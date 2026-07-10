Teruel ultima los preparativos para las Fiestas de la Vaquilla

El Ayuntamiento de Teruel, a poco más de 24 horas del inicio oficial de la Vaquilla del Ángel ha supervisado este viernes el estado de las instalaciones de las 22 peñas vaquilleras, que ultiman los preparativos para recibir a miles de personas durante los tres días grandes de las fiestas patronales.

La alcaldesa, Emma Buj, ha recorrido las distintas carpas y barras de bar acompañada por los concejales de Fiestas, Eduardo Suárez; de Limpieza, Jesús Artigot; y de Hacienda, Carmen Romero, así como del jefe de Policía Local, Pedro González y varios agentes.

Durante la visita, la alcaldesa ha comprobado el estado de los montajes de escenarios y carpas, aunque ha recordado que la certificación oficial corresponde a los técnicos municipales y a la Policía Local, con quienes mantiene una coordinación permanente para garantizar que todas las instalaciones cumplen las condiciones de seguridad exigidas.

Emma Buj ha destacado el trabajo conjunto que el Ayuntamiento desarrolla desde hace años con Interpeñas para organizar el montaje de los espacios festivos y facilitar la coordinación entre todas las partes implicadas. "Llevamos muchos años trabajando en el Ayuntamiento de Teruel de la mano de Interpeñas para mejorar el montaje de las peñas, que no haya dificultades, que todos estemos de acuerdo y sepamos cada uno lo que hay que hacer en cada momento y en cada rincón del centro de Teruel", ha señalado la alcaldesa.

La regidora ha mostrado su satisfacción por el resultado del dispositivo de este año y ha resaltado que el esfuerzo realizado entre todas las partes ha permitido completar el montaje con total normalidad. "Es un trabajo que ha dado sus frutos y la prueba es que en 2026 se ha celebrado el montaje de todas las peñas de forma correcta, como estaba previsto, sin ninguna incidencia y de eso también nos tenemos que felicitar los turolenses", ha afirmado.

Las calles y plazas del Centro Histórico presentan ya la imagen característica de la Vaquilla del Ángel. Carpas, escenarios y barras de bar ocupan los espacios donde, desde este sábado y hasta el lunes 13 de julio, tendrán lugar verbenas, comidas populares, bailes, remojones y decenas de actividades organizadas por las 22 peñas vaquilleras.

Estos espacios recibirán durante los días grandes de la fiesta a los cerca de 12.000 peñistas que forman parte de las peñas y a los miles de turolenses y visitantes que vivirán una de las celebraciones más multitudinarias y emblemáticas de la ciudad.