Casi lleno en Zaragoza y Teruel para el eclipse con las últimas casas libres a más de 1.500 euros por dos noches

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 durará menos que el tiempo que tarda Marc Márquez en dar una vuelta al circuito de Motorland Aragón. Su récord de la pista, unas décimas por encima del minuto y 45 segundos, atrajo millones de miradas de todo el mundo; tantas, quizás, como el minuto y 43 segundos en los que el cielo de las provincias de Teruel y Zaragoza se oscurecerá cuando debería estar iluminado dentro de exactamente un mes. Las 157 localidades aragonesas donde más tiempo se podrá disfrutar del fenómeno astronómico son, por supuesto, las que más apetito turístico han despertado, razón por la que ya rozan el lleno en alojamientos, hoteles y casas rurales.

«Sabemos que va a ser una locura y que no hay alojamientos desde hace meses. La hostelería está al completo, así que vamos a intentar ofrecer los servicios mínimos, como baños para asearse y agua, para aquellos que nos vengan el día de antes preguntando dónde pueden dormir», explica Mario Cáceres, alcalde de Pozondón, un pequeño pueblo de la sierra de Albarracín.

Por ahora, la provincia de Teruel encabeza el interés de los turistas, pues aglutina la mayoría de los municipios donde mejor visibilidad y más tiempo se podrá observar el eclipse. «En la provincia de Teruel, la ocupación está hoy al 95%, mientras que en Zaragoza estamos entre un 85 y un 90%. Sin embargo, estamos también contentos con el Pirineo, que se va acercando al lleno, quizás no solo por el eclipse, sino también por las perseidas, que coinciden en la fecha”, señala Sara Ros, presidenta de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur).

Peracense es uno de los municipios donde mejor se verá el fenómeno. / EL PERIÓDICO

Lo que queda disponible, eso sí, alcanza precios dignos de las estrellas. Con una rápida ojeada a plataformas de alquiler vacacional como Booking o Airbnb es sencillo ver quién quiere aprovechar la coyuntura. Alojarse dos noches en una casa rural en el entorno de Albarracín puede llegar a costar 4.200 euros, siendo las opciones más asequibles a día de alquilar una casa rural por 1.500 euros.

El eclipse ocurrirá en una semana donde los municipios aragoneses suelen estar en máximos de ocupación, pues coincide con la semana de fiestas patronales. Tal coincidencia se dará, por ejemplo, en Alhama de Aragón, donde el fenómeno astronómico servirá de jornada prefestiva para los festejos en honor a San Roque comienzan el 13 de agosto. «En nuestro caso, hay alojamientos que se quedaron reservados incluso el año pasado, cuando ni sabíamos que había un eclipse. Pensaban que habría cancelaciones, pero no: la gente ya lo sabía y tomaron precios baratos. En el Balneario de Alhama ocurrió que la primera reserva de todo el año fue para el 12 de agosto, algo nada habitual en un turismo termal. Ahora ha subido la tarifa un poquito para aprovechar la coyuntura, pero se está reservando igualmente», explica la alcaldesa de la localidad, Pilar Marco.

Una vista a los alojamientos que quedan disponibles en el entorno de Albarracín para dos noches. / EL PERIÓDICO

Allí, como en tantos otros sitios, han percibido el gran interés que suscita el fenómeno astronómico a escala internacional. «La mayor parte de los que reservaron con antelación son extranjeros, sobre todo ingleses, y están haciendo reservas para cinco días”, insiste Marco. De hecho, en la provincia de Teruel ya hay zonas donde se esperan más extranjeros que nacionales. «Todas las reservas que llevan más de un año hechas son de extranjeros. Son gente con mucha inquietud y tenemos estancias más largas, por eso hemos hecho un manual de consejos para los hosteleros en los que insistimos en que los desayunos sean más tarde para poder disfrutar de las perseidas o, por ejemplo, que se adapten los horarios de las comidas son distintos», explica Sara Ros, presidenta de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur).

"Debemos verlo como una oportunidad, no solo aprovechar la coyuntura"

Dice Ros que el sector turístico que el eclipse debe ser tomado como una «oportunidad de mostrar el territorio al mundo», de mirar más allá de la coyuntura. “Es evidente que necesitamos estas bombonas de oxígeno como Motorland, Pirineo Sur o la Baja Aragón, para poder seguir abiertos en el medio rural, pagando nóminas y generando empleo. Pero tenemos que intentar dar el mejor servicio y generar la mejor imagen posible para que a medio y largo plazo consolidemos el turismo en nuestras zonas rurales sin necesidad de estos grandes eventos”, expone la presidenta de la asociación que defiende los intereses de pequeños empresarios y autónomos de la hostelería y el turismo en el mundo rural aragonés.

El reto de acoger a una marabunta de visitantes astronómicos en tierras despobladas trae de cabeza a los responsables de las entidades municipales de pueblos como Pozondón, que cuenta con 53 habitantes censados. «Vamos a tener gente a manta en un momento en el que los pueblos ya están bastante llenos con los veraneantes habituales, así que vamos a pedir la colaboración de voluntarios. Por ejemplo, pedimos a la gente de los pueblos que tenga conocimientos médicos que se mantengan localizables para atender cualquier posible urgencia o incidencia», señala Mario Cáceres, regidor del municipio.

«Nosotros hemos elegido un sitio que coincide con uno de los miradores Starlight. Está a un kilómetro del pueblo y tiene una zona de aparcamiento gigante, así que de ese modo evitaremos que los visitantes se adentren con los vehículos en el monte o que se pierdan volviendo de noche”, apunta Cáceres.

Noticias relacionadas

Allí, en la comarca Sierra de Albarracín, existe desde hace meses una mesa de trabajo entre ayuntamientos, Protección Civil y otras autoridades para tratar de «prever lo imprevisible», ya que la elevada altitud de la zona (la media de los municipios está en torno a los 1.300 metros sobre el nivel del mar) hacen de las sierras turolenses un paraíso astronómico.