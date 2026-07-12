Avanza, 140 años mejorando la calidad de vida a través de la movilidad

Fundada en Zaragoza hace 140 años como sociedad mercantil ‘Los Tranvías de Zaragoza’, la actual Avanza ha crecido y se ha transformado hasta convertirse en uno de los principales operadores de transporte de viajeros por carretera de España. Desde 2013 forma parte de la multinacional de origen mexicano Mobility ADO, especializada en la gestión integral de la movilidad.

Actualmente, Avanza cuenta en Zaragoza con una plantilla de más de 1.300 trabajadores y una flota de 360 autobuses que recorren 19 millones de kilómetros al año. Durante 2025 se registraron más de 98 millones de usos en la red de autobuses de Zaragoza, con una media de 330.000 validaciones diarias. Como operadora del bus urbano de la ciudad, Avanza pone al servicio de los zaragozanos 44 líneas, de las que 37 son diurnas y 7 nocturnas, con más de 7.400 expediciones diarias. Eso significa que los autobuses dan servicio durante 21 horas diarias, cifra que se incrementa a las 24 horas durante los fines de semana.

La misión de Avanza es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la movilidad, poniendo especial atención en la accesibilidad de sus servicios. La satisfacción de los usuarios se mide cada año con una amplia encuesta realizada a bordo y a pie de parada, a más de 12.000 viajeros de toda la red. Así el año pasado, la calidad del servicio obtuvo una nota de 7,63.

En materia de Sostenibilidad, apuesta por una transición energética dirigida a minimizar el impacto ambiental del transporte público. En Zaragoza este objetivo se ha materializado en el proyecto de electromovilidad más importante de España, impulsado junto al Ayuntamiento de Zaragoza y financiado a través de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Son ya 115 los vehículos eléctricos que circulan en las diferentes líneas, incluido el servicio de autobús turístico.

La tercera fase del proyecto de electrificación va a dar comienzo este mismo año, con la incorporación de 23 vehículos Mercedes eCitaro 100% eléctricos más, y la ampliación equivalente de puntos de recarga en cocheras, una obra en la que se van a invertir casi cuatro millones de euros. La transformación de Avanza hacia un futuro eléctrico se inició en 2021 con las primeras fases del proyecto que incluyeron la construcción de una línea eléctrica, una subestación propia y diversos centros de transformación en sus instalaciones.

En la primera fase se instalaron 75 cargadores, 37 de 100 kW para los vehículos de 12 y 38 de 150 kW para los articulados de 18 metros, incluyendo un cargador rápido para cubrir situaciones imprevistas. La instalación da servicio a los 68 vehículos eléctricos Irizar modelo ietram.

Durante la segunda fase, iniciada en 2024, se instalaron 47 nuevos equipos y tres nuevos centros de transformación, dando servicio a los 40 vehículos Mercedes eCitaro y a los tres eléctricos de doble piso de UNVI destinados al servicio turístico. El sistema de carga a través de pantógrafos invertidos permite automatizar el proceso y optimizar el uso de la energía gracias a su sistema de control inteligente.

Además, desde el Puesto de Control Centralizado se utiliza un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), herramienta que permite supervisar y controlar el funcionamiento de instalaciones remotas. El sistema SCADA recopila, transmite y analiza datos en tiempo real, aglutinando la información de los sistemas de recarga de buses eléctricos. De esta manera el personal de Operaciones conoce a tiempo real el estado de carga de los buses y puede ver las emergencias vinculadas al sistema.

Además de en la electrificación de la flota, la compañía ha puesto el foco en la mejora de la experiencia del usuario, la digitalización de procesos y el uso de tecnología para la gestión inteligente de la operativa. La digitalización de los métodos de pago y de los títulos de transporte es uno de los compromisos de Avanza con sus clientes, para mejorar su experiencia y fomentar un uso más sencillo del autobús. Para ello ha lanzado la tarjeta bus y el billete sencillo digitales, que se pueden comprar y utilizar a través de la App de Avanza en Zaragoza, así como la posibilidad de recargar online las tarjetas y abonos, pagando con tarjeta bancaria o bizum.

Avanza también impulsa el desarrollo de acciones I+D+i vinculadas al desarrollo sostenible. Fruto de la colaboración con centros de investigación y partners expertos se pudo ver circular un vehículo autónomo con pasajeros en las calles de la capital aragonesa, gracias al proyecto Digizity, dirigido a lograr un transporte público más limpio, eficiente y seguro.

Recientemente, coincidiendo con la celebración de su 140 aniversario, Avanza ha lanzado una cátedra de investigación e innovación en movilidad junto con la Universidad Son Jorge. Entre las líneas de investigación previstas se incluyen temáticas como la accesibilidad lingüística y estrategias de comunicación inclusivas, así como estudios sobre transporte sostenible y movilidad urbana.