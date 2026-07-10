Así serán y esto se pagará por las nuevas viviendas de alquiler asequible en Valdespartera y el Actur

Apenas quedan unos meses para entregar las primeras llaves de las viviendas de alquiler asequible que el Gobierno de Aragón, a través de las promotoras Brial y Eizasa, están construyendo en los barrios de Valdespartera y el Actur. Se trata de 608 pisos de una o dos habitaciones que estarán listos durante la primera mitad de 2027.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha visitado las obras de la calle Quimera del Oro, donde los 194 viviendas que estarán terminadas durante el primer trimestre de 2027. La promoción cuenta con dos edificios simétricos de cuatro alturas y un bajo, todos ellos ocupados por viviendas de una habitación (de unos 40 metros cuadrados de superficie) y de dos habitaciones (cerca de 60 metros cuadrados). Hay una planta subterránea en la que se reparte un trastero para cada vivienda y otras tantas plazas de aparcamiento.

El salón comedor de una de las viviendas de una habitación, con vistas a la estepa zaragozana desde el balcón. / Miguel Angel Gracia

En cuanto a las calidades de las viviendas, los suelos elegidos son de gres, mientras que las puertas son de madera lacada blanca y la tabiquería de cartón yeso, además de contar con falsos techos entre las viviendas. En cuanto a la carpintería exterior, se han utilizado materiales de PVC con cristal aislante, algo que se antoja importante por los ruidos de los aviones militares que suelen surcar el espacio aéreo de Valdespartera. "Hemos estudiado en profundidad el asunto de la contaminación acústica y la ventilación forzada", asegura Pedro González, director de la contrata de las 608 viviendas públicas adjudicadas a Brial y Eizasa, que han promovido la construcción y explotación a través de la mercantil Desarrollos Residenciales Aragoneses SL.

En lo relativo a eficiencia energética, el diseño cuenta con un sistema de climatización general con opción de frío para el verano y de calor para el invierno. La temperatura de cada vivienda puede ser regulada de forma individual y a través del teléfono móvil. "Queremos dar un producto de calidad para gente joven, por lo que hemos intentado reducir todos los costes de comunidad y relativos a la factura energética al mínimo", señala el responsable del proyecto.

Baños modulares y lo que incluyen las cocinas

Una de las novedades de esta promoción, y que ha permitido ganar tiempo, es que en los baños se ha apostado por un sistema modular, es decir, que llegan fabricados previamente en cajas que se insertan en los módulos. Esta decisión ha permitido recortar los plazos de la obra en aproximadamente un mes.

Por otro lado, la cocina se compone de encimera de mármol gris-blanco y vendrá de serie con vitrocerámica, campana extractora, horno y fregadero. No incluye lavadora, lavavajillas, frigorífico y microondas, aunque dispondrán de espacios para insertarlos. Además, todas las viviendas constan de un pequeño balcón.

Los edificios tienen estructuras prefabricadas para agilizar la construcción de los 194 pisos. / Miguel Angel Gracia

La base de los edificios consta de un sistema industrializado de muros de hormigón que se encajan como un lego. Los muros principales tienen un grosor de 30 centímetros y llevan adheridas placas de pladur, mientras que los muros de separación entre los pisos tienen 22 centímetros de espesor.

En cuanto a los servicios comunitarios, la urbanización contará con gimnasio, servicio de lavandería y secadora y un espacio de coworking. Estos servicios se ubicarán en el bajo de uno de los dos edificios, que a su vez están separados por una calle transitable. Además, en la azotea de ambos edificios se dispondrá de una terraza mirador amplia, con vistas a la estepa zaragozana que queda detrás de Puerto Venecia.

Así quedan los precios

El precio del alquiler de cada vivienda dependerá de dos variables: la tipología del piso y la subvención a la que cada futuro inquilino pueda optar. De base, las viviendas de la calle La Quimera del Oro de una habitación, salón comedor, baño y cocina tendrán un coste de 420 euros a los que hay que sumar 100 euros de garaje y trastero, mientras que la vivienda de dos habitaciones costará 590 euros más los 100 citados euros.

Los baños son fabricados de forma modular. / Miguel Angel Gracia

Sin embargo, el Gobierno de Aragón va a subvencionar el pago del alquiler con el objetivo de que las familias no destinen más de un tercio de su salario al pago de la vivienda. Por tanto, ofrecerá ayudas de entre el 20% y el 40% del coste total de la renta (piso más garaje y trastero) en función del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Por ejemplo, a día de hoy, una unidad familiar que cobre 21.000 euros, tendría derecho a la máxima subvención, por lo que la vivienda de dos habitaciones le costaría al mes un total de 414 euros. En el caso de la menor subvención, a la que tendrían derecho unidades de convivencia con rentas de hasta 37.800 euros, el coste del alquiler de una vivienda de dos habitaciones se quedaría en 552 euros.

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En el caso de las viviendas de una habitación, el alquiler más barato después de la subvención sería de 312 euros, mientras que el más caro subvencionable se iría a los 416 euros.