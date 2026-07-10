El Plan PIMED de la DPZ tendrá 1,3 millones para hacer 41 actuaciones en 26 municipios
La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado el Plan de Inversiones en Municipios con Especiales Dificultades Territoriales o Singulares Afecciones (PIMED) correspondiente al ejercicio 2026, que está dotado con 1.344.128 euros y permitirá financiar un total de 41 actuaciones en 26 municipios de la provincia.
El PIMED está dirigido a localidades que presentan dificultades específicas por su situación territorial o por la implantación en su término de infraestructuras o servicios de interés general, ha informado este viernes la DPZ en una nota de prensa.
Su singularidad radica en que tanto los ayuntamientos beneficiarios como las cuantías asignadas están predeterminados, y las ayudas deben destinarse a la ejecución de obras y servicios de infraestructuras, a la dotación de equipamientos municipales o a la adquisición de bienes y suministros para servicios de interés local.
Las inversiones previstas permitirán acometer mejoras en viales, alumbrado público, mantenimiento de infraestructuras municipales o rehabilitación de viviendas, entre otras actuaciones.
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