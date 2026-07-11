Aragón amplía en 70 las plazas de sus campamentos de verano y cuelga el cartel de completo

Sin colegio pero con actividades. El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) ha ofertado 416 plazas para que los jóvenes de la comunidad de entre 10 y 17 años puedan irse de campamento este verano. Son 70 más que las del año pasado, cuando se convocaron 346, y todas se han cubierto. De hecho, y como ha sucedido en ediciones anteriores, la demanda ha sobrepasado la oferta y han recibido 922 solicitudes, cifras que llevan al IAJ a concluir que el programa tiene «una gran aceptación». Las adjudicaciones se hicieron mediante sorteo público.

Las opciones para ir de campamento este verano son amplias. El IAJ ha ofrecido trece emplazamientos distintos, de los que seis están en Aragón y los otros siete en otras comunidades. Cuentan con 257 y 159 plazas respectivamente, y aunque la mayoría coinciden con los de ediciones anteriores, este año se ha incorporado como novedad un campus más en el valle de Benasque.

Según explican fuentes del IAJ, se trata de una actividad de iniciación a la montaña en Guayente, en la zona de Sahún, en un enclave ubicado en el norte de la Ribagorza, junto al río Ésera y en el valle de Benasque. Para esta dinámica, que se estrenó el pasado 1 de julio y terminó este viernes 10, se han ofertado 70 plazas dirigidas a jóvenes de entre 12 y 14 años.

Esta novedad se suma a las actividades de iniciación a la montaña Benasque I y II, dos campus distintos que también se realizaron el verano pasado. El primero, también dirigido a 40 jóvenes de entre 12 y 14 años, ya ha concluido. El segundo se realizará del 1 al 10 de agosto y en esta ocasión participarán 32 jóvenes de entre 15 y 17 años.

Además de en el valle de Benasque, el IAJ oferta campamentos en otros dos puntos de Huesca. Del 1 al 10 de julio, Aldea de Puy de Cinca acogió la actividad Circo y Naturaleza con 50 niños de entre 10 y 12 años, y en Alquézar se llevó a cabo el campus Multiaventura, dirigido a 15 jóvenes de entre 14 y 17 años. En este mismo periodo, 50 niños de entre 10 y 12 años han disfrutado en Orihuela del Tremedal de la actividad Aventura en la naturaleza.

Fuera de la comunidad, el IAJ cuenta con campamentos en Guipúzcoa, Palencia, Toledo, Madrid, La Rioja, Álava y en Cantabria. Este sábado finalizó el que se desarrolla en Orio para adolescentes de entre 14 y 17 años y comenzó el que se lleva a cabo en Palencia, que terminará el lunes 20 de julio y en el que participan 25 chicos y chicas de entre 12 y 14 años.

Hoy empieza otro campamento del IAJ, en este caso en Toledo, y mañana será el turno de Madrid, a donde partirán 20 jóvenes de entre 14 y 17 años que estarán en la localidad de Rascafría hasta el 23 de julio. Allí harán una actividad Náutica.

Desde el 19 de julio hasta el 28 se llevará a cabo el campamento Multiaventura en Munilla, La Rioja, para 20 niños de entre 11 y 13 años, y el 1 de agosto empezará otra actividad náutica, en este caso en la isla de Zuhatza, en Ullibarri-Gamboa, Álava. Terminará el día 11 y en ella van a participar 21 jóvenes de entre 14 y 17 años. El último campamento en comenzar será el de Cantabria, en el que entre el 3 y el 9 de agosto se realizarán actividades acuáticas.

Duración y precio

El éxito de los campamentos de verano del IAJ se explica en parte por la relación precio-servicios, ya que el coste es de 280 euros para los de Aragón, 300 para los que se desarrollan en otras comunidades, y en la cuota se incluye el transporte y alojamiento. Duran 10 días. Cabe tener en cuenta que con el carné joven europeo se accede a un descuento del 25%.

Es precisamente la accesibilidad uno de los puntos en los que pone el foco el presidente de la Asociación de Psicopedagogía de Aragón, Juan Antonio Planas, que es «ferviente defensor» de los campamentos y considera que «debería estar todo subvencionado para que ningún joven se quede sin ir por cuestiones económicas o de otro tipo». «Tendría que ser algo casi obligatorio para los niños de todas las edades», apunta, e insta a las administraciones a reforzar su apuesta por ellos. «Esto debería ser la prioridad: invertir en la salud de toda la población», subraya.

Para Planas, los campamentos son «una actividad muy interesante, y todavía más en estos tiempos». El psicopedagogo detalla que permiten a los niños «trabajar la interrelación entre iguales, algo que cada vez se hace menos porque están aislados en casa con móviles y ordenadores». A ello suma que también les aporta «autonomía» e «independencia».

Planas remarca que estos beneficios cobran especial importancia en el momento actual porque «mientras los jóvenes están en la naturaleza, no tienen posibilidad de estar con pantallas». Es aquí donde, asegura Planas, reside la clave. «Desde la pandemia han aumentado muchísimo los problemas de salud mental, y lo relacionamos con el uso de pantallas, el ciberbullying, el sextyping., etc. Aprender a tener tiempo offline es bueno para los adolescentes y para todos», indica.

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A ello suma que el contacto con la naturaleza también permite a los jóvenes conocer distintas realidades, y recuerda: «Las cosas se aprecian cuando se viven». «Siendo que tenemos un patrimonio natural tan importante en Aragón, es importante conocerlo», afirma. Menciona también «la vertiente física de hacer ejercicio, que es bueno y necesario».