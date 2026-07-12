Aragón, sitio privilegiado para ver el eclipse: los 30 mejores lugares para verlo (uno por comarca)
Este evento astronómico, que no se veía en la Península desde 1905, durará un minuto y 43 segundos en la comunidad
Este verano podremos observar en Aragón un evento histórico: el eclipse solar total de este 12 de agosto. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, tapando por completo la luz de este último. El último eclipse que fue visible en la Península fue en 1905, hace 121 años. Además, el año que viene está previsto que, desde España, se pueda ver otro eclipse solar total.
Para disfrutar del eclipse de forma plena, sin sufrir daños, se recomienda el uso de gafas especiales. El eclipse durará un minuto y 43 segundos en Aragón, siendo uno de los sitios de España que más lo va a poder disfrutar.
El eclipse solar de este agosto será visible, ya sea de forma plena o algo más parcial, en gran parte de la comunidad (a excepción de la zona norte de la provincia de Huesca). A continuación os dejamos un listado de los puntos de cada comarca en los que mejor se visualizará el eclipse.
Listado de puntos por comarca
- Andorra-Sierra de Arcos: Eljulve
- Aranda: Castillo de Mesones de Isuela
- Bajo Aragón: La Mata de los Olmos
- Bajo Aragón-Caspe: Torre de Salamanca (Caspe)
- Bajo Cinca: Ermita de San Salvador (Torrente de Cinca)
- Bajo Martín: Santuario de la Virgen de Arcos (Albalate)
- Campo de Belchite: Santuario de la Virgen del Pueyo
- Campo de Borja: Santuario de Misericordia (Borja)
- Campo de Cariñena: Pico Valdemadera (Sierra de Algairén)
- Campo de Daroca: Gallocanta
- Cinca Medio: Castillo de Monzón
- Cinco Villas: Santuario de Monlora (Luna)
- Comarca Central: Mirador de la Plana (La Muela / Cuarte)
- Comunidad de Calatayud: Alhama de Aragón
- Comunidad de Teruel: Galve
- Cuencas Mineras: Castillo de Montalbán
- Gúdar-Javalambre: Observatorio Astrofísico de Javalambre
- Hoya de Huesca: Castillo de Loarre
- Jiloca: Castillo de Peracense
- La Litera: Mirador de San Quílez (Binéfar)
- Los Monegros: Mirador del Tozal de la Cobeta (Jubierre)
- Ribera Alta del Ebro: Escarpes de El Castellar
- Ribera Baja del Ebro: Mirador de la Ermita de San Gregorio (Pina)
- Somontano de Barbastro: Monasterio de El Pueyo (Barbastro)
- Tarazona y el Moncayo: Cima del Moncayo (Pico San Miguel)
- Valdejalón: Altos de La Muela (Parque Eólico)
- Maestrazgo: Cuarto Pelado (Cantavieja)
- Matarraña: Ermita de Santa Bárbara (La Fresneda)
- Sierra de Albarracín: Santuario del Tremedal (Orihuela del Tremedal)
Siete puntos de visionado oficiales
Además de los puntos ya mencionados anteriormente, el Gobierno de Aragón ha establecido 7 puntos de visionado oficiales desde los que se podrá ver el eclipse. Estos se sitúan en Calamocha, MotorLand, Camarena de la Sierra, Épila, Cariñena, Ariza y Monreal del Campo. También se les unirán una serie de puntos habilitados en las tres capitales de provincia.
Aunque estos puntos pueden suponer posiciones estratégicas para el visionado del eclipse, también acarrean consigo una serie de peligros. Los principales son los provocados por las olas de calor que llevan sucediendo en Aragón desde principios de verano. Estos se reflejan en forma de incendios, deshidratación o golpes de calor. Se une a esto el factor de que el eclipse sucederá a última hora de la tarde, lo que supone un tráfico elevado por la noche y aumentará el riesgo de accidentes.
Por la fecha en la que sucede el eclipse, da la casualidad de que coincide con la lluvia de estrellas de agosto. El punto álgido de las perseidas se espera que sea también el 12 de agosto, por lo que mucha gente podría decidir quedarse en los distintos puntos de visionado para disfrutar de ambos fenómenos.
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