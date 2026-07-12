Ambar, innovación y espíritu pionero con sabor a tradición

De la tradición a la innovación. El camino que Ambar emprendió hace 126 años no ha dejado de crecer, siempre con la mirada puesta en sus orígenes y en el territorio. Fundada en 1900, la compañía cervecera ha sabido mantener intacto el espíritu de empresa familiar, al tiempo que evoluciona de forma constante y refuerza su reconocimiento por la excelente calidad de sus cervezas.

La historia comenzó con la inspirada idea de un grupo de amigos que buscaba dar salida a la abundante y extraordinaria cebada de Aragón. Así nació La Zaragozana, una fábrica destinada a elaborar cervezas de altísima calidad. Desde entonces, la innovación ha guiado cada una de sus ilusiones y creaciones, presentes en cada botella, con un objetivo permanente: mejorar sin perder la esencia.

Ambar siempre se ha distinguido por ser una compañía referente y pionera en el sector cervecero. Ya en 1976 marcó un hito en España con el lanzamiento de la primera generación de cervezas sin alcohol. Este año vuelve a situarse a la vanguardia con Ambar Triple Zero Probiótica, la primera cerveza 0,0 alcohol y con probióticos del mundo. Se trata de una cerveza única e innovadora que permite al consumidor disfrutar de todo el sabor de una Triple Zero Tostada, mientras contribuye al cuidado de su microbiota intestinal.

Que una cerveza con mil millones de probióticos no se hubiera hecho antes no es casualidad, cuentan desde Ambar. El principal obstáculo técnico para añadir priobióticos a una cerveza es el azúcar: si la bebida contiene azúcares residuales, las bacterias se activan antes de tiempo, se alimentan de ellos y mueren antes de llegar al intestino.

Ambar Triple Zero Probiótica parte del proceso de elaboración de su Triple Zero Tostada, basado en fermentaciones completas en las que todos los azúcares del mosto se transforman en alcohol. Después este alcohol se elimina mediante un sistema de destilación a alto vacío y baja temperatura, que permite conservar el sabor, el cuerpo y el aroma característicos. El resultado es una base sin azúcares residuales, condición indispensable para incorporar probióticos viables.

«El reto no era añadir probióticos, sino hacerlo sin comprometer la experiencia cervecera», explica Antonio Fumanal, maestro cervecero y responsable de I+D. “Si no sabe a cerveza, no es cerveza. Ese era el límite». Ambar Triple Zero Probiótica se comercializa en lata y en botellín de 33 cl.

Ambar Radler, la cerveza mejor valorada La OCU ha analizado 30 cervezas con limón (23 Radler y 7 Shandy) revisando su composición, etiquetado, contenido alcohólico, valor nutricional, ingredientes, aditivos y una cata realizada por expertos. En este estudio, las Radler (conservan más presencia de cerveza) obtienen mejores resultados que las Shandy y, entre las galardonadas, Ambar Radler es la mejor valorada. La OCU la describe como «una buena cerveza, refrescante, ligera de cuerpo y agradable sabor a limón». Obtiene una calificación global de 83, liderando el estudio. Con 2,5º, Ambar Radler es la cerveza de siempre, pero con zumo de limón, en una proporción perfecta para refrescar y satisfacer por igual a los paladares más cerveceros.

Ambar Radler, la cerveza mejor valorada. / Ambar

Cervezas sin alcohol, una categoría que no existía

Este lanzamiento se produce en un momento especialmente simbólico: el 50 aniversario de Ambar Sin, la primera cerveza sin alcohol de España. Además, en 2011 desarrolló la primera sin alcohol y sin gluten del mundo. Medio siglo después, la compañía mantiene intacta la misma vocación pionera que la llevó a imaginar una categoría que entonces no existía.

Ambar creó una nueva categoría que hoy es un estilo de vida. Según el Estudio Ambar sobre la generaciónSin, la sociedad española empezó a normalizar el «Sin» a partir del 2010. La investigación revela que vivir «Sin» es ya el nuevo estándar del estilo de vida español, aunque cada generación prioriza su propia versión de esa libertad. El 71% ha normalizado los refrescos sin azúcar y la cerveza sin alcohol ha alcanzado ya el 47% de los españoles, consolidándose como una elección habitual y no como una alternativa puntual. Una tendencia que, lejos de responder a una moda pasajera, refleja un cambio estructural en los hábitos de consumo: elegir el «Sin» no es renunciar, es decidir. «La cerveza sin alcohol no excluye, no etiqueta, no resta: suma», señala Enrique Torguet, director de Comunicación, Relaciones Institucionales yESG de Grupo Agora.

Pero la compañía aragonesa no solo ha innovado en la categoría de las sin alcohol.También fue pionera en 2022 con el lanzamiento de la Ambar Triple Zero, la primera y única 0,0 alcohol y 0 azúcar disponible en el mercado. La gama está formada por la Triple Zero, Triple Zero Tostada, Triple Zero Sin Gluten y Triple Zero Radler.

La 125, una cerveza conmemorativa

La 125, cerveza especial. / Ambar

Para celebrar sus 125 años de historia, Ambar lanzó La 125, una cerveza Pils de 4,8 grados de alcohol. Es una lager de líquido dorado amable al paladar y rica en matices. Esta edición especial reúne el mejor cereal de Aragón con el lúpulo fresco alemán recién molido. «La armonía entre malta y lúpulo se refuerza gracias a una lenta fermentanción a baja temperatura, que hace de esta una cerveza equilibrada, refrescante, de burbuja fina y perfecta bien fría para brindar», detalla el maestro cervecero.

Ambar Triple Zero Probiótica, Ambar Sin y Ambar 125 son el resultado de una innovación constante, una manera de hacer bien las cosas y querer siempre ir un paso por delante. «Una empresa crece para seguir viva. Y crecer no es solo producir más, es producir mejor y, sobre todo, producir lo que la sociedad va a necesitar. La I+D alimenta esa capacidad de anticipación, es la raíz que sostiene el cambio cuando el mercado se mueve. El objetivo es sorprender hoy con cervezas que mañana se entiendan como clásicas», reconoce Antonio Fumanal.