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El presidente Azcón exige soluciones al Ministerio de Transportes para acabar con la variante de Sabiñánigo (Huesca)

Reclama al Ejecutivo central que adjudique ya el 2% pendiente de la obra a Tragsa o la licite de emergencia para evitar un nuevo retraso

El presidente Azcón exige soluciones al Ministerio de Transportes para acabar con la variante de Sabiñánigo.

El presidente Azcón exige soluciones al Ministerio de Transportes para acabar con la variante de Sabiñánigo. / Fabián Simón / Europa Press

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EUROPA PRESS

Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido este viernes, durante el acto de cesión de la travesía 127a al Ayuntamiento de Tauste, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que adopte "de forma inmediata" las decisiones necesarias para finalizar las obras de la variante de Sabiñánigo, después de que este haya decidido rescindir el contrato con la empresa adjudicataria tras más de siete meses de paralización de los trabajos.

Asimismo, el presidente Azcón ha recordado que la rescisión se produce cuando únicamente resta por ejecutar alrededor del 2 % de la actuación. En este sentido, el líder del Ejecutivo Autonómico ha defendido que "el Ministerio tiene alternativas y las vamos a exigir. Puede encargar ese 2 % pendiente a la empresa pública Tragsa o utilizar una licitación de emergencia para que las obras se reanuden lo antes posible".

Durante este acto, Azcón ha anunciado que el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, se dirigirá este mismo viernes al ministro Puente para reclamar una solución inmediata que permita reanudar los trabajos cuanto antes.

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"Los habitantes de Sabiñánigo no se merecen más retrasos, ni tampoco todos los vecinos del Alto Pirineo merecen seguir sufriendo la desidia que el Ministerio está aplicando a esta comunidad autónoma", ha concluido.

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