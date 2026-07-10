La nota de corte baja en el 77% de las carreras de la Universidad de Zaragoza para el próximo curso

Las notas de corte han descendido en 56 de las 73 opciones de grado que oferta la Universidad de Zaragoza en la primera lista de admisión. Ello supone un descenso en un 76,71% de las opciones, incluyendo entre ellas tanto los programas conjuntos como la carrera de Ingeniería Industrial de La Almunia, que se desdobla en modalidad presencial y virtual, y contabilizando de forma independiente una misma titulación que se imparte en diferentes campus, como Magisterio o Medicina, entre otras. Es previsible que esta exigencia inicial vuelva a reducirse en las siguientes semanas con los llamamientos.

La mayor caída se ha producido en Gestión y Administración Pública en el campus de Huesca, para la que en julio de 2025 se exigió un 8,990 frente al 5,00 de este año. Esta es una de las dos carreras que el próximo curso se impartirá no solo de forma presencial, sino también en modalidad virtual. El otro es Ingeniería Electrónica y Automática en Teruel.

Además de Gestión y Administración Pública en Huesca, ha bajado de forma destacable la nota de corte de Estudios Ingleses en el campus de Zaragoza, para la que hace un año se necesitó un 8,339 y a la que el curso que viene se podrá acceder con un 5,875. Son casi tres puntos menos (2,46).

Economía es otra de las titulaciones en las que más se ha reducido la nota de corte. Tanto es así que para el próximo curso solo se necesitará haber aprobado (5,00) para acceder a ella. En julio del año pasado, la puntuación inicial que se exigió fue un 7,379.

Alumnos durante la PAU Aragón 2026. / Jaime Galindo

Esta tendencia a la baja también se ha producido en las carreras más demandadas y que cuyo acceso es más difícil. En el caso del programa conjunto de Física y Mates (Fismat), que ha vuelto a tener la mayor nota de corte, ha pasado de exigir un 13,638 a un 13,603, mientras que en Medicina, la siguiente en el podio, ha pasado de un 13,00 a un 12,904 en Zaragoza. También ha descendido ligeramente en Huesca.

En la mayoría de grados se trata de reducciones ligeras que pueden parecer insignificantes pero que para los estudiantes cobran importancia ya que para acceder a las titulaciones se tiene en cuenta cada décima. El vicerrector de Empleo y Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Barberán, expresó que a nivel personal esperaba "que la nota de corte bajara un poco más", una proyección que realizó teniendo en cuenta el descenso de la natalidad, y por tanto de la demanda, además de otros factores.

Ocho titulaciones de la universidad mantienen la misma nota de corte que el año pasado, que es un aprobado (5,00). Una gran parte de ellas son ingenierías y a estas se suman otras como Geología, Historia, Lenguas Modernas o Turismo.

Subida de notas

Donde no han subido las notas de corte es en otras carreras como Ingeniería Eléctrica, que se cursa en el campus de Zaragoza. La nota de corte inicial de 2025 fue un 7,130, mientras que este año ha sido un 7,245. Lo mismo ha sucedido en Ingeniería Mecánica (de un 8,704 a un 8,782), Arquitectura Técnica (de un 8,147 a 8,170) o el programa conjunto de Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (de un 11,959 al 11,961), entre otros.

Barberán explicó que se tratan de "excepciones" ya que en total se ha incrementado en solo nueve grados de los 73 que oferta la Universidad de Zaragoza, teniendo en cuenta los programas conjuntos y sin incluir las tres nuevas titulaciones que estrenará la institución el próximo año.

Nuevos grados

Entre ellas está Medicina en el campus de Teruel, anunciada tiempo atrás y muy reclamada por la alta demanda que presenta en Aragón. Pero no es la única. A ella se suma un programa conjunto de Filología Hispánica y Estudios Clásicos (HispaClas) en Zaragoza, que comenzará con cinco plazas, por ahora cubiertas, y para el que se necesita un 12,814, que es una de las notas de corte más altas de este curso; y el que será el primer grado impartido íntegramente en inglés: International Business.

Para acceder a esta nueva carrera en inglés, que se estrenará con 75 plazas en el campus de Zaragoza, se exige un 10,730. Barberán señaló que se trata de una nota "alta" que "está bien" al tratarse de una titulación todavía por estrenar y que ya ha recibido un número de solicitudes "importante".

Estudiantes durante la PAU Aragón 2026. / Jaime Galindo

El grado de Medicina en Teruel completa la lista de nuevas titulaciones para el próximo septiembre. En el campus turolense se impartirán los dos primeros cursos y los alumnos terminarán sus estudios en el campus de Zaragoza, como sucedía en Huesca hasta 2024-2025. La oferta es de 45 plazas y se estudiará en las instalaciones del nuevo Obispo Polanco, que es un hospital universitario. Con esta ampliación, la carrera se podrá estudiar en las tres provincias aragonesas.

Además del estreno de grados, la Universidad de Zaragoza ha desdoblado dos titulaciones que a partir del curso que viene se podrán estudiar tanto en modalidad presencial, opción con la que ya contaban, como en virtual. Son Gestión y Administración Pública, en Huesca, e Ingeniería Electrónica y Automática, en Teruel. Mientras para acceder al primero se requiere un aprobado (5,00), para el segundo se exige un 8,50 en este momento. Las notas de corte para estudiarlos presencialmente son un 5 y un 8,13 respectivamente.

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La Universidad de Zaragoza continúa trabajando en ampliar su oferta y el siguiente paso será la puesta en marcha del grado de Farmacia en el campus de Huesca y el de Ingeniería Aeroespacial en Teruel. Ambos están proyectados para el curso 2027-2028.