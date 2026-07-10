Los ópticos, sobre las gafas para el eclipse total de agosto: "Solo se pueden usar un máximo de 3 minutos"

Cada vez el eclipse está más cerca: este 12 de agosto sucederá un eclipse solar total que será visible en la Península Ibérica. Aragón será uno de los escenarios más privilegiados del mundo para contemplar este fenómeno astronómico, ya que gran parte de su territorio se encuentra dentro de la franja en la que se podrá observar en su totalidad. Muchos pueblos de Teruel y Zaragoza ya están preparados para el desembarco de miles de personas que quieren vivir en primera persona un hecho histórico.

Este fenómeno único puede resultar peligroso para la salud si no se toman las medidas propias para prevenir estos riesgos. Mirar al Sol puede provocar daños permanentes al ojo por la radiación que emite. Por lo tanto, como norma general, no se recomienda observar el Sol de forma directa, ni con aparatos ni con filtros y mucho menos durante el eclipse.

Para poder ver el eclipse mientras se evitan estas posibilidades, los expertos recomiendan usar gafas especiales homologadas para este tipo de eventos. Estas se identifican por el estándar de referencia establecido, el UNE-EN-ISO 12312-2:2015. Esto asegura que el uso de estas prevendrá de los posibles efectos de la radiación, entre los que se incluye la ceguera.

OPTICA 1331 GAFAS DE ECLIPSE SOLAR / Josema Molina / EPA

En Óptica 1331, situada tanto en San Ignacio de Loyola como en Paseo Teruel dentro de la capital aragonesa, afirman que "las gafas para eclipse solo se pueden usar para su función un máximo de 3 minutos. No se pueden usar en sustitución de gafas de sol, solo se pueden usar para el eclipse." Llevan vendiendo las gafas desde hace 3 meses, en preparación para el eclipse, por un importe de 3 euros. También recomiendan comprarlas en una tienda autorizada antes que por internet: "Es mejor comprarlas en una óptica u otro centro autorizado antes que por internet."

Dónde conseguirlas

El principal punto de venta autorizado por el Centro Nacional de Información Geográfica en Aragón es la Casa del Mapa. Situada en C/ del Coso, 55. También se puede comprar en otros centros, como farmacias y ópticas; y en grandes superficies, como MediaMarkt o Alcampo.

Además, la operadora de telecomunicaciones Embou reparte gafas en sus tiendas y en otros distribuidores autorizados. Para conseguirlas, solo hace falta inscribirte en su página web, seleccionando la tienda a la que pasarás a recogerlas. Están disponibles hasta fin de existencias.

OPTICA 1331 GAFAS DE ECLIPSE SOLAR / Josema Molina / EPA

El Gobierno de Aragón repartió a principios de junio más de 100.000 gafas en los colegios para ver de forma segura el eclipse de agosto. El kit distribuido a 600 centros educativos incluyeron material de protección y un díptico informativo.