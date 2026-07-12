Grupo Costa: apuesta por el talento y el territorio como claves del crecimiento

La apuesta por el territorio y el asentamiento de su talento han sido sin duda dos pilares clave sobre los que se ha edificado el aragonés Grupo Costa: lo que comenzó en 1966 como un proyecto familiar en el entorno rural de Fraga (Huesca), se ha transformado así en un consolidado holding empresarial de referencia nacional, que emplea a más de 5.000 profesionales en once comunidades autónomas: Aragón, Cataluña, Navarra, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco, Murcia y La Rioja.

Sin embargo, a pesar de esta espectacular evolución, la compañía aragonesa ha sabido preservar su esencia original: el arraigo incondicional al territorio, el compromiso con el medio rural y una cultura corporativa asentada en los valores de la empresa familiar. Esta fidelidad a sus orígenes es uno de sus principales valores diferenciales a la hora de cautivar y retener el talento en toda España.

La amplia capilaridad con la que cuenta en el territorio nacional demuestra que es posible atraer talento cualificado hacia zonas diversas, dinamizando economías locales y ofreciendo empleos de calidad en las áreas rurales. El cuidado de sus empleados y la apuesta por un entorno laboral de crecimiento son dos de las premisas de la empresa.

Las personas son uno de los principales motores del proyecto. Por ello, Grupo Costa apuesta por entornos de trabajo que favorezcan el desarrollo profesional, la formación continua y la posibilidad de consolidar una trayectoria profesional a largo plazo. En este aspecto, la incorporación constante de nuevas actividades, tecnologías y proyectos favorece un entorno de aprendizaje permanente, en el que los equipos pueden adquirir nuevas capacidades, asumir responsabilidades y crecer junto a una organización en constante evolución.

El atractivo de la diversificación para la captación de talento

Otro de los factores diferenciales del Grupo Costa es la diversificación, lo que permite a su equipo seguir aprendiendo y creciendo en un entorno de trabajo dinámico. El holding aragonés cuenta actualmente con la segunda ganadería más numerosa de Europa, integrada en Piensos Costa, y su presencia abarca sectores estratégicos como el agroalimentario, vitivinícola, energías renovables, automoción, salud vegetal, hotelero e inmobiliario. Esta multisectorialidad no solo diversifica sus líneas de negocio, sino que enriquece notablemente los itinerarios profesionales y ofrece a los empleados la valiosa posibilidad de desarrollar carreras multidisciplinares.

Otro de los factores diferenciales del Grupo Costa es la diversificación, lo que permite a su equipo seguir aprendiendo y creciendo en un entorno de trabajo dinámico. / Grupo Costa

Innovación, sostenibilidad y visión de futuro

Esta evolución a largo plazo y la vocación de generar un impacto positivo en los territorios se reflejan en sus proyectos estratégicos actuales, que evidencian el avance constante del grupo tanto en Aragón como en España. En suelo aragonés, destacan proyectos basados en la economía circular y la innovación, como el CLAVE (Centro Logístico Alimentario del Valle del Ebro), que se ubicará en Villamayor de Gállego (Zaragoza), o Glicopepton Biotech, en Fraga (Huesca). El primero nace con la vocación de convertirse en referente nacional en biotecnología, investigación y desarrollo del sector agroalimentario. En el segundo convivirán dos sectores importantes, el cárnico y el farmacéutico, para producir heparina a partir de subproductos del porcino.

Al mismo tiempo, la expansión del holding se consolida fuera de su región con hitos como el nuevo centro de procesado cárnico de Aviserrano en la localidad andaluza de La Carlota (Córdoba), o el desarrollo de un complejo residencial, turístico y deportivo en Mont-roig del Camp (Tarragona). Estas inversiones estratégicas refuerzan su liderazgo y actúan como dinamizadores económicos que fijan población y vertebran el territorio.

La apuesta por este tipo de proyectos estratégicos contribuye, sin duda, a fortalecer la propuesta de valor del Grupo para el talento, ya que generan nuevas oportunidades para incorporar perfiles especializados y desarrollar el conocimiento y la experiencia de los equipos. Esta dinámica favorece, además, el intercambio de conocimiento y la participación en iniciativas con capacidad de transformar sectores estratégicos para la economía española.

Por todo ello, Grupo Costa representa en el ámbito nacional una oportunidad de formar parte de un proyecto sólido y con visión de futuro, donde el crecimiento se traduce en progreso y bienestar social para todas las comunidades en las que está presente.