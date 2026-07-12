Los municipios piden paso en la gran transformación de la provincia

La provincia de Zaragoza afronta una de sus mayores transformaciones de las últimas décadas, impulsada por el crecimiento de la capital y el dinamismo de sectores como el automóvil, la tecnología, la agroalimentación y la logística. Un proceso que, según se destacó en el foro El territorio, motor de Aragón, organizado el pasado 7 de julio por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, que contó con el patrocinio de Aqualia y la colaboración de la Diputación de Zaragoza, debe servir para atraer población, generar empleo e inversiones y mejorar los servicios e infraestructuras de los municipios.

La sede de la DPZ, como hogar del municipalismo de la provincia, acogió este encuentro, en el que 14 alcaldes y alcaldesas participaron en tres mesas redondas centradas en el presente y el futuro de sus municipios. También intervinieron el presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, y el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmelo Pérez, alcalde de Belchite. A la cita asistieron medio centenar de alcaldes y representantes municipales, así como Marina Sevilla, directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, y Alberto Casañal, director general de Despoblación.

Durante la apertura, Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, subrayó que el crecimiento de la provincia plantea importantes retos. Entre ellos, citó «la mejora de la oferta de vivienda, la gestión de la migración, la generación de empleo, el retorno de grandes inversiones y el impulso de las comunicaciones», aspectos que definió como «los ejes vertebrales de un horizonte plagado de retos y desafíos que hay que acometer con decisión y confianza».

Barceló incidió en que este nuevo escenario debe entenderse como una oportunidad para el conjunto del territorio. «Esta realidad ha de servir para que vuestros municipios sean un lugar cada vez más atractivo para vivir», afirmó, antes de recordar que cada localidad tiene «su propia realidad, sus problemas y aspiraciones». Por ello, señaló que el foro nacía con el objetivo de «sumar ideas y buscar soluciones y compromisos» en torno a cuestiones como la financiación, los servicios, la vivienda, el empleo o la coordinación entre administraciones. La jornada animó también a analizar el trabajo realizado en los últimos años y, sobre todo, trazar una hoja de ruta ante el nuevo escenario demográfico y económico. Barceló defendió la voluntad del diario de «estimular este debate» y de «ser altavoz de las preocupaciones de los alcaldes, como principales conocedores de la vida municipal».

Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en el foro 'El territorio, el motor de Aragón' en la DPZ. / Miguel Angel Gracia

A continuación, Carmelo Pérez, presidente de la FAMCP, reivindicó el papel esencial del municipalismo y el compromiso diario de alcaldes y concejales con sus vecinos. «Los ayuntamientos son mucho más que administraciones locales», subrayó Pérez, al destacar su papel como espacios de convivencia, cohesión social e igualdad de oportunidades.

Durante su intervención, subrayó la capacidad del municipalismo aragonés para afrontar retos como la pandemia, la transformación digital y la prestación de servicios públicos o la despoblación, un fenómeno que, recordó, incide directamente en la vivienda, la movilidad, la sanidad, la educación, el empleo y la conectividad. Pérez defendió, además, una mayor colaboración entre administraciones, basada en el diálogo, el consenso y la lealtad institucional, para garantizar que «vivir en un pequeño municipio no implique tener menos derechos ni menos oportunidades».

El foro ha contado con la intervención del presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmelo Pérez. / Miguel Angel Gracia

Reivindicaciones comunes y potencialidades propias

La corona metropolitana: crecer junto a Zaragoza sin quedarse atrás llevó por título la primera mesa redonda, centrada en los retos y oportunidades de los municipios del entorno de Zaragoza. Participaron los alcaldes de Cadrete, José María Bellido; María de Huerva, Joaquín Calleja; San Mateo de Gállego, José Manuel González; El Burgo de Ebro, Vicente Royo; y el teniente de alcalde de Cuarte de Huerva, Emilio José Moliner.

Durante el debate, la cercanía a la capital se planteó como una ventaja para atraer población, empresas, empleo e inversión, pero también como un reto que exige ordenar el crecimiento. La vivienda asequible, la movilidad, la ampliación de servicios y la mejora de infraestructuras centraron buena parte de las intervenciones. Los representantes municipales defendieron que el desarrollo debe ser compatible con la identidad local, el tejido asociativo, las tradiciones y la integración de los nuevos vecinos. También destacaron el papel del desarrollo industrial y los polígonos activos como motores de estas localidades, siempre que el crecimiento vaya acompañado de planificación urbanística, transporte público y calidad de vida.

Primera mesa redonda, 'La corona metropolitana', con alcaldes y representantes de Cadrete, María de Huerva, San Mateo de Gállego, El Burgo de Ebro y Cuarte de Huerva. / Miguel Angel Gracia

La segunda mesa, Municipios con identidad propia: cómo generar vida y actividad desde el territorio, reunió a los alcaldes de Belchite, Carmelo Pérez; Fuendetodos, Enrique Salueña; Remolinos, Alfredo Zaldívar; y Magallón, Esteban Lagota. Los participantes abordaron los desafíos de los pequeños municipios rurales, especialmente la necesidad de mantener unos servicios públicos sólidos en ámbitos como la sanidad, los consultorios locales y el transporte público.

La vivienda volvió a surgir como uno de los grandes retos para fijar población y facilitar la llegada de nuevos vecinos y trabajadores. Entre las soluciones planteadas figuraron la movilización de inmuebles vacíos, la rehabilitación de viviendas, la ampliación del parque público y el impulso de nuevas promociones. Los alcaldes también destacaron la importancia de aprovechar la cercanía a Zaragoza y a otras áreas industrializadas, así como la llegada de proyectos vinculados a sectores como los centros de datos o la minería. No obstante, reclamaron más coordinación con el Gobierno de Aragón y menos burocracia para gestionar estas oportunidades con eficacia.

Los alcaldes de Remolinos, Belchite, Fuendetodos y Magallón han abordado en la segunda mesa, Municipios con identidad propia. / Miguel Angel Gracia

La tercera mesa, Actividad económica, empleo y viviendas en municipios tractores que atraen inversión, contó con las alcaldesas de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero; y Pedrola, Manuela Berges; y con los alcaldes de Borja, Eduardo Arilla; Calatayud, José Manuel Aranda; y La Almunia de Doña Godina, Noé Latorre. El debate se centró en el papel de estos grandes núcleos rurales e industriales de la provincia como motores de empleo, inversión y fijación de población.

Los representantes municipales coincidieron en reclamar una mayor coordinación entre administraciones, menos trabas burocráticas e incentivos para atraer empresas al medio rural, especialmente en los municipios más alejados de Zaragoza. También señalaron la necesidad de mejorar las comunicaciones, reforzar los servicios públicos, ampliar la oferta de vivienda y disponer de suelo industrial y formación suficiente. En conjunto, defendieron que estos municipios tienen capacidad para liderar la industrialización y la modernización del medio rural, pero advirtieron de que ese crecimiento solo será sostenible si va acompañado de servicios adecuados, planificación y una colaboración más ágil y constante con el resto de administraciones.

La tercera mesa del foro, 'Municipios que atraen inversión', ha reunido a cinco de las principales localidades de la provincia de Zaragoza: Ejea de los Caballeros, Borja, La Almunia de Doña Godina, Pedrola y Calatayud. / Miguel Angel Gracia

Para clausurar la jornada, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, anunció dos nuevas medidas de apoyo a los ayuntamientos de la provincia: un plan extraordinario de ayudas de unos 100 millones de euros para 2026 y el aumento del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2027, que pasará de 50 a 75 millones.

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FORO DE MUNICIPALISMO 'TERRITORIO, MOTOR DE ARAGON' EN LA SALA DEL TRONO DE LA DPZ / Miguel Angel Gracia / EPA

Sánchez Quero defendió que la DPZ seguirá trabajando para fortalecer económica, social y culturalmente a los municipios y subrayó que el objetivo es que «vivir en un pueblo no sea sinónimo de renuncia ni de abandono, sino de desarrollo, bienestar e igualdad de oportunidades». El presidente provincial recordó que la institución concedió el año pasado más de 250 millones de euros en ayudas a los 292 municipios zaragozanos y detalló que el plan Agenda 2030 de este año contará con 20 millones de euros. «Diez millones se destinarán a que los ayuntamientos podáis arreglar vuestros caminos» y otros 10 millones irán destinados a proyectos de mejora de los servicios básicos municipales.