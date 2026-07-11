El primer presidente de Aragón, Juan Bolea Foradada, tendrá una estatua en Zaragoza: "Es un homenaje a la autonomía de Aragón"

El primer presidente de Aragón tras la dictadura de Franco tendrá un lugar de honor en su Zaragoza natal. El primer presidente autonómico, Juan Antonio Bolea Foradada, contará con una estatua en el Parque Pignatelli de Zaragoza. Así lo han acordado, a través de un convenio de colaboración, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la familia del político aragonés que sentó las bases del Aragón moderno.

Según han confirmado fuentes de la familia, el homenaje cobrará forma de busto y se instalará en el acceso al andador del Parque Pignatelli que ya lleva su nombre. "Es una idea muy bonida y complementaria a la decisión del ayuntamiento de darle su nombre a un paseo del Parque Pignatelli", explican desde la familia. "En la reforma del parque, se mantendrá esta denominación y se añadirá una estatua homenaje que pretende ser no solo un recuerdo a nuestro padre, sino también un homenaje a la recuperación de la autonomía en Aragón", explica su hijo, Juan Bolea.

La idea es que la estatua no solo recuerde la figura de Bolea Foradada, sino que rememore una época crucial para la historia reciente de Aragón. "Fue un momento de gran relevancia histórica y por eso queríamos que este homenaje sirva para recordar ese momento de la recuperación de la autonomía, con la importancia que entonces tuvieron los pactos, y que a través de un código QR se pueda ofrecer información a los viandantes para conocer más de esa época", indican los portavoces de la familia del expresidente aragonés.

De la mano de Bolea Foradada llegaron las primeras transformaciones a un Aragón que llevaba 40 años padeciendo la dictadura franquista. Fueron los primeros momentos de apertura. También de recuperación de los símbolos de Aragón, desde su bandera a sus instituciones o el Día de Aragón. Se formaron los primeros gobiernos, con las primeras consejerías propias y empezó a diseñarse el Aragón de hoy en día. "Sentimos que todo esto se está olvidando, especialmente entre los jóvenes, y nos gustaría que se recuerde no solo al presidente sino todo lo que supuso aquella época para la comunidad", añaden desde la familia de Bolea Foradada.

Acto de cesión del legado del presidente Bolea Foradada al Gobierno de Aragón. / Gobierno de Aragón

Cabe recordar que la viuda del expresidente aragonés cedió en 2024 el archivo documental de Bolea Foradada al Gobierno de Aragón, que se encarga ahora de su custodia. Entonces, el actual presidente, Jorge Azcón, agradeció su legado para todos los aragoneses y anunció que formaría parte de un "proyecto muy necesario y ambicioso de mi Gobierno, que es crear un gran archivo documental de la historia de la Diputación General de Aragón".

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La inauguración de la estatua de Bolea Foradada está prevista para la segunda quincena de octubre, una vez finalizadas las fiestas del Pilar de Zaragoza. Entonces se celebrará un acto de recuerdo y se darán a conocer los detalles de la escultura que recuerda al primer presidente de Aragón después de la dictadura.