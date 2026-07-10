Zaragoza crea una ruta de relojes solares para iniciar la cuenta atrás del eclipse total del 12 de agosto

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este viernes una ruta integrada por doce relojes solares repartidos por la ciudad y sus barrios rurales con el objetivo de acercar la astronomía a la ciudadanía y preparar el eclipse total de Sol que podrá observarse el próximo 12 de agosto, una cita que la alcaldesa, Natalia Chueca, ha calificado como "el acontecimiento del año".

Durante la presentación, Chueca ha destacado que Zaragoza será uno de los lugares privilegiados para contemplar el eclipse, el primero de estas características visible en la Península Ibérica desde hace más de un siglo.

"La ciudad tiene una oportunidad única para acercar la astronomía a vecinos y visitantes a través de un patrimonio científico que muchas veces pasa desapercibido", ha señalado la alcaldesa, quien ha animado a descubrir los relojes solares como parte de la identidad histórica y cultural de la capital aragonesa. En este sentido, la alcadesa ha subrayado que Zaragoza es una de las ciudades españolas que más relojes solares tiene.

El reloj solar del Parque de la Granja. / ep

La ruta reúne una selección de doce relojes entre los más de veinte que conserva Zaragoza y permite recorrer distintos espacios de la ciudad, desde edificios históricos y parques hasta centros educativos e instalaciones deportivas.

Entre ellos figura un fragmento del reloj solar romano hallado durante las excavaciones del Teatro de Caesaraugusta, así como el reloj solar del Parque de Oriente, reconocido por el Récord Guinness como el mayor del mundo, con un gnomon de 31 metros de altura.

También incluye el reloj conmemorativo del centenario de la visita de Albert Einstein a Zaragoza en 1923, situado junto a Mobility City e integrado por una escultura del científico.

Cinco de los doce relojes incorporados a la ruta serán de nueva creación. Entre ellos figura el reloj 'Polytechnic', en el Campus Río Ebro, donado por Fundación Ibercaja con motivo de su 150 aniversario, y 'Reflexiones', que se ubicará junto a la Pasarela del Voluntariado. Asimismo, se instalarán los relojes 'Valores', en la plaza Emperador Carlos V; 'Basilio Paraíso-Conciencia Global', dedicado a la reflexión sobre el cambio climático, y 'Dualidad', previsto en la estación de Zaragoza-Delicias. De estos cinco nuevos relojes, el único que se ha empezado a instalar es el de la plaza Basilio Paraíso.

La colección se ampliará

El Ayuntamiento ha anunciado además que continuará ampliando esta colección con nuevos relojes solares para consolidar a Zaragoza como una ciudad vinculada a la cultura solar y a la divulgación científica.

La información sobre el recorrido y las características de cada uno de los relojes puede consultarse en la página web creada por el consistorio, desde donde los visitantes podrán seguir el itinerario y conocer la historia y funcionamiento de cada pieza.

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Chueca ha invitado a la ciudadanía a recorrer la ciudad "mirando al sol" en las semanas previas al eclipse y a descubrir cómo Zaragoza ha medido el paso del tiempo mediante estos instrumentos durante siglos.