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Javier Palazón: "Detrás de una ciudad que funciona hay una red de alcantarillado bien cuidada"

Javier Palazón, gerente de la UTE Red de Alcantarillado Zaragoza.

Javier Palazón, gerente de la UTE Red de Alcantarillado Zaragoza. / Aqualia

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Zaragoza

Javier Palazón es el gerente de la UTE Red de Alcantarillado Zaragoza, formada por Aqualia y FCC Medio Ambiente, responsable del mantenimiento y conservación de la red de saneamiento de la ciudad para Ecociudad Zaragoza. A través de este contrato, la experiencia y la capacidad innovadora de Aqualia se ponen al servicio de una infraestructura clave para el día a día de los zaragozanos. Palazón habla sobre los retos de gestionar una red cada vez más extensa y sobre cómo la tecnología ayuda a prestar un mejor servicio.

P: ¿Qué valor diferencial aporta la UTE Red de Alcantarillado Zaragoza a Ecociudad?

R: Lo más importante es que combinamos el conocimiento del terreno y la experiencia diaria en Zaragoza con el respaldo de una empresa como Aqualia, que gestiona servicios de agua en muchas ciudades de España y del mundo. Eso nos permite incorporar nuevas herramientas, compartir experiencias y aplicar soluciones que ya han dado buenos resultados en otros lugares.

P: La tecnología tiene cada vez más peso en la gestión de estos servicios. ¿Cómo la utilizan?

R: La utilizamos para conocer mejor el estado de la red y actuar con mayor rapidez y eficacia. Disponemos de herramientas que nos permiten localizar incidencias, inspeccionar tuberías sin necesidad de realizar obras y recopilar información sobre cómo funciona la red. Cuanta más información tenemos, mejores decisiones podemos tomar.

P: ¿Cómo mejora eso el servicio que recibe la ciudad?

R: Hace años muchas actuaciones se realizaban cuando el problema ya había aparecido. Hoy podemos detectar señales de alerta y actuar antes de que una incidencia tenga consecuencias importantes. Eso nos ayuda a reducir averías, mejorar la planificación de los trabajos y aprovechar mejor los recursos disponibles.

P: ¿Por qué es tan importante conocer bien el estado de la red?

R: Porque hablamos de una infraestructura muy extensa y que, en muchos casos, está bajo tierra y no se ve. Conocer su estado nos permite decidir qué zonas necesitan más atención y qué inversiones son prioritarias. Al final se trata de cuidar mejor una infraestructura esencial para la ciudad. Y las nuevas tecnologías nos ayudan en ese sentido. Nos ayuda a entender cómo se comporta la red en diferentes situaciones, especialmente durante episodios de lluvias intensas. Gracias a esos estudios podemos identificar puntos sensibles, prever posibles problemas y planificar mejoras de forma más eficiente.

P: ¿Qué supone para Ecociudad contar con Aqualia dentro de la UTE?

R: Supone disponer del apoyo de una compañía que apuesta por la innovación y la mejora continua. Aunque el trabajo se realiza desde Zaragoza y con equipos locales, contamos con el apoyo de especialistas y recursos que nos permiten incorporar nuevas soluciones y seguir mejorando el servicio.

P: ¿Cuál es el principal objetivo que se marcan para los próximos años?

R: Seguir avanzando hacia una red más eficiente, más fiable y mejor preparada para responder a los retos del futuro. Nuestro compromiso es seguir incorporando tecnología y conocimiento para ofrecer el mejor servicio posible a Zaragoza.

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