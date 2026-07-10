Los médicos de Aragón rechazan las palabras de Feijóo sobre las bajas laborales: "Es peligrosísimo frivolizar con el trabajo de los facultativos"

Con la bata por bandera. El Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza (COMZ) apoya las declaraciones trasladadas por la Organización Médica Colegial (OMC) en defensa de la profesión médica después de que Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y líder de la oposición, se postulara a favor de que los empleados no cobren lo mismo durante la incapacidad temporal que trabajando, catalogara el absentismo como un "cáncer" y sostuviera que "es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico".

Ante este ataque, el COMZ ha respaldado al presidente de la OMC, Tomás Cobo, que ha insistido en la necesidad de diferenciar entre el absentismo, que hace referencia a la ausencia de una persona de su puesto de trabajo por diferentes motivos, y la baja laboral, que responde a una situación clínica demostrada por un profesional mediante el correspondiente informe médico y vinculada a una patología específica.

Con esta premisa, Cobo remarcó que la incapacidad temporal es "un acto médico reglado" y afirmó que los médicos actúan siguiendo criterios científicos, éticos y legales. En esta línea, recordó que cualquier facultativo que emita una baja sin justificación médica incurriría en un fraude de ley y vulnerando el Código de Deontología Médica.

También así lo consideran desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Aragón, desde la que consideran que Feijóo y la patronal han puesto en cuestión el trabajo y la profesionalidad de los facultativos, que son quienes emiten las bajas. "Es peligrosísimo este discurso y la tendencia a frivolizar con algo como es el trabajo de los facultativos, que son los que extienden los partes de baja así como para el derecho al descanso y reposo en los periodos de accidente y enfermedad", sostienen.

Desde la FSS de CCOO Aragón recuerdan además que "la baja laboral es un derecho conseguido y conquistado por la clase trabajadora para la recuperación de las enfermedades de diferentes patologías, para lo que existen protocolos y criterios negociados tanto con la inspección como con las mutuas".

También desde CSIF Aragón ven con ojos críticos las palabras de Feijóo y se suman al rechazo que ha realizado el sindicato a nivel nacional. "Estas afirmaciones cuestionan el rigor, la independencia clínica, la ética profesional y el cumplimiento del Código de Deontología Médica por parte de los facultativos que emiten incapacidades temporales", expresan. Consideran así que las insinuaciones del líder del PP nacional son una forma de "sembrar dudas sobre miles de profesionales que ejercen su labor con responsabilidad y sometidos a mecanismos de control e inspección".

Como el resto de representantes de la profesión médica, CSIF defiende el respeto a la independencia clínica, a la ética profesiOnal y al Código de Deontología Médica, así como a los derechos de las personas que necesitan una incapacidad temporal. "El debate sobre el absentismo se debe abordar con rigor", sostienen.

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Feijóo defendió que los trabajadores de baja cobren menos este martes en una intervención el Círculo de Empresarios Vascos. Se ajustó así a la opinión que la patronal ha emitido en los últimos años. Después de levantar la polémica, el PP matizó que su líder no pudo explicarse bien y concretaron que con sus declaraciones hacía referencia solo a los casos de fraude. Alineados con los organismos que los representan a nivel nacional, representantes de los médicos de Aragón han indicado que estos son apenas inexistentes. Con todo, han asegurado que, si se dan, se deben investigar y sancionar.