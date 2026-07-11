El pequeño pueblo de Huesca que esconde una piscina municipal donde comer una de las mejores paellas de Aragón
Losanglis, que tiene la 'Capilla Sixtina del Alto Aragón', atrae visitantes no solo por su piscina sino también por la reconocida oferta culinaria de su bar-restaurante
Las piscinas municipales de todos los pueblos de Aragón se convierten en el refugio elegido por miles de vecinos para superar con más facilidad la ola de calor. Independientemente de su tamaño, la gran mayoría de las localidades de Zaragoza, Huesca y Teruel cuentan con una piscina exterior que se convierte en un punto de reunión de habitantes y turistas durante julio y agosto.
Hay algunas piscinas que logran una gran fama más allá del pueblo como Figueruelas, un recinto moderno con varios vasos, toboganes e incluso spa, Monzón y su pequeño parque acuático, o las del pequeño pueblo de Losanglis, muy popular por las paellas que puedes degustar en el restaurante de la instalación municipal.
"Un sitio muy tranquilo, encargamos una fideua mixta de pollo y pescado, y fue espectacular. Manjar, muy recomendable para pasar el día", escribió el verano pasado una clienta tras su paso por las piscinas de este pueblo de Huesca que pertenece al municipio de Ayerbe.
"Un lugar con mucho encanto"
El propio ayuntamiento conoce a la perfección la fama culinaria que se han ganado durante los últimos diez años Juanfran y Mila a quien elogiaron incluso en el anuncio de la apertura de las piscinas de Losanglis el pasado 12 de junio. "Un lugar con mucho encanto en el que disfrutar del baño, de la tranquilidad y de su servicio de bar restaurante". Las instalaciones de la localidad abren todos los días del verano desde las 11.00 horas hasta las 21.00 horas, aunque el bar sigue abierto hasta más tarde. La entrada diaria cuesta cinco euros para los adultos, los niños hasta 7 años no pagan.
Por el pequeño pueblo de tan solo 50 habitantes se dejaron caer unos creadores de contenido que dieron a conocer toda la historia que hay detrás del bar restaurante de las piscinas municipales. "Su especialidad son las paellas, las puedes encargar para llevar o puedes ir a comerlas allí después de bañarte porque te apetece comer en un sitio agradable. Si llamas con tiempo, Mila te prepara casi lo que le pidas", explican acerca de la cocinera que elabora pollo al chilindrón, carrilleras al vino tinto y también te sirve unos mojitos caseros para refrescarte.
Qué ver en Losanglis: la Capilla Sixtina
Losanglis conserva ese carácter de núcleo pequeño donde el verano se vive a otro ritmo. Además de las piscinas municipales Mosén Luna, la localidad situada muy cerca del río Badiello cuenta con una iglesia parroquial dedicada a Santiago El Mayor con una esbelta torre campanario de gusto renacentista.
Más espectacular es el Santuario de Nuestra Señora de Casbas, un templo con más de siete siglos de historia conocido popularmente como la 'Capilla Sixtina del Alto Aragón' por la riqueza de sus pinturas murales. La nave única está cubierta por una bóveda de lunetos dividida en cuatro tramos, y cada centímetro de muro y techo está cubierto de pinturas realizadas al seco a comienzos del siglo XVIII.
Losanglis celebrará sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol cada tercer fin de semana de julio. Este año, la pequeña población oscense ha decidido contratar a Leticia Sabater, que dará un concierto gratuito el próximo 17 de julio.
A dos pasos de Ayerbe
Otra opción interesante es descubrir Ayerbe, uno de los pueblos más bonitos de todo Aragón, que se encuentra a muy pocos kilómetros de distancia. En la localidad oscense vivió Santiago Ramón y Cajal, el mayor científico español de todos los tiempos.
Los palacetes y casonas deslumbran un pueblo donde destacan la iglesia de San Pedro, la hermosa torre románica, la del Reloj y el Palacio de los Marqueses de Urriés. Desde Ayerbe se pueden visitar también dos enclaves espectaculares de la comunidad como el Castillo de Loarre y los Mallos de Riglos.
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