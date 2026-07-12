El hospital Clínico de Zaragoza implanta con éxito la radiofrecuencia de miomas y cuatro mujeres ya han logrado quedarse embarazadas

El Servicio de Ginecología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha implantado de forma exitosa la Radiofrecuencia de miomas, integrándola de forma normalizada como alternativa terapéutica en su cartera de servicios. Desde mayo de 2024, cuando se aplicó esta técnica por primera vez en el hospital, se han realizado 55 procedimientos y cuatro pacientes han logrado quedarse embarazadas antes del año, una vez realizada esta intervención.

Estos son algunos de los resultados de un proyecto de calidad implementado en el Clínico, que ha recibido el Premio de Mejor Comunicación en las XXIV Jornadas de Trabajo sobre Calidad en Salud, celebradas recientemente Calatayud, a la vez que el XXII Congreso de la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial. La distinción ha sido recogida por la MIR de cuarto año de Ginecología y autora principal de la comunicación premiada, Irene Sancho Catalán.

Esta técnica está destinada, como alternativa terapéutica poco invasiva, a mujeres con miomas uterinos sintomáticos que quieren conservar el útero. Desde mayo de 2024, se ha evaluado a 63 candidatas, indicándose el procedimiento en 55 de ellas.

Se ha realizado seguimiento de las pacientes a los 2, 6 y 12 meses tras la realización de la técnica, evaluando la reducción del volumen del mioma, la mejora de síntomas, la disminución del sangrado, la satisfacción de las pacientes y las complicaciones.

Asimismo, la implementación de esta técnica ha ido acompañada de la elaboración de un protocolo, una vía clínica normalizada, un documento técnico e información para pacientes, dirigido tanto a las mujeres que van a someterse a esta técnica, como a los profesionales implicados. Esto ha permitido la integración de la técnica en la asistencia con altas tasas de satisfacción.

La tasa de éxito global del procedimiento se cifra en el 93,48%. En el 86,96% de las pacientes, se ha producido la mejoría clínica de los síntomas, con una bajísima tasa de complicaciones. Como dato que se puede resaltar, de las 29 pacientes que se sometieron al tratamiento por deseo de gestación, cuatro han logrado su propósito antes de transcurrir el primer año desde la realización del procedimiento.

El Jefe de Servicio de Ginecología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Miguel Díaz Vega, ha subrayado el compromiso de su servicio con la calidad asistencial, “incorporando de forma proactiva aquellas técnicas y procedimientos que mejoren la atención a nuestras pacientes”.

Alternativa terapéutica

La jefa de Sección de Ginecología Orgánica del Clínico, Sira Repollés, ha precisado que esta técnica es una buena alternativa terapéutica para el tratamiento de los miomas frente a la cirugía convencional y permite conservar el útero a mujeres que así lo deseen.

El uso de radiofrecuencia tiene otros beneficios, como reducir el tiempo quirúrgico y una recuperación precoz. Por eso supone “una alternativa terapéutica mínimamente invasiva que puede realizarse sin necesidad de ingreso hospitalario y que permite una rápida reincorporación a la actividad habitual”, ha dicho Repollés.

Por su parte, la MIR de cuarto año de Ginecología del Clínico, Irene Sancho Catalán, expone en la comunicación premiada que esta técnica que puede considerarse “segura, eficaz y reproducible”.

Noticias relacionadas

También indica que la estandarización del proceso mediante protocolo clínico y una vía asistencial específica ha permitido su integración en la cartera de servicios del hospital, “mejorando las opciones terapéuticas y la calidad asistencial”. El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha sido el primer centro público de Aragón en implementar esta técnica en la Comunidad Autónoma.