La DGA cortará caminos para evitar riesgos de incendio durante el eclipse

Nunca un minuto y medio exigió tanta preparación y prevención en las tierras aragonesas. Dentro de un mes, las tres provincias, y en especial la de Teruel y Zaragoza, se convertirán en un mirador astronómico de magnitud mundial para observar un fenómeno único. El eclipse solar del 12 de agosto será visible desde 594 municipios aragoneses, pero la fecha coincide con el periodo de máxima alerta por incendios forestales, lo que ha obligado a las autoridades a planificar las actividades pensando en que pueda decretarse el aviso rojo plus, que impide, entre otras cuestiones, acceder con vehículos a motor a zonas de monte.

«No podemos ponerle puertas al campo ni limitar el derecho de los ciudadanos a moverse libremente por el campo, pero sí lo haremos en alguna pista forestal muy concreta y que sean muy sensibles. Por ejemplo, en Ordesa o en zonas supersensibles de la provincia de Teruel», explica Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, en una entrevista a este diario.

El problema de base es que nadie sabe cuánta gente va a llegar a Aragón en realidad. «Puede ser que vengan 400.000 personas o cuatro millones de personas. Hemos trabajado con la Delegación del Gobierno meses y meses, la actitud de ellos es inmejorable, igual que la nuestra hacia ellos, pero es un asunto muy complejo. Va a haber gente esperando el eclipse y puede llegar un tormentón o una granizada de verano y que haya mil personas bajando del monte a la vez, y por tanto caídas, resbalones... Tenemos los medios que tenemos y luego la franja del eclipse afecta a mucha gente», señala el titular de Interior.

Alcalde de Pozondón

Ante esta situación de imprevisibilidad, en las comarcas donde mayor afluencia de visitantes se espera, se lleva meses trabajando con distintos escenarios. En la totalidad de las comarcas donde la observación del eclipse será óptima existen desde hace meses mesas de trabajo entre ayuntamientos, Protección Civil y otras autoridades para tratar de «prever lo imprevisible», como señala Mario Cáceres, el alcalde de Pozondón, ubicado en la sierra de Albarracín, donde la elevada altitud de la zona (la media de los municipios está en torno a los 1.300 metros sobre el nivel del mar) congregará a multitud de turistas astronómicos.

«Nosotros estamos planteando el peor de los escenarios con el tema de los incendios, es decir, que haya alerta rojo plus. Hemos elegido un observador astronómico que está a un kilómetros del pueblo y en el que se podrá aparcar el coche, así la gente no tiene que andar por el monte de noche, lo cual es peligroso si no conoces los caminos», explica el regidor de Pozondón.

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El fenómeno del 12 de agosto será la primera prueba de fuego ante el trío de eclipses que se avecina durante el próximo trienio. El último en la península Ibérica ocurrió hace más de un siglo, el 17 de abril de 1912; de ahí el interés que suscita el evento que tendrá lugar dentro de un mes.