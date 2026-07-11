Golpe definitivo a la gran planta de baterías promovida por una empresa israelí en el Pirineo aragonés

La polémica planta de almacenamiento energético con baterías de litio proyectada en el corazón del Pirineo aragonés no verá la luz. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable al proyecto impulsado en el término municipal de La Fueva (Sobrarbe) por el grupo israelí Enlight Renewable Energy, a través de la sociedad Haro Solar 3 SLU, lo que impide su desarrollo. La decisión tumba una de las iniciativas empresariales más controvertidas de los últimos años en Huesca tras suscitar una amplia contestación social por sus efectos sobre el paisaje, el medio natural y el modelo de desarrollo de la zona.

La resolución, fechada el 26 de marzo de 2026 y publicada este viernes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), cierra la vía administrativa al proyecto en los términos planteados, aunque el promotor conserva la posibilidad de impugnarla ante los tribunales o presentar, en su caso, un nuevo proyecto sometido a una nueva evaluación ambiental.

La instalación, proyectada cercad de los núcleos de Samitier y Mediano, contemplaba un sistema de almacenamiento energético independiente (stand alone) mediante 72 contenedores de baterías de ion-litio, con una potencia instalada de 49,54 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 198,14 MWh, además de una nueva subestación eléctrica y una línea de evacuación de 220 kV hasta la subestación de Red Eléctrica de Mediano.

En su informe, el Inaga considera necesario aplicar "el principio de cautela" y concluye que el proyecto podría causar "efectos negativos relevantes y significativos" sobre el medio ambiente, el paisaje, la población y los núcleos urbanos. "Las medidas protectoras o correctoras previstas por el promotor no son una garantía suficiente para la adecuada preservación de los valores del patrimonio natural afectado", señala el órgano ambiental del Gobierno de Aragón.

Rechazo vecinal al proyecto

Desde que salió a información pública a comienzos de 2025, el proyecto generó una gran oposición en el territorio. El Ayuntamiento de La Fueva presentó una extensa alegación de 44 páginas en la que rechazaba la iniciativa por considerar que no justificaba su necesidad, infravaloraba el impacto paisajístico, ambiental y territorial y minimizaba los riesgos asociados a este tipo de instalaciones, especialmente los incendios de baterías de litio. El consistorio advertía además de que carecía de medios para hacer frente a un eventual accidente de estas características y se declaraba expresamente contrario al proyecto.

A esa oposición se sumaron los ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe y Palo, la comarca de Sobrarbe, ADELPA, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, asociaciones empresariales y turísticas, colectivos ecologistas y las plataformas vecinales La Fueva No Se Vende y Stop Baterías Samitier, que reunieron centenares de firmas contra la instalación. Entre los argumentos esgrimidos figuraban el riesgo de incendios forestales, el impacto sobre el Geoparque Mundial Unesco Sobrarbe-Pirineos, la afección al paisaje y al turismo rural, la proximidad a los núcleos de Samitier y Mediano y el temor a que la nueva subestación facilitara la llegada de futuros proyectos energéticos.

La vinculación del proyecto con el grupo israelí Enlight Renewable Energy, uno de los grandes desarrolladores internacionales de renovables y almacenamiento energética, añadió una controversia adicional. Diversas organizaciones sociales y ecologistas cuestionaron la presencia en Aragón de esta empresa por su actividad en los territorios ocupados de Palestina.

Cambio de ubicación

El proyecto que ahora queda rechazado ya había sufrido una importante modificación durante su tramitación. Inicialmente, la empresa pretendía ubicar la planta en el municipio vecino de Abizanda, pero acabó trasladándola a La Fueva tras encontrar una fuerte oposición social y dificultades derivadas de la disponibilidad de los terrenos.

La nueva propuesta mantenía prácticamente las mismas características técnicas y buscaba aprovechar el nudo eléctrico de Mediano 220 kV, uno de los puntos con capacidad de conexión disponible para nuevas instalaciones de almacenamiento en Aragón.

Precedente reciente en el Pirineo

La resolución del Inaga llega pocos meses después de otro importante revés para un proyecto similar en la montaña oscense. El Ministerio para la Transición Ecológica archivó definitivamente este año la tramitación de la planta de almacenamiento Perdiguero, promovida por Matrix Renewables en el valle de Benasque. Aquella instalación, de 100 MW, también despertó una intensa oposición vecinal y municipal por sus posibles efectos sobre el paisaje, el turismo y el medio natural. Finalmente, el promotor desistió del proyecto y el ministerio emitió además una declaración de impacto ambiental desfavorable, al concluir que la actuación podía ocasionar impactos ambientales significativos.

Con ambos expedientes, los dos mayores proyectos de almacenamiento con baterías planteados hasta la fecha en el Pirineo aragonés han recibido un varabpalo ambiental, lo que refleja las dificultades de implanta este tipo de infraestructuras energéticas en espacios de alto valor ecológico y paisajístico.