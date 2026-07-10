Investigado como presunto autor de un incendio forestal durante una quema en Valdealgorfa

La Guardia Civil investiga a una persona como presunta responsable del incendio forestal declarado el pasado 19 de mayo en el paraje Val del Moro, en Valdealgorfa (Teruel), que calcinó unos 3.000 metros cuadrados y cuyo origen se sitúa en una quema de restos de poda.

Según informa la Guardia Civil, la investigación, desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Alcañiz en coordinación con los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón, ha permitido determinar que el fuego se inició durante una quema realizada sin adoptar las medidas de seguridad exigidas.

Los agentes llevaron a cabo una inspección técnico-ocular del terreno, apoyada en medios técnicos, el análisis de la propagación de las llamas y la toma de declaración a testigos y personas presentes en la zona.

Las pesquisas situaron el punto de inicio del incendio dentro del área donde se efectuaba la quema. En ese lugar localizaron restos de ramas de almendro parcialmente quemadas y otros indicios compatibles con el origen del fuego.

Durante las actuaciones, la persona investigada reconoció haber realizado la quema de restos de poda junto a una masa forestal sin disponer del permiso preceptivo y sin respetar la distancia de seguridad establecida, incumpliendo las medidas de prevención de incendios forestales.

Los especialistas del SEPRONA concluyen que el incendio se originó como consecuencia de ese incumplimiento de la normativa de seguridad.

Las diligencias instruidas y la persona investigada han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, plaza número 1.

La Guardia Civil recuerda que ha reforzado las labores de vigilancia e investigación ante el incremento del riesgo de incendios forestales provocado por las altas temperaturas y hace un llamamiento a extremar las precauciones para evitar cualquier actividad que pueda desencadenar un fuego. Asimismo, subraya que la colaboración ciudadana resulta fundamental para proteger el entorno natural y prevenir incendios de grandes dimensiones.