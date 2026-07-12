Juan Antonio Sánchez Quero: «Vivir en un pueblo significa desarrollo y bienestar»

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, aprovechó la oportunidad de encontrarse antes más de 50 alcaldes para anunciar la ampliación de las ayudas a los municipios.

Por un lado, la DPZ va a lanzar este año un plan extraordinario de ayudas para los municipios de unos 100 millones de euros que se sumará a los 50 millones del Plan Unificado de Subvenciones - PLUS y a los 20 millones del plan Agenda 2030. Con ello, como explicó Sánchez Quero, «nos saltamos el techo de gasto para poder poner todos nuestros recursos al servicio de nuestros pueblos».

Además, el presidente de la DPZ también adelantó a los alcaldes que el PLUS 2027 pasará de 50 a 75 millones de euros. De esta forma, el plan se aumentará en un 50%, algo muy destacable teniendo en cuenta que «se trata de la principal línea de ayudas que los 292 municipios de la provincia reciben cada año».

Asimismo, Sánchez Quero también adelantó a qué podrán destinar los ayuntamientos los 20 millones de euros con los que está presupuestado el plan Agenda 2030 de este año. Diez millones de euros se destinarán a que los ayuntamientos «puedan arreglar los caminos reforzando la labor que ya lleva a cabo la diputación a través de su parque de maquinaria y de la empresa pública Tragsa y otros 10 millones serán para proyectos de mejora de los servicios básicos municipales», detalló el presidente.

Más allá que el dinero

Pero, «más allá de las buenas noticias anunciadas», Sánchez Quero insistió en que la DPZ «no es solo una institución que ayuda a financiar a los ayuntamientos, trabaja para potenciar a nuestros municipios económica, social y culturalmente y para que vivir en un pueblo suponga una igualdad real de oportunidades».

Por ello, el presidente provincial animó a los alcaldes y alcaldesas presentes en el foro a «seguir trabajando durante el año que resta de mandato» hasta las próximas elecciones. Porque «hay que seguir tomando decisiones por nuestros pueblos y, por supuesto, desde la Diputación de Zaragoza vamos a seguir ayudando a que eso sea posible», aseguró. En ese sentido, incidió en que la DPZ fomenta «la educación, la cultura y los servicios». En lo referente a la educación mencionó algunos de los proyectos por los que la diputación saca pecho como «la financiación de la Uned en Calatayud, la Eupla de La Almunia de Doña Godina o el reciente plan de educación para adultos por un valor de un millón de euros».

En cuanto a la cultura, Quero hizo referencia a la Fundación Goya de Fuendetodos, cuyo alcalde estaba presente; el palacio de Sástago, donde «se hacen exposiciones muy interesantes»; y también puso en valor la labor de otras asociaciones y fundaciones como Tarazona Monumental o Territorio Mudéjar.

Por otro lado, en el aspecto de los servicios, destacó el presidente las distintas dotaciones de extinción de incendios y «los equipos de adecuación de caminos». No pudo dejar de mencionar tampoco las infraestructuras, para las que tienen aprobado «un plan de arreglo integral de todas las carreteras de la provincia de Zaragoza» con el que dispondrán de 80 millones de euros para arreglar «el 50% de carreteras con el que, sumadas a las vías provinciales que ya teníamos arregladas, conseguiremos el 100% de viales en perfectas condiciones».

Y es que, concluyó Sánchez Quero, «en la diputación trabajamos todos los días para conseguir que todos los municipios tengas las mismas infraestructuras y los mismos servicios, pero, sobre todo, las mismas oportunidades». Porque vivir en un pueblo «no puede ser sinónimo de renuncia o abandono, sino justo lo contrario, vivir en un pueblo significa desarrollo y bienestar».