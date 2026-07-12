Javier Palazón: "Detrás de una ciudad que funciona hay una red de alcantarillado bien cuidada"

Javier Palazón es el gerente de la UTE Red de Alcantarillado Zaragoza, formada por Aqualia y FCC Medio Ambiente, responsable del mantenimiento y conservación de la red de saneamiento de la ciudad para Ecociudad Zaragoza. A través de este contrato, la experiencia y la capacidad innovadora de Aqualia se ponen al servicio de una infraestructura clave para el día a día de los zaragozanos. Palazón habla sobre los retos de gestionar una red cada vez más extensa y sobre cómo la tecnología ayuda a prestar un mejor servicio.

P: ¿Qué valor diferencial aporta la UTE Red de Alcantarillado Zaragoza a Ecociudad?

R: Lo más importante es que combinamos el conocimiento del terreno y la experiencia diaria en Zaragoza con el respaldo de una empresa como Aqualia, que gestiona servicios de agua en muchas ciudades de España y del mundo. Eso nos permite incorporar nuevas herramientas, compartir experiencias y aplicar soluciones que ya han dado buenos resultados en otros lugares.

P: La tecnología tiene cada vez más peso en la gestión de estos servicios. ¿Cómo la utilizan?

R: La utilizamos para conocer mejor el estado de la red y actuar con mayor rapidez y eficacia. Disponemos de herramientas que nos permiten localizar incidencias, inspeccionar tuberías sin necesidad de realizar obras y recopilar información sobre cómo funciona la red. Cuanta más información tenemos, mejores decisiones podemos tomar.

P: ¿Cómo mejora eso el servicio que recibe la ciudad?

R: Hace años muchas actuaciones se realizaban cuando el problema ya había aparecido. Hoy podemos detectar señales de alerta y actuar antes de que una incidencia tenga consecuencias importantes. Eso nos ayuda a reducir averías, mejorar la planificación de los trabajos y aprovechar mejor los recursos disponibles.

P: ¿Por qué es tan importante conocer bien el estado de la red?

R: Porque hablamos de una infraestructura muy extensa y que, en muchos casos, está bajo tierra y no se ve. Conocer su estado nos permite decidir qué zonas necesitan más atención y qué inversiones son prioritarias. Al final se trata de cuidar mejor una infraestructura esencial para la ciudad. Y las nuevas tecnologías nos ayudan en ese sentido. Nos ayuda a entender cómo se comporta la red en diferentes situaciones, especialmente durante episodios de lluvias intensas. Gracias a esos estudios podemos identificar puntos sensibles, prever posibles problemas y planificar mejoras de forma más eficiente.

P: ¿Qué supone para Ecociudad contar con Aqualia dentro de la UTE?

R: Supone disponer del apoyo de una compañía que apuesta por la innovación y la mejora continua. Aunque el trabajo se realiza desde Zaragoza y con equipos locales, contamos con el apoyo de especialistas y recursos que nos permiten incorporar nuevas soluciones y seguir mejorando el servicio.

P: ¿Cuál es el principal objetivo que se marcan para los próximos años?

R: Seguir avanzando hacia una red más eficiente, más fiable y mejor preparada para responder a los retos del futuro. Nuestro compromiso es seguir incorporando tecnología y conocimiento para ofrecer el mejor servicio posible a Zaragoza.