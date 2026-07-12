Nuevo mirador en el Pirineo: cinco euros para disfrutar de vistas espectaculares de Monte Perdido

El valle de Pineta estrenó el pasado 10 de junio un mirador de alta montaña para quienes deseen realizar rutas alejadas de las convenciales y de las más visitadas. El proyecto ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Bielsa tras una inversión que supera los 15.000 euros. Se trata de un proyecto que forma parte del plan de recuperación, transformación y resiliencia, por Red Natura 2.000. Esta nueva obra regula el acceso a una pista de montaña que antes podía recorrerse sin ningún tipo de control.

Aunque el mirador se proyecta de cara al disfrute del turista, su objetivo es proteger un espacio de alto valor ecológico, ordenar la afluencia y preservar el entorno. Durante todo este tiempo, circular por la pista de La Estiva era totalmente gratuito y no existía ningún tipo de restricción. Con esta nueva modificación, la entrada cuesta cinco euros y la compra se realiza online antes de la visita. La pista es una vía de alta montaña sin asfaltar que parte desde el núcleo de Espierba y recorre unos once kilómetros hasta los puntos de observación más altos.

Pista por la que subes al mirador de La Estiva / AYUNTAMIENTO DE BIELSA

Un enclave de alta montaña

El acceso a la pista no está asfaltado, siendo en algunos puntos bastante estrecho, por lo que requiere ir con precaución a la hora de atravesar la zona. Desde el Ayuntamiento de Bielsa, se recomienda prudencia y, en el caso que sea necesario, se obliga a maniobrar para ceder el paso. Así mismo, este camino es utilizado diariamente por ganaderos del valle, por lo que se insta a respetar esta labor fundamental del entorno rural.

"El nuevo mirador de La Estiva cuenta con unas vistas increíbles al macizo de Monte Perdido. La pista es utilizada por los ganaderos del valle que circulan con vehículos grandes y remolques con los que es más complicado dar marcha atrás o apartarse en medio de la pista. Es importante que respetemos esta importante labor que sigue manteniendo con vida nuestras montañas y ambos pongamos de nuestra parte en estas ocasiones", explicaron desde el Ayuntamiento de Bielsa en redes sociales.

Este mirador es un enclave de alta montaña que se encuentra situado por encima del valle de Pineta, a unos 2.050 metros de altitud. Desde allí, se ve el macizo de Monte Perdido, el tercer pico más alto de los Pirineos con sus 3.355 metros y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y el glaciar de Marboré, uno de los más amenazados de Europa por el avance del deshielo. El entorno también permite disfrutar el circo de Pineta y la Gran Cascada del Cinca, nacimiento del río que da nombre a la comarca.

Gran variedad de fauna

El valle de Pineta se despliega por debajo con toda su anchura, flanqueado por paredes verticales que superan los 3.000 metros: uno de los valles glaciares mejor conservados de los Pirineos oscenses. A esta altitud, se encuentra una gran variedad de fauna como sarrios o marmotas. Mientras que en el aire, abundan aves muy características en estas zonas de montaña como los quebrantahuesos, el buitre leonado y el águila real.

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Mapa de La Estiva

Bielsa se encuentra en la comarca del Sobrarbe (Huesca), a cuarenta y cinco minutos desde Aínsa, considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Por ende, esta obra refuerza el atractivo del lugar y consolida el mirador como referencia del municipio. La intervención garantiza que el mirador vuelva a ser un espacio seguro y accesible, tanto para vecinos como para visitantes de esta localidad oscense.