"Innecesaria" y "xenófoba": aluvión de críticas a la primera medida de "prioridad nacional" en Aragón

La primera medida en virtud de la "prioridad nacional" que PP y Vox quieren aplicar en Aragón ha despertado fuertes críticas por parte de los técnicos del sector de los servicios sociales y de la oposición en las Cortes de Aragón. La asociación de Gerentes y Directores en Servicios Sociales ha publicado un manifiesto en el que califica de "absolutamente innecesaria" la reforma legal para endurecer las condiciones al acceso de las prestaciones aragonesas complementarias al Ingreso Mínimo Vital, un anuncio que ayer hizo el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar y Familia, Alejandro Nolasco, con el fin de impedir que las personas migrantes en situación irregular puedan acceder a este tipo de ayudas.

La organización asegura que "ninguna persona inmigrante en situación irregular en España puede cobrar el IMV", por lo que "ninguna de ellas puede percibir ni percibe la prestación complementaria establecida en Aragón". Por ello, emplaza al vicepresidente Nolasco a publicar la cifra de migrantes en situación irregular que perciben algún tipo de ayuda, una cuestión que se planteó a preguntas de los periodistas y se saldó sin respuesta. La organización va más allá y acusa al Gobierno de Aragón de "perder el tiempo en algo que no es necesario (modificar una ley para impedir algo que ya está prohibido) o propagar, con falsedades, ideas xenófobas".

Del mismo modo, el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales también ha cargado con dureza contra la medida. "Anunciar que se impedirá acceder a una prestación a quienes ya no pueden acceder a ella supone trasladar a la ciudadanía la falsa idea de que las personas migrantes en situación irregular están percibiendo ayudas públicas de manera generalizada", señala la asociación en un comunicado.

La oposición acusa a Nolasco de "mentiras"

En el debate político, el PSOE ha denunciado este viernes en rueda de prensa las "mentiras y la irresponsabilidad institucional" del vicepresidente Alejandro Nolasco por anunciar "una reforma legal para impedir que personas inmigrantes en situación administrativa irregular accedan a la Prestación Complementaria Aragonesa al Ingreso Mínimo Vital cuando esa posibilidad simplemente no existe". La diputada socialista portavoz de Bienestar Social, Mónica Iglesias, ha ha exigido al presidente aragonés, Jorge Azcón, que desautorice estas declaraciones “porque en caso contrario vemos que las está avalando”.

La portavoz de CHA en la Comisión de Bienestar Social y Familia, Mary Carmen Bozal, ha asegurado que Nolasco "no está haciendo política social", sino "propaganda racista desde una institución pública”. La diputada aragonesista también ha responsabilizado a Azcón, quien, según Bozal, "no puede presentarse como moderado mientras mantiene a un vicepresidente que habla de paguitas, señala a personas migrantes y convierte la pobreza en sospecha”. En ese sentido, ha insistido en que “esto ya no va solo de Vox: va también del Partido Popular”.

Por su parte, desde Izquierda Unida, su diputada Marta Abengoechea denunció que las palabras de Nolasco están basadas "en la manipulación, la difusión de bulos y la promoción de discursos de odio contra las personas migrantes". La portavoz ha asegurado en rueda de prensa que las palabras de Nolasco generan una “profunda vergüenza” y ha advertido que el discurso de Nolasco responde a una estrategia política basada en enfrentar “al último contra el penúltimo” y en debilitar los servicios públicos y el Estado del bienestar.