Aragón, sitio privilegiado para ver el eclipse: los 30 mejores lugares para verlo (uno por comarca)

Este verano podremos observar en Aragón un evento histórico: el eclipse solar total de este 12 de agosto. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, tapando por completo la luz de este último. El último eclipse que fue visible en la Península fue en 1905, hace 121 años. Además, el año que viene está previsto que, desde España, se pueda ver otro eclipse solar total.

Para disfrutar del eclipse de forma plena, sin sufrir daños, se recomienda el uso de gafas especiales. El eclipse durará un minuto y 43 segundos en Aragón, siendo uno de los sitios de España que más lo va a poder disfrutar.

Imagen de un eclipse de sol / David Morris

El eclipse solar de este agosto será visible, ya sea de forma plena o algo más parcial, en gran parte de la comunidad (a excepción de la zona norte de la provincia de Huesca). A continuación os dejamos un listado de los puntos de cada comarca en los que mejor se visualizará el eclipse.

Listado de puntos por comarca

Andorra-Sierra de Arcos : Eljulve

: Eljulve Aranda : Castillo de Mesones de Isuela

: Castillo de Mesones de Isuela Bajo Aragón : La Mata de los Olmos

: La Mata de los Olmos Bajo Aragón-Caspe : Torre de Salamanca (Caspe)

: Torre de Salamanca (Caspe) Bajo Cinca : Ermita de San Salvador (Torrente de Cinca)

: Ermita de San Salvador (Torrente de Cinca) Bajo Martín : Santuario de la Virgen de Arcos (Albalate)

: Santuario de la Virgen de Arcos (Albalate) Campo de Belchite : Santuario de la Virgen del Pueyo

: Santuario de la Virgen del Pueyo Campo de Borja : Santuario de Misericordia (Borja)

: Santuario de Misericordia (Borja) Campo de Cariñena : Pico Valdemadera (Sierra de Algairén)

: Pico Valdemadera (Sierra de Algairén) Campo de Daroca : Gallocanta

: Gallocanta Cinca Medio : Castillo de Monzón

: Castillo de Monzón Cinco Villas : Santuario de Monlora (Luna)

: Santuario de Monlora (Luna) Comarca Central : Mirador de la Plana (La Muela / Cuarte)

: Mirador de la Plana (La Muela / Cuarte) Comunidad de Calatayud : Alhama de Aragón

: Alhama de Aragón Comunidad de Teruel : Galve

: Galve Cuencas Mineras : Castillo de Montalbán

: Castillo de Montalbán Gúdar-Javalambre : Observatorio Astrofísico de Javalambre

: Observatorio Astrofísico de Javalambre Hoya de Huesca : Castillo de Loarre

: Castillo de Loarre Jiloca : Castillo de Peracense

: Castillo de Peracense La Litera : Mirador de San Quílez (Binéfar)

: Mirador de San Quílez (Binéfar) Los Monegros : Mirador del Tozal de la Cobeta (Jubierre)

: Mirador del Tozal de la Cobeta (Jubierre) Ribera Alta del Ebro : Escarpes de El Castellar

: Escarpes de El Castellar Ribera Baja del Ebro : Mirador de la Ermita de San Gregorio (Pina)

: Mirador de la Ermita de San Gregorio (Pina) Somontano de Barbastro : Monasterio de El Pueyo (Barbastro)

: Monasterio de El Pueyo (Barbastro) Tarazona y el Moncayo : Cima del Moncayo (Pico San Miguel)

: Cima del Moncayo (Pico San Miguel) Valdejalón : Altos de La Muela (Parque Eólico)

: Altos de La Muela (Parque Eólico) Maestrazgo : Cuarto Pelado (Cantavieja)

: Cuarto Pelado (Cantavieja) Matarraña : Ermita de Santa Bárbara (La Fresneda)

: Ermita de Santa Bárbara (La Fresneda) Sierra de Albarracín: Santuario del Tremedal (Orihuela del Tremedal)

Alhama de Aragón, uno de los pueblos en los que mejor se verá el eclipse / Santiago Cabello

Siete puntos de visionado oficiales

Además de los puntos ya mencionados anteriormente, el Gobierno de Aragón ha establecido 7 puntos de visionado oficiales desde los que se podrá ver el eclipse. Estos se sitúan en Calamocha, MotorLand, Camarena de la Sierra, Épila, Cariñena, Ariza y Monreal del Campo. También se les unirán una serie de puntos habilitados en las tres capitales de provincia.

Aunque estos puntos pueden suponer posiciones estratégicas para el visionado del eclipse, también acarrean consigo una serie de peligros. Los principales son los provocados por las olas de calor que llevan sucediendo en Aragón desde principios de verano. Estos se reflejan en forma de incendios, deshidratación o golpes de calor. Se une a esto el factor de que el eclipse sucederá a última hora de la tarde, lo que supone un tráfico elevado por la noche y aumentará el riesgo de accidentes.

Noticias relacionadas

Por la fecha en la que sucede el eclipse, da la casualidad de que coincide con la lluvia de estrellas de agosto. El punto álgido de las perseidas se espera que sea también el 12 de agosto, por lo que mucha gente podría decidir quedarse en los distintos puntos de visionado para disfrutar de ambos fenómenos.