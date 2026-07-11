¿Cuándo se entregarán las primeras llaves de los pisos de alquiler asequible de la DGA?

Las 608 primeras viviendas de alquiler asequible del Gobierno de Aragón, el lote inicial que estará a disposición de los jóvenes en primera instancia y cuya construcción y explotación se adjudicaron Brial y Eizasa, estarán disponibles para los jóvenes en poco tiempo. Las obras avanzan y las promotoras entregarán las llaves de los 194 pisos ubicados en la calle Quimera del Oro, en Valdespartera, en el primer trimestre de 2027. Los trabajos van en tiempo y forma y será antes de abril cuando todo esté preparado para albergar a los nuevos inquilinos.

Un poquito más de tiempo habrá que esperar para el resto de viviendas de este lote, correspondientes a 194 viviendas en la calle Los Pájaros, y para las 220 viviendas en la calle María Zambrano, en el Actur. Estos bloques residenciales, también de alquiler asequible destinado a la emancipación de los jóvenes, estarán listos durante el primer semestre de 2027.

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