Aragón incorporará más de 540 habitaciones de hotel, la mayoría en establecimientos de cuatro y cinco estrellas

Aragón mantiene el pulso inversor en el sector hotelero con una nueva cartera de proyectos que refuerza la transformación de su oferta hacia establecimientos de mayor categoría. La comunidad autónoma cuenta actualmente con 12 hoteles en desarrollo que sumarán 543 nuevas habitaciones durante los próximos años, según el informe The Hotel Property Telescope 2026, elaborado por EY-Parthenon. El análisis sitúa además a este territorio entre las regiones que continúan captando inversiones en este tipo de alojamientos al calor del buen momento que vive el turismo en España.

Aunque Aragón está lejos del volumen de actividad de los grandes destinos vacacionales, el estudio pone el foco en un cambio de tendencia. La mayor parte de la nueva oferta se concentra en hoteles de cuatro y cinco estrellas, un segmento que ya representa cerca del 60% de los proyectos previstos y que acaparará prácticamente el 80% de las habitaciones que se incorporarán al mercado.

En concreto, el informe contabiliza cinco hoteles de cuatro estrellas, con 385 habitaciones, y dos establecimientos de cinco estrellas, que añadirán otras 45 habitaciones. En conjunto, los proyectos de gama alta aportarán 430 de las 543 habitaciones previstas.

Desde EY-Parthenon consideran que esta evolución responde al cambio que está experimentando la demanda turística. Los viajeros buscan cada vez más establecimientos con servicios diferenciados, mayor calidad, bienestar y experiencias singulares, mientras que los inversores priorizan activos capaces de generar una mayor rentabilidad mediante un mejor posicionamiento.

El director de Strategy and Transactions de Real Estate de EY-Parthenon, Álvaro Monreal, señala que Aragón "está consolidando su posición dentro de la evolución del sector hotelero español" gracias a una combinación de factores entre los que destaca el dinamismo económico de Zaragoza y el creciente atractivo turístico de otros destinos de la comunidad.

Renovación de hoteles

El informe no solo refleja nuevas aperturas. Aragón mantiene además actividad en la modernización de su parque hotelero mediante tres proyectos de reforma, que afectarán a 138 habitaciones repartidas entre establecimientos de dos, tres y cuatro estrellas.

Estas actuaciones buscan actualizar instalaciones, elevar los estándares de calidad y mejorar la competitividad de unos activos que necesitan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. La rehabilitación se ha convertido, según la consultora, en una de las principales vías para reposicionar hoteles ya existentes y aumentar su valor. En total, Aragón reúne 15 actuaciones entre nuevos desarrollos y reformas, que supondrán la creación o transformación de 681 habitaciones.

El socio director de EY en Aragón, Raúl Rodrigo, considera que la comunidad refleja una tendencia que también se observa en otras regiones españolas. "Las oportunidades de inversión ya no se concentran exclusivamente en los grandes destinos vacacionales", afirma, al destacar la capacidad de territorios como Aragón para atraer proyectos vinculados a una oferta más especializada y de mayor calidad.

En la cartera de proyecto destaca la ampliación del hotel cinco estrellas Torre del Marqués, en Monroyo (Matarraña), que duplicará inicialmente su capacidad con la construcción de 17 nuevos alojamientos tipo villa o domo y prevé una segunda fase con la rehabilitación de la masía Mas de Llúcia, hasta alcanzar un total de 51 habitaciones. El proyecto, promovido por Proyectos e Inversiones del Matarraña, ya dispone de la correspondiente declaración de impacto ambiental favorable.

En la provincia de Huesca destaca la transformación del histórico edificio de los antiguos Almacenes San Juan, en la plaza López Allué de la capital oscense, en un nuevo hotel promovido por Pirenaica Premium con alrededor de 40 plazas de alojamiento, además del desarrollo del complejo Plaza del Mercado, que convertirá varios inmuebles del centro histórico en alojamientos turísticos de corta y media estancia. A estos proyectos se suman otras iniciativas anunciadas en la ciudad de Teruel y en distintos enclaves turísticos de la comunidad, aunque EY no detalla en su informe la relación completa de los 12 establecimientos en desarrollo que hay en Aragón.

España, de los mayores crecimientos de Europa

La evolución de Aragón se enmarca en un mercado hotelero nacional que continúa expandiéndose impulsado por el récord de visitantes internacionales y el creciente interés inversor. Según el informe de EY-Parthenon, España suma actualmente 457 proyectos hoteleros en desarrollo, que incorporarán más de 40.000 habitaciones en los próximos años, consolidando al país como uno de los mercados europeos más atractivos para la inversión.

La consultora atribuye este dinamismo al aumento del gasto turístico, la recuperación sostenida de la demanda internacional y la mejora de los niveles de ocupación, factores que están favoreciendo una nueva generación de proyectos centrados en la calidad más que en el crecimiento cuantitativo de la oferta. En este contexto, Aragón trata de aprovechar el momento con una oferta turística que combina destinos urbanos, de naturaleza y de montaña, un escenario que está empezando a trasladarse también al mercado hotelero mediante establecimientos de mayor categoría y valor añadido.