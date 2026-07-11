Doce comarcas de Aragón estarán en alerta rojo plus este domingo por el riesgo de incendios: cuáles son y qué nuevas restricciones se imponen

El incendio de Los Gallardos en Almería, en el que han fallecido al menos doce personas y cuya extinción está siendo complicada por la fuerza del viento, ha disparado todas las alarmas en otras comunidades como Aragón, que no están dispuestas a asumir riesgos y ante el empeoramiento de las condiciones en las próximas horas, sobre todo del viento, ha decidido decretar la alerta rojo plus en hasta 12 de las 33 comarcas del territorio. Una decisión que entrará en vigor este domingo y que entraña importantes restricciones para todos los municipios incluidos en la misma.

La medida afectará a las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe, Bajo Cinca, Campo de Cariñena, Cinco Villas, La Litera, Ribagorza, Los Monegros, Matarraña, Ribera Baja del Ebro y Somontano de Barbastro. Representan más de un tercio de las comarcas aragonesas y estará vigente durante todo el día 12, con restricciones extraordinarias de actividades en el medio natural para prevenir incendios forestales.

Hay que extremar todas las precauciones y se ha concluido que en estas doce comarcas de la comunidad existe un riesgo extremo de sufrir incendios forestales. Y es que durante la jornada dominical se produce una combinación de altas temperaturas, baja humedad relativa y viento que eleva significativamente las probabilidades de padecer algún fuego y que, en caso de que se produzca, favorecen su rápida propagación. Una situación que Aragón ya ha vivido en incendios de importancia en las últimas semanas, algunos de ellos obligando a desalojar núcleos de población o confinar municipios, y son conocedores de la complejidad que entraña sofocarlos.

No obstante, en algunos casos, como en el de la comarca de Ribagorza, no están incluidos en la alerta todos los municipios que forman parte de ella. En este caso, quedan excluidas localidades como Benasque, Castejón de Sos, Chía, Montanuy, Sahún, Sesué y Villanova. Mientras, en el resto de comarcas de Aragón, 21 en total, seguirán vigentes las restricciones asociadas a la situación de alerta roja por peligro de incendios forestales ya decretada.

En las próximas horas, la DGA anunciará la decisión, adoptada de forma conjunta con una orden que parte de dos departamentos, por un lado el de Hacienda, Interior y Administración Pública, que dirige el consejero Roberto Bermúdez de Castro, y por otro el de Medio Ambiente y Turismo, que dirige Luis Biendicho.

Existen importantes diferencias entre la orden que se va a dar y la que se dictó el pasado viernes, 10 de julio, sobre todo que el territorio afectado se duplica, al pasar de seis (eran Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro, Cinca Medio, La Litera, Los Monegros y Bajo Cinca) a doce comarcas afectadas. Así, en este nuevo escenario se quedan fuera de la alerta máxima zonas como Hoya de Huesca y Cinca Medio, y entran de lleno otras de las provincias de Zaragoza y Teruel. Además, en Ribagorza se excluyen específicamente varios municipios de alta montaña como Benasque o Castejón de Sos.

Otro de los cambios afecta a las restricciones relacionadas con el campo, sobre todo la referida a la cosecha de cereal, que antes se limitaba a una franja horaria de 6.00 a 12.00 horas y en la que se va a aprobar para este domingo se indicará que se podrá realizar "hasta las 12.00 horas", sin marcar explícitamente que deban iniciarse esas labores a partir de las 6.00 horas.

También se añaden excepciones nuevas en la orden para la alerta de este domingo, tales como que en el uso de maquinaria en suelo urbano se permitirá si es a más de 100 metros del monte o en interiores con muros no combustibles. Respecto a la caza, se aclara de forma expresa que la actividad cinegética está permitida si el tránsito por el monte se hace exclusivamente a pie.

Cuáles son las restricciones

Entrar en el nivel de alerta rojo plus entraña importantes restricciones a la población para minimizar los riesgos. Hay actividades que quedan automáticamente prohibidas durante el periodo de vigencia, tales como encender fuego en cualquier espacio abierto, realizar quemas de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda o restos forestales, quedando suspendidas las autorizaciones concedidas para el uso del fuego, o encender fuego en áreas de descanso de carreteras, zonas recreativas y áreas de acampada, utilizar maquinaria o equipos en montes y zonas rurales que puedan generar chispas, llamas o descargas eléctricas, usar ahumadores para la actividad apícola en el medio natural, o arrojar colillas, brasas u otros materiales susceptibles de provocar un incendio, entre otras.

También queda terminantemente prohibido utilizar material pirotécnico o celebrar espectáculos que incluyan fuego o elementos pirotécnicos, celebrar pruebas deportivas o actos públicos en entorno forestal que puedan favorecer el inicio de incendios, o acceder con vehículos a motor a los montes, salvo para propietarios, actividades profesionales, acceso a núcleos habitados, viviendas aisladas, servicios esenciales o emergencias.

Qué estará permitido

Mientras, estar en este nivel de alerta permite el desarrollo de las principales labores agrarias, entre ellas la siembra, el abonado, el riego, la reparación de redes de riego, los tratamientos fitosanitarios, la recolección de frutos, la atención al ganado, la retirada de cadáveres de animales y el transporte de productos agrícolas ya recolectados. Otras labores como la cosecha y el empacado de cereal podrán realizarse únicamente hasta las 12.00 horas y deberán contar con maquinaria auxiliar dotada de aperos de labranza y con los medios humanos necesarios para actuar de forma inmediata en caso de incendio, limitaciones que no se aplicarán en las zonas de regadío modernizado.

También podrán llevarse a cabo actuaciones urgentes para el restablecimiento de servicios básicos de suministro de agua, energía o telecomunicaciones, siempre que hayan sido comunicadas previamente al 112 y se desarrollen con las medidas de seguridad adecuadas. Asimismo, se permite el uso de maquinaria y equipos en suelo urbano que puedan generar chispas o descargas eléctricas cuando se utilicen a más de 100 metros del terreno forestal o en el interior de edificaciones construidas con materiales no combustibles. La actividad cinegética también estará permitida siempre que los desplazamientos por el monte se realicen exclusivamente a pie. El Gobierno de Aragón recuerda la necesidad de extremar la precaución durante esta situación de riesgo extremo y solicita la máxima colaboración ciudadana para evitar cualquier comportamiento que pueda originar un incendio forestal.