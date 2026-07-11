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Extinguido el incendio de Castillonroy, en Huesca, tras afectar a unas 420 hectáreas

El fuego declarado el miércoles en la localidad ha quemado unas 420 hectáreas, el 60% de ellas terreno forestal, y ha sido declarado extinguido este sábado

El dispositivo de Infoar, trabajando en el incendio de Castillonroy.

El dispositivo de Infoar, trabajando en el incendio de Castillonroy. / Gobierno de Aragón

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha dado por extinguido el incendio forestal declarado el pasado miércoles en el término municipal de Castillonroy, en la comarca oscense de La Litera. El fuego ha afectado a unas 420 hectáreas, de las que aproximadamente el 60 % corresponden a terreno forestal.

La evolución de las llamas obligó a confinar preventivamente a unos 800 vecinos de Albelda ante la presencia de humo, aunque no fue necesario desalojar viviendas ni la residencia de mayores de la localidad. La medida se levantó después de que mejoraran las condiciones y disminuyera el riesgo para la población.

Durante la emergencia también permanecieron cortadas las carreteras N-230 y A-140 para facilitar el trabajo del dispositivo y garantizar la seguridad. El operativo llegó a reunir a más de 200 intervinientes, con efectivos del INFOAR, la Unidad Militar de Emergencias, el Ministerio para la Transición Ecológica, bomberos y otros servicios de apoyo.

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La extinción pone fin a varios días de labores de vigilancia y remate en el perímetro para evitar posibles reproducciones, en una zona que ya había sufrido recientemente el incendio de Tamarite de Litera.

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