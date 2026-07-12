Aragón acelera con sus empresas: de las promesas a la tierra donde se construye su futuro

Hubo un tiempo en el que Aragón tenía que salir a convencer al mundo de que era un buen lugar para invertir. Hoy sucede cada vez más lo contrario: son las empresas las que llaman a su puerta. La transformación ha sido tan rápida como silenciosa. Desde un tiempo a esta parte, los grandes anuncios de inversión han dejado ser excepcionales para pasar a formar parte del paisaje económico habitual. La comunidad vive uno de los momentos de mayor dinamismo de su historia reciente, impulsada por una combinación difícil de encontrar en otros territorios: estabilidad social, capacidad industrial, abundancia de energía renovable, una posición logística privilegiada y un ecosistema empresarial que ha sabido evolucionar sin perder sus raíces.

La economía aragonesa atraviesa una etapa de expansión que trasciende el impacto de un puñado de grandes proyectos. Los indicadores acompañan. El producto interior bruto (PIB) creció en torno al 3% en 2025 –por encima de la media nacional-, el mercado laboral encadena máximos históricos de ocupación y la comunidad ha superado la barrera récord de los 650.000 afiliados a la Seguridad Social, mientras el desempleo se mantiene en niveles que no se veían desde antes de la crisis financiera. A ello se suma una cartera de inversiones empresariales que ronda los 90.000 millones de euros, una cifra sin precedentes que sitúa a Aragón entre los principales focos de atracción de capital del sur de Europa.

El verdadero cambio no está en las cifras, sino en el momento que vive buena parte de esos proyectos. Muchos de ellos eran hace unos años poco más que infografías, anuncios institucionales o expedientes administrativos, hoy varios han cruzado la frontera decisiva y han pasado del papel a la pala.

La gigafactoría de baterías que transformará Figueruelas y su entorno, promovida por Stellantis y el grupo chino CATL, ha dejado de ser un dibujo sobre el papel para convertirse en una enorme obra de ingeniería y construcción que cambiará el paisaje industrial de la Ribera Alta del Ebro y reforzará el liderazgo de la automoción aragonesa en la transición hacia el vehículo eléctrico. Al mismo tiempo, la expansión de los centros de datos avanza con paso firme. Los desarrollos ya iniciados por los grandes operadores tecnológicos tendrán continuidad con nuevos campus que se preparan para iniciar su construcción en los próximos meses, consolidando a Zaragoza como uno de los grandes polos europeos de infraestructura digital.

Mucho más que grandes anuncios

La revolución tecnológica, sin embargo, no termina ahí. Este año ha irrumpido además un proyecto con un enorme valor estratégico como es la implantación de Diamond Foundry, adelantada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN una inversión de 1.300 millones que permitirá a la comunidad entrar en una industria tan decisiva para el futuro como la de los materiales avanzados para semiconductores. La fabricación de diamantes sintéticos destinados a la producción de chips sitúa a Aragón en una cadena de valor global reservada hasta ahora a muy pocos territorios y confirma que la comunidad ya no solo compite por atraer grandes inversiones, sino también actividades de alto contenido tecnológico.

Sería un error interpretar este momento únicamente a través de las grandes multinacionales. Buena parte de la fortaleza económica de Aragón sigue descansando sobre un tejido de empresas que llevan décadas creciendo desde el territorio, la mayoría de ellas familiares, capaces de competir en mercados internacionales sin renunciar a sus raíces.

La comunidad ha demostrado que el arraigo no está reñido con la ambición. Al contrario. La visión a largo plazo, la prudencia financiera, la reinversión constante de beneficios y una cultura empresarial basada en el esfuerzo han permitido consolidar grupos líderes en sectores tan diversos como la agroalimentación, la logística, la movilidad, la construcción, los materiales industriales, el embalaje o las soluciones tecnológicas. Lejos de quedar eclipsadas por la llegada de grandes inversores extranjeros, estas compañías han aprovechado el nuevo ciclo económico para acelerar su expansión, diversificar mercados, ganar tamaño y abordar nuevos procesos de innovación. Son, en muchos casos, el mejor ejemplo de cómo una empresa puede crecer desde Aragón para competir en todo el mundo sin perder el vínculo con el territorio donde nació.

Los sectores del nuevo mapa

Ese equilibrio entre capital internacional y tejido empresarial local constituye probablemente una de las principales fortalezas de Aragón. Las grandes inversiones generan un poderoso efecto tractor, pero encuentran un ecosistema de proveedores, industria auxiliar y conocimiento acumulado que multiplica su impacto sobre el conjunto de la economía.

La imagen económica de este tierra ya no puede explicarse a través de un único sector. Si durante décadas la automoción concentró buena parte del protagonismo industrial, hoy comparte ese liderazgo con actividades que hace apenas unos años tenían un peso mucho menor.

La logística continúa reforzando su posición como uno de los grandes motores del valle del Ebro gracias a una ubicación privilegiada entre Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La agroalimentación mantiene un crecimiento sostenido apoyado en la innovación, la transformación industrial y la internacionalización. La construcción vive una nueva etapa vinculada a las grandes inversiones industriales y tecnológicas. La economía digital gana protagonismo con los centros de datos y el desarrollo de nuevas infraestructuras para la inteligencia artificial. Y sectores como los materiales avanzados, la tecnología o el embalaje evolucionan hacia productos de mayor valor añadido. Todos ellos tienen el denominador común de que generan empleo cualificado, impulsan la innovación y diversifican una economía que hoy presenta un equilibrio mucho mayor que hace dos décadas.

Nuevos desafíos

Paradójicamente, algunos de los mayores retos de Aragón son consecuencia directa de su propio éxito. La avalancha inversora ha puesto de manifiesto las limitaciones de las infraestructuras energéticas. La capacidad de evacuación eléctrica y el desarrollo de nuevas redes se han convertido en un factor crítico para que numerosos proyectos puedan ejecutarse dentro de los plazos previstos. La energía, que durante años fue una de las principales ventajas competitivas de la comunidad, necesita ahora nuevas inversiones para seguir acompañando el crecimiento.

A ello se suma otro desafío igualmente importante: las personas. Cada vez son más las empresas que encuentran dificultades para cubrir determinados perfiles profesionales. La necesidad de atraer trabajadores cualificados ya no afecta únicamente a los sectores tecnológicos, sino también a la industria, la construcción, el transporte o la agroalimentación. Aragón necesitará captar talento procedente de otras comunidades autónomas y del extranjero para sostener el ritmo de crecimiento previsto durante los próximos años.

Ese reto trasciende el mercado laboral. Exigirá ampliar la oferta de vivienda, reforzar la formación profesional, adaptar los servicios públicos y facilitar la integración de nuevos trabajadores y sus familias. El crecimiento económico ya no dependerá únicamente de la capacidad para atraer inversiones, sino también de la habilidad para atraer personas.

Durante mucho tiempo Aragón fue una comunidad discreta, eficaz y poco dada a los titulares nacionales. Esa imagen ha cambiado. Hoy aparece con frecuencia en el radar de los grandes fondos internacionales, de las empresas tecnológicas y de los inversores industriales que buscan un lugar desde el que desarrollar proyectos para toda Europa. Pero ese nuevo protagonismo no responde a una moda pasajera ni al efecto aislado de una gran inversión. Es la consecuencia de un trabajo acumulado durante décadas por administraciones, empresas, universidades, centros tecnológicos y agentes sociales que han construido un entorno competitivo, estable y fiable.

El gran desafío consiste ahora en convertir esta extraordinaria oportunidad en un crecimiento sostenido. Porque el objetivo ya no es demostrar que Aragón puede atraer inversiones, como ha quedado fuera de toda duda. La verdadera prueba será consolidar un modelo capaz de transformar ese capital en empleo de calidad, innovación, riqueza compartida y oportunidades para las próximas generaciones.

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Quizá esa sea la mayor diferencia respecto a hace solo unos años. Aragón ha dejado de esperar el futuro. Ahora tiene la responsabilidad y también el privilegio de construirlo.