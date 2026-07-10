Leapmotor, Mondo y KDK invierten más de 80 millones de euros en Borja

Borja avanza con paso firme en el ámbito de la sostenibilidad. A los proyectos que el ayuntamiento está desarrollando en equipamientos, edificios municipales y espacios públicos se suman también las medidas que se están adoptando en su polígono industrial, donde la actividad empresarial empieza a incorporar criterios vinculados a la eficiencia, la economía circular y la transición energética.

La suma de las inversiones comprometidas por Mondo, KDK Automotive y Leapmotor para desarrollar proyectos estratégicos en el polígono Barbalanca, junto con las ayudas públicas concedidas por el Gobierno central, supera los 80 millones de euros. «Leapmotor y KDK representan la apuesta por el vehículo eléctrico y Mondo, por su parte, está reforzando su actividad en el ámbito del césped artificial con proyectos vinculados al reciclaje y economía circular», comenta el alcalde de Borja, Eduardo Arilla. «Entre las tres empresas suman alrededor de 1.000 trabajadores», añade.

Por un lado, el Ministerio de Industria y Turismo subvencionará dos proyectos de economía circular impulsados por la multinacional Mondo en Borja, dentro del Programa de Impulso a la Cadena de Valor del Sector Industrial (CVI 2025), una línea de ayudas vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Ambas actuaciones buscan avanzar en el aprovechamiento de materiales plásticos y la mejora de sus procesos productivos relacionados con la fabricación de césped artificial.

Lieder Automotive recibirá 3,5 millones del Perte para impulsar nuevas líneas destinadas a la fabricación de componentes para el vehículo eléctrico de Leapmotor y Stellantis. / Ayuntamiento de Borja

Mondo diseña, fabrica y comercializa equipamientos deportivos para grandes escenarios y acontecimientos internacionales. Uno de los proyectos que han recibido ayudas consiste en reutilizar los restos plásticos que se generan en los propios procesos de fabricación de la empresa, con el objetivo de reincorporarlos a la producción y reducir residuos. Esta actuación cuenta con un presupuesto total de 542.209 euros y recibirá una ayuda pública de 134.135 euros.

El segundo proyecto se plantea como una inversión en maquinaria productiva, concretamente una nueva línea de extrusión para fabricar monofilamento texturizado, el hilo plástico que posteriormente se transforma en las fibras del césped artificial. En este caso, Industria ha aprobado una ayuda de 4,3 millones de euros para una inversión total de 5,2 millones.

Otra de las grandes empresas que ha apostado decididamente por Borja es Leapmotor, que recibirá 3,5 millones de euros a través del Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) para impulsar nuevas líneas de producción destinadas a la fabricación robotizada de componentes para el vehículo eléctrico. El proyecto contempla una inversión total de 45 millones, de los que 32 millones se han destinado a maquinaria y el resto a la compra y adecuación de las instalaciones. Leapmotor fabricará cuatro modelos de coches en la planta de Stellantis, y está previsto que este año se ponga en marcha, en las antiguas instalaciones de Fagor, la factoría de chasis para los vehículos eléctricos que se producirán en la planta automovilística.

Mondo recibirá una subvención del Ministerio de Industria para la transformación de fibras de césped artificial. / Mondo

En el caso de KDK Automotive, uno de los mayores proveedores de la industria del automóvil en Aragón, la empresa coreana ha invertido 30 millones de euros en su nueva planta de 6.500 metros cuadrados. La construcción de la nave finalizó en 2024 y, desde entonces, se ha trabajado en su equipamiento, con el objetivo de que las instalaciones estén operativas en septiembre. KDK cuenta actualmente con 560 trabajadores y sus planes apuntan a nuevas ampliaciones en el polígono dentro de su estrategia de crecimiento.

«El momento industrial que vive Borja nos permite pensar que el futuro ya está aquí, que lo que habíamos planificado se está cumpliendo y que estas implantaciones y proyectos empresariales, además de consolidar nuestro polígono, representan sin duda un pulmón de empleo para todo nuestro entorno y para las zonas colindantes del Campo de Borja», destaca el alcalde.

Así, Leapmotor, KDK Automotive y Mondo Ibérica son ejemplo del crecimiento industrial que vive Borja en los últimos años. La llegada de nuevas compañias y la ampliación de los centros productivos ya existentes reflejan el atractivo y potencial del municipio zaragozano como enclave empresarial, favorecido por su ubicación estratégica, disponibilidad de suelo industrial y el acompañamiento institucional que ofrece el ayuntamiento.

«El equipo de Gobierno ofrece atención desde el primer momento a cualquier iniciativa o proyecto empresarial que decida implantarse en Borja. Desde que se presenta la propuesta y se nos solicita ayuda, acompañamos a la empresa en cualquier solicitud o tramitación ante el Gobierno de Aragón o el ministerio correspondiente», apunta Eduardo Arilla.