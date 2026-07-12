Así luce hoy El Ciervo, el histórico restaurante de un pueblo de Zaragoza donde se celebró la boda de Carmen Sevilla: en ruinas desde 2014

Hubo un tiempo en el que la N-II era mucho más que una carretera. Entre Zaragoza y Barcelona se sucedían hoteles, restaurantes y gasolineras que daban servicio a miles de viajeros y transportistas cada día. Era una vía con vida propia, donde hacer una parada formaba parte casi obligada del viaje.

Con el paso de los años, ese bullicio fue apagándose y perdiendo la esperanza de una vida que vio la luz por primera vez a finales de los años 50. Muchos negocios cerraron sus puertas y hoy solo quedan edificios vacíos que recuerdan el esplendor de otra época, que pese a su apariencia parece lejana, fue hace poco más de una década. Entre todos ellos destaca uno que marcó la historia de la carretera y que todavía conserva el eco de sus mejores años: el restaurante El Ciervo.

Ubicado en el tramo entre Bujaraloz y Pina de Ebro, lleva cerrado y abandonado a su suerte desde el año 2014, El Ciervo era considerado un espacio donde merecía la pena parar en un largo trayecto. Además, su complejo constaba de un hostal donde los viajeros más fatigados podían descansar y de un pequeño pinar en sus alrededores donde podían observarse a ciervos pastando tranquilamente, algo que naturalizaba todavía más este famoso establecimiento.

Restaurante El Ciervo, completamente abandonado desde el año 2014 / Laura Trives

Bajo la premisa de unas reformas que se iban a llevar a cabo en el restaurante, El Ciervo cerró sus puertas al público en junio de 2014, y desde entonces, pese a que hayan habido varios "amagos de reapertura", ha resultado quedarse en un simple recuerdo de lo que una vez fue. Un estado prácticamente ruinoso para un emblema de Pina, cuya inauguración ya se celebró hace más de siete décadas

Comensales célebres

Más allá de los miles de viajeros y transportistas rutinarios que pasaron y siguen pasando por ahí día tras día, este mítico espacio hostelero ha sido testigo de cientos de bodas y celebraciones. Entre otras destaca una que acaparó todos los focos de la prensa rosa en España: la de Carmen Sevilla con Augusto Algueró en 1961.

Hace 65 años, tanto la basílica del Pilar como el Hostal El Ciervo acapararon todas las portadas del corazón con este evento que reunió allí a más de 300 comensales, entre los que se encontraban decenas de músicos, celebridades, actores y familiares de la pareja. Un banquete que contó con mucho producto aragonés y que, según se comentó por aquel entonces, fue de gran satisfacción para todos los invitados.

Imagen del banquete de la boda de Carmen Sevilla y Augusto Algueró en el Hostal El Ciervo / Gerardo Sancho

Una estampa del pasado

Hoy, más de una década después de bajar la persiana, El Ciervo permanece detenido en el tiempo. Sus salones vacíos, las escaleras invadidas por la vegetación y el silencio que envuelve el recinto contrastan con el trasiego que un día lo convirtió en una referencia para quienes recorrían la antigua N-II. Como él, otros hoteles, restaurantes y gasolineras de la carretera han ido desapareciendo, víctimas de los cambios en el transporte, la crisis económica y el progresivo desvío del tráfico hacia las autovías.

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Su historia es también la de una carretera que durante décadas fue una de las grandes arterias de España y que hoy conserva, entre edificios abandonados, las huellas de aquel esplendor. Aunque miles de vehículos siguen atravesando este corredor cada jornada, pocos imaginan que tras la fachada de El Ciervo se celebraron bodas multitudinarias, descansaron generaciones de viajeros y se escribió una pequeña parte de la historia de la hostelería aragonesa. Hoy, convertido en un símbolo de la vieja N-II, su deterioro recuerda cómo el paso del tiempo puede cambiar por completo el destino de un espacio gastronómico y social de referencia.