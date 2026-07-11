El parque francés a 6 horas de Aragón que se ha vuelto viral en redes como alternativa a Disneyland París

Durante las vacaciones estivales, muchas familias sufren verdaderos quebraderos de cabeza para organizar el destino ideal atendiendo a sus deseos y necesidades. Una de las elecciones más atractivas para estos días son los parques de atracciones. Son lugares que han sido acondicionados para todo tipo de público, tanto para infantil como para uno más adulto. En Europa, el parque temático número uno es, sin duda alguna, Disneyland París. Su amplia y variada oferta de atracciones y ocio, espectáculos en directo, gastronomía y hoteles temáticos para todo tipo de bolsillos le hacen uno de los destinos más elegidos por el público.

No obstante, existen otras opciones menos conocidas y con gran valor para cualquier familia. En los últimos días, se ha vuelto viral en redes sociales un parque temático francés que, dada su proximidad a Aragón, se convierte en un destino ideal para una escapada de 3 días o un fin de semana. El Parque de Atracciones de Zaragoza, una de las opciones preferidas por las familias, permanece cerrado este verano y sin fecha de reapertura por el momento. Como consecuencia, muchos zaragozanos tendrán que buscar alternativas de ocio para disfrutar durante las vacaciones estivales.

PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA / JOSEMA MOLINA / EPA

A 6 horas en coche de Aragón

A seis horas aproximadamente en coche desde Aragón se encuentra Futuroscope, en la ciudad francesa de Poitiers. Se trata de un parque de atracciones que está conquistando a muchas familias, al ser un destino innovador en el que es posible disfrutar de entretenimiento, ciencia y tecnología. Desde su inauguración en 1987, el recinto ha afianzado su expansión y, actualmente, cuenta con 40 atracciones. Además, cuenta con Aquascope, el primer cine acuático de Europa, un aliciente más para visitarlo.

A diferencia de Disneyland, Futuroscope no se enfoca en personajes de animación concretos, sino que pone el foco en la innovación tecnológica, la ciencia ficción y las experiencias inmersivas del futuro, convirtiéndolo en el lugar ideal donde aprender y disfrutar en familia. Una de las atracciones más destacadas del parque es Objetivo Marte, una montaña rusa en la que los niños se enfrentarán a campos de erupciones electromagnéticas y erupciones solares y que en 2020 fue reconocida como 'Mejor nuevo roller coaster' (montaña rusa) por el European Star Award. Además, en 2022 fue premiada con el galardón a 'Mejor atracción del mundo' por Cazadores de tornados, que enseña cómo se forma un tornado mientras simula que estás sumergido en uno.

Una veintena de personas disfrutan en una montaña rusa. / El Periódico de Aragón

Hoteles y restaurantes, parte de la experiencia

En estos lugares, los hoteles y los restaurantes forman parte de la propia experiencia temática del viaje. Algunos de los hoteles recomendados para pasar unos días inolvidables en familia son el Hotel Station Cosmos, que representa una estación espacial y el Hotel Ecolodgee, una alternativa ecológica y sostenible. Por otro lado, el Restaurante Space Loop organiza una escena inmersiva donde los platos atraviesan el restaurante por un increíble sistema de raíles entre aceleraciones y bucles.

La opción ideal para explorar exhaustivamente Futuroscope y Aquascope es realizar un viaje de tres días. Si se hace el trayecto en coche, resulta muy recomendable visitar algunos de los pueblos franceses próximos al parque. Uno de ellos, es Poitiers, una ciudad con un espectacular patrimonio histórico y artístico con monumentos de arte gótico y románico.

Precio de las entradas

Los precios varían según la antelación de la compra, la temporada, las ofertas de promoción, la edad, si compras online o si son packs que incluyen algo más que solo el acceso al parque. Aproximadamente, las entradas de un día para adultos parten desde los 39 euros en temporada baja, mientras que en taquilla el mismo día cuestan alrededor de 59 euros. Las entradas válidas para acceder al parque dos días son de unos 67 euros mínimo.

Mientras, los niños (de 5 a 12 años) pagan desde 39 euros y los menores de 5 años entran gratis. Con esto, los packs que incluyen hotel y entrada pueden salir muy rentables: por ejemplo, el acceso para 2 días más la estancia de una noche en uno de los hoteles más sencillos para una persona sale desde 127 euros.

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La experiencia inmersiva, la variedad de atracciones y precio asequible convierten a Futuroscope una de las alternativas ideales para los zaragozanos durante estos días.