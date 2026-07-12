Querqus: cuando la logística empieza a pensar en circular

El nuevo contexto europeo en materia de envases, marcado por una creciente presión regulatoria sobre los embalajes de transporte y sus residuos y por la necesidad de eficiencia para mejorar resultados, sitúa al palet como un elemento crítico que afecta directamente al cumplimiento y a la competitividad de las empresas.

Ahí es donde aparece Querqus, una compañía aragonesa que ha entendido antes que muchos que la verdadera disrupción no está en inventar algo nuevo, sino en reinterpretar lo que ya existe con un enfoque claro de soluciones y de servicios de economía circular.

Con más de dos décadas de trayectoria, la empresa ha evolucionado desde un modelo clásico vinculado a la gestión de palets hacia una propuesta mucho más ambiciosa: acompañar a la industria en la transición hacia una logística circular, donde cada flujo de embalajes críticos tiene trazabilidad, sentido y posibilidades de reutilización, de retorno o reciclaje.

Hacer de la necesidad una oportunidad

No es un cambio cosmético. Es un cambio de lógica.

La entrada en vigor de la RAP (Responsabilidad Ampliada del Productor) y la creciente complejidad normativa en torno a los envases está obligando a empresas industriales y de distribución a hacerse preguntas que hasta ahora no formaban parte de su día a día. Qué ocurre con sus embalajes, quién los fabrica, cómo se gestionan, quién responde por ellos hasta el final de su vida útil, quién gestiona sus residuos.

Querqus ha sabido situarse en ese punto exacto en el que la necesidad se convierte en oportunidad. No como proveedor puntual, sino como acompañante estratégico en un proceso que afecta tanto a los costes como al posicionamiento de las compañías en cuanto a sostenibilidad.

Querqus ha sabido industrializar la circularidad para ganar en eficiencia. / Querqus

Una compañía comprometida y en crecimiento

Desde sus instalaciones en el Parque Tecnológico del Reciclado de Zaragoza, la empresa ha ido construyendo un modelo donde la circularidad no es un discurso, sino una operativa. Clasificar, reparar, reutilizar. Y solo cuando ya no es posible, reciclar. Una jerarquía sencilla en lo conceptual, pero compleja en su ejecución y, sobre todo, en su escalado industrial. Querqus está comprometida con Aragón y prevé su crecimiento en los próximos años concentrando actividades productivas y logísticas en su sede principal.

En ese desafío aparece otro de los vectores que explican su evolución: la tecnología.

La automatización de procesos, la robotización, la industria conectada o la explotación del dato permiten a Querqus hacer algo que hasta hace poco era difícil de imaginar en este sector: industrializar la circularidad. Convertir lo que era un proceso intensivo en mano de obra en un sistema eficiente, medible y capaz de adaptarse al crecimiento de la demanda.

Y, con ello, aportar algo especialmente valioso a sus clientes: certidumbre.

Aragón, con su vocación logística y su ecosistema industrial, se ha convertido en un escenario natural para este tipo de propuestas. Pero el caso de Querqus va un paso más allá: demuestra que la competitividad del futuro no vendrá solo de mover más, sino de hacerlo mejor y en colaboración. Así, Querqus es socia fundadora de CIRCLEAR, el Clúster de Economía Circular de Aragón y desde diciembre de 2025 ha asumido su vicepresidencia para impulsar su propósito, generar riqueza en un Aragón cada vez más circular.

Quizá por eso, lo relevante de su trayectoria no está en los palets que reutiliza, repara o recicla, sino en la idea que hay detrás: que incluso los elementos más cotidianos pueden redefinir una industria cuando se miran de otra manera.

Y en ese cambio de mirada, precisamente se construyen las empresas estratégicas.