La cocina del hospital Provincial de Zaragoza, fuera de servicio tras el desplome de un falso techo

Una parte del falso techo de la cocina del hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial) de Zaragoza se hundió el pasado sábado 4 de julio sobre las 17.00 horas. El incidente se saldó sin daños personales pero obligó a cerrar el servicio, que esa misma noche pasó a ser asumido por el Miguel Servet.

Según informan desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, el mismo día que se produjo el hundimiento del falso techo se habilitó una zona provisional para recepcionar la comida que llegaba del hospital Miguel Servet, que puntualizan que se trata solo de platos calientes ya que las neveras del Provincial no sufrieron daños y continúan operativas. El traslado de un centro hospitalario a otro se realiza en arcones isotérmicos que garantizan la seguridad alimentaria y el mantenimiento de la temperatura.

Esta situación extraordinaria ha despertado cierta preocupación entre los trabajadores de las cocinas, a los que les ha surgido la duda de si el traslado de comidas se está realizando con todas las garantías exigibles. «Las especiales condiciones que requiere la elaboración, conservación, transporte y distribución de los alimentos destinados a pacientes hospitalizados hacen imprescindible garantizar el mantenimiento de la cadena de temperatura, el cumplimiento de los tiempos de reparto y la seguridad alimentaria», recuerdan. La consejería asegura cumplir con ello.

Críticas por la sobrecarga de trabajo

Otra de las críticas es que esta situación extraordinaria ha supuesto una sobrecarga «importante» de trabajo para el personal de cocina del hospital Miguel Servet, que ha tenido además que reorganizar la producción y ajustarse a la complejidad logística derivada del transporte de comidas de un hospital a otro.

Desde el Departamento de Sanidad indican que esta próxima semana comenzará una obra para poder realizar las comidas en el Provincial mientras se arregla la cocina, que según informan está ubicada en un edifico histórico que se prevé renovar con una actuación ya contemplada dentro del Plan de Obras del Servicio Aragonés de Salud (Salud). No se concretan los plazos en los que empezarán estas actuaciones.

También los trabajadores han hecho referencia al estado de las instalaciones de la cocina, que «venían siendo motivo de preocupación desde hace años por problemas de mantenimiento».

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A lo largo de esta semana, los servicios de mantenimiento han trabajado en el espacio y la cocina del Provincial se mantendrá cerrada mientras dure esta reparación. Fuentes de la consejería sostienen que las actuaciones comenzaron ya la tarde en la que se desplomó parte del falso techo de la cocina, cuando se llevó a cabo una intervención coordinada entre los profesionales de mantenimiento, hostelería y celadores, entre otros. Desde la gerencia del Salud y las direcciones de ambos hospitales, Provincial y Servet, agradecen la implicación y el esfuerzo de todos los profesionales que han intervenido.