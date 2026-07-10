El Gobierno de Aragón plantea a Óscar Puente que una empresa pública remate las obras de la variante de Sabiñánigo en la A-23

El Gobierno de Aragón ha planteado al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la posibilidad de que una empresa pública se encargue de rematar las obras de la variante de Sabiñánigo, unos trabajos que llevan siete meses paralizados por un desacuerdo presupuestario entre el ministerio y la contratista cuando apenas queda el 2% de las labores por acometer.

Así se lo ha trasladado el consejero de Fomento aragonés, Octavio López, en una carta hecha pública este viernes. Después de solicitar al ministro el impulso "de manera inmediata" de todas las actuaciones necesarias para culminar los trabajos pendientes, López plantea que la propia estructura administrativa del Estado dispone de mecanismos que permiten agilizar la finalización de proyectos estratégicos cuando concurren circunstancias excepcionales o bloqueos administrativos. "Entre ellos, cabe destacar la posibilidad de recurrir a empresas públicas con amplia experiencia y capacidad operativa, como Tragsa, para ejecutar o completar las actuaciones necesarias que permitan desbloquear definitivamente esta obra", expone el consejero aragonés.

"Después de tantos años de espera y con una ejecución prácticamente finalizada, los ciudadanos de la provincia de Huesca merecen una respuesta clara, un calendario concreto y, sobre todo, hechos que evidencien el compromiso del Ministerio con la finalización de esta infraestructura. Confío en que atiendas esta petición y adoptes las medidas oportunas para que la variante de Sabiñánigo deje de ser un ejemplo de demora administrativa y se convierta, por fin, en una realidad al servicio de los ciudadanos", señala López en la carta.

Una "profunda preocupación"

Antes, el consejero traslada la "profunda preocupación" del Gobierno de Aragón por la situación de la variante de Sabiñánigo, recordando que la apertura de esta infraestructura clave para la descongestión del tráfico en las vías hacia el Pirineo acumula cerca de 42 meses de retraso. "Esta situación genera una sensación de abandono y agravio comparativo que afecta a toda la provincia de Huesca, un territorio que históricamente ha reclamado una mayor atención en materia de infraestructuras de transporte. La variante de Sabiñánigo no constituye únicamente una mejora técnica de la red viaria. Su puesta en funcionamiento permitirá reducir el tráfico pesado en el núcleo urbano, incrementar la seguridad de conductores y peatones, mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar la conectividad de una comarca con un importante peso industrial, turístico y logístico", expone Octavio López.

La realidad es que apenas quedan los últimos trabajos por ejecutar en la obra, labores como el asfaltado o la señalización, pero la unión temporal de empresas formada por Rover y Aldesa decidió frenar en seco los trabajos el pasado mes de diciembre y retirar la maquinaria hasta que el ministerio aprobase un tercer modificado del proyecto, con el consecuente sobrecoste para una infraestructura que en el mes de octubre ya llevaba inyectados 108 millones de euros públicos.