Ambulancias a 53ºC en Belchite: "Son temperaturas incompatibles con la atención y traslado de pacientes"

Pocos puntos de Aragón se están librando de las altas temperaturas estos días, si bien hay situaciones difíciles de explicar que, pese al calor extremo, deberían evitarse. Es el caso, denuncia un técnico en Emergencias Sanitarias que trabaja en la ambulancia del 061 en Belchite, de los grados que se alcanzan dentro de la cabina de su vehículo de Soporte Vital Básico: hasta 53º Centígrados se han registrado en el cubículo en el que deben trasladar a los pacientes.

El problema no es otro que la base no cuenta con un garaje o un lugar en el que aparcar la ambulancia cuando no está en servicio. El vehículo espera al Sol a tener que ser utilizado por lo que, cuando se necesita, el calor hay dentro resulta "preocupante", superando muchas veces las temperaturas que se registran en el exterior del cubículo. Según demuestran las imágenes de los trabajadores de este servicio, el pasado 21 de junio, mientras el termómetro de las ambulancias registraba 39,5º Centígrados en el exterior, eran 47º en el interior; mientras que el 9 de julio, hace pocos días, al aire libre eran 46,5º los grados que leía el termómetro a pleno sol y 53º dentro del vehículo.

Esto en Belchite, pero según explica un trabajador, "por las características del servicio y de la flota, esta situación no es exclusiva de esta base, ya que muchas ambulancias del 061 Aragón permanecen estacionadas en la calle, al sol, durante largas horas", una situación que también han denunciado desde el sindicato CGT. Hay que tener en cuenta que en tan solo tres semanas de verano llevamos dos olas de calor.

Panel de control de la ambulancia, donde aparece la temperatura en el interior del vehículo. / SERVICIO ESPECIAL

"El problema es que la cabina asistencial de la ambulancia, que es el espacio donde se atiende y se traslada a los pacientes, está alcanzando temperaturas extremas", denuncian. Y sí, obviamente, en cuanto el vehículo se pone en servicio se enciende el aire acondicionado, "pero a la que se ha alcanzado una temperatura agradable estás ya en Zaragoza", apunta este técnico, David Laborda.

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"No estamos hablando simplemente de pasar calor durante la jornada laboral. Estamos hablando de introducir a pacientes enfermos, personas mayores, pacientes respiratorios, cardíacos, febriles, deshidratados o con cualquier otra patología dentro de una cabina asistencial que puede encontrarse a temperaturas absolutamente incompatibles con unas condiciones adecuadas de atención y traslado. Esta situación ha sido comunicada en repetidas ocasiones a la empresa adjudicataria del servicio, Ambulancias Tenorio, mediante correos electrónicos acompañados de pruebas gráficas. La empresa conoce el problema y dispone de documentación suficiente sobre las temperaturas que se están alcanzando en la cabina asistencial. Sin embargo, hasta la fecha no se ha implantado ninguna solución práctica y efectiva que evite que esta situación continúe produciéndose", denuncian.