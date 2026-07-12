Un aragonés dona al Congreso de los Diputados dos papeletas originales con las que se votó la II República

Un investigador aragonés ha encontrado en una librería de viejo dos papeletas originales que sirvieron para votar la II República, unos documentos de gran importancia simbólica que tiene intención de donar al Congreso de los Diputados. Ademas, dado que la lista de diputados corresponde a la provincia de Barcelona (concretamente a una de las candidaturas de Esquerra Republicana, encabezada por Lluís Companys) el hallazgo ha supuesto un reencuentro con su propia memoria personal. «Cuando vi el contenido me recordé a mí mismo con siete años escuchando la historia de mi tía, testigo directo de aquellos años», narra.

Así, el calandino nacido en Barcelona Joaquín Gasca adquirió sin casi pensarlo los documentos con la intención de recuperar aquella parte del pasado democrático y al mismo tiempo explicar la realidad de su tía Ramona Cobo Lahoz, que tuvo que abandonar su casa para mudarse a Barcelona con 22 años «debido a la miseria» y acabó contemplando sin ella saberlo el fusilamiento del presidente de la Generalitat de Catalunya.

«Mis padres, también nacidos en Calanda, llegaron a Barcelona como miles de inmigrantes en febrero de 1954, muchos años después, pero durante muchos meses se alojaron en la casa familiar de la calle Mata de nuestra tía Ramona», explica. Fue ella la que le contó cuando él todavía era un crío que el 15 de octubre de 1940, desde el balcón del piso cuarto, puerta primera, pudo ver la ladera de la montaña de Montjuic «ocupada desde muy temprano en la madrugada» por la Guardia Civil. Allí sonaron los disparos y el revuelo de idas y venidas. Más tarde fue consciente de que ese día habían fusilado en el castillo, a unos centenares de metros de la casa familiar, al represaliado líder el gobierno catalán, que previamente había sido entregado por los nazis al franquismo.

La calandina Ramona Cobo en una celebración familiar en 1982 / El Periódico de Aragón

«Nuestra tía nos explicaba (han pasado ya más de 65 años) cómo se veía la ladera de la montaña y cómo el rumor del fusilamiento se extendió por toda la ciudad, de forma que cada vez que nos lo relataba nos hacía ver la ejecución», indica.

La relación de Gasca con este suceso histórico tuvo un apéndice años más tarde, cuando en 1986 ejerció como comisario de la exposición organizada por la UGT catalana con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado de 1936. «Tuve la ocasión de visitar en su domicilio de la vía Augusta de Barcelona al presidente Josep Tarradellas, quien había liderado el Ejecutivo catalán en el exilio. «En ese encuentro, tuve la oportunidad de explicarle cómo nuestra tía Ramona nos describía con todo detalle y rigor aquel fatídico día», evoca.

En el documento, con la lista de candidatos para la primera vuelta de las elecciones generales de España de 1931 y del que se desconoce si finalmente fue repartido por los colegios electorales, figuran también los nombres de otros políticos de la izquierda catalana asesinados por la dictadura como Josep Sunyol.

«Al haber adquirido estas dos papeletas originales de las elecciones a Cortes Constituyentes de la II República se cierra un raro círculo que une a Calanda con Barcelona pasando por París», indica Gasca, pues ha sido en esta última ciudad donde ha localizado ese pequeño pedazo del pasado. «Como documentalista, busco en diferentes librerías de viejo de toda Europa y dado que desde hace meses estoy recibiendo un tratamiento médico en un centro hospitalario parisino, aprovecho para bucear en diferentes anticuarios y colecciones particulares con el fin de completar mi colección de periódicos y revistas antiguas de la guerra civil, así como para consultar diferentes archivos de agencias de prensa que distribuyeron fotografías de la guerra de España», explica.

De hecho, avanza que recientemente le ofrecieron «un importante fondo de fotografías originales» del que actualmente está negociando su adquisición y traslado a España. «La memoria de estas víctimas del terrorismo franquista debe ser recordada, ya sean cargos electos, miembros del ejército, de la Guardia Civil, de la de Asalto o de los Carabineros, todas las víctimas merecen memoria y reparación», asegura.