El reto de crecer sin perder el sentimiento de pertenencia

¿Es la cercanía a Zaragoza un problema o una oportunidad para los municipios de su entorno? Esta es la pregunta que se hacen a diario las localidades situadas en el área metropolitana de la capital aragonesa, unos municipios que en los últimos años han experimentado un importante crecimiento demográfico impulsado, en gran medida, por la llegada de grandes empresas inversoras y el desarrollo de nuevos proyectos industriales. La creación de empleo, la mejora de las comunicaciones y la búsqueda de una mayor calidad de vida han convertido a estos pueblos en un destino cada vez más atractivo para quienes desean vivir cerca de Zaragoza sin renunciar a un entorno más tranquilo y con un fuerte sentimiento de comunidad.

Sin embargo, este crecimiento también ha puesto sobre la mesa importantes retos. La demanda de vivienda supera en muchos casos a la oferta disponible, la necesidad de ampliar infraestructuras y servicios públicos es cada vez mayor y la movilidad entre los municipios y la capital continúa siendo una de las principales reivindicaciones de vecinos y ayuntamientos. A ello se suma otro desafío compartido por todos: seguir creciendo sin perder su identidad propia y evitar convertirse únicamente en ciudades dormitorio.

Con el objetivo de analizar estos desafíos y debatir sobre el futuro del territorio, el pasado martes 7 de julio se celebró el foro El territorio, motor de Aragón, organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en el Palacio de Sástago, sede de la Diputación de Zaragoza. La primera mesa redonda del encuentro, bajo el título La corona metropolitana. Crecer junto a Zaragoza sin quedarse atrás, estuvo moderada por la periodista Rebeca Magallón y reunió a varios alcaldes y representantes de municipios de la Comarca Central de Zaragoza: José Bellido, alcalde de Cadrete; Joaquín Calleja, alcalde de María de Huerva; José Manuel González, alcalde de San Mateo de Gállego; Emilio José Moliner, teniente de alcalde de Cuarte de Huerva; y Vicente Royo, alcalde de El Burgo de Ebro.

A lo largo de la conversación quedó patente que estos municipios afrontan una etapa decisiva en la que deberán encontrar el equilibrio entre aprovechar las oportunidades que ofrece su proximidad a Zaragoza y preservar aquello que los hace únicos. Los representantes municipales coincidieron en que el crecimiento solo será sostenible si va acompañado de una planificación adecuada que garantice infraestructuras, servicios y calidad de vida para los vecinos, al tiempo que consolide un modelo de desarrollo capaz de generar empleo y fijar población en el territorio.

Identidad propia

En primer lugar, los ponentes debatieron sobre la identidad de sus pueblos como municipios independientes de Zaragoza y con diferentes atractivos y servicios para atraer población. Los cinco ponentes coincidieron en que las tradiciones, el tejido asociativo y la vida en comunidad son claves para conseguir ese sentimiento de pertenencia. José Bellido comenzó señalando que Cadrete destaca por sus raíces, su gente y su cultura haciendo que al final todo el que venga «sienta que el pueblo es suyo, porque es el lugar donde viven y donde quiere prosperar».

En la misma línea, el alcalde de María de Huerva, Joaquín Calleja, añadió que lo más importante es crear un tejido asociativo para crear una identidad propia de cada municipio. «Conocer un poco la vida un pueblo, formar parte de los clubes y asociaciones y, por supuesto, hacer uso de los servicios no solo públicos sino también privados es muy importante para crear este sentimiento de pertenencia ,y también creo que aquí las administraciones públicas tenemos un papel fundamental».

En el caso de San Mateo de Gállego, José Manuel González, destacó su apuesta por la educación pública, desde edades tempranas hasta los 16 años, para atraer familias que permitan al pueblo seguir creciendo. Esto, unido al tejido asociativo y la labor del ayuntamiento por dar a conocer el patrimonio inmaterial del municipio, facilitan la integración. «Los nuevos habitantes que han venido a nuestro pueblo desde los principios del año 2000 nos enriquecen con sus aportes y hacen que funcionemos como una sociedad rica culturalmente y diversa».

Emilio José Moliner subrayó el crecimiento exponencial de Cuarte en los últimos 20 años llegando a triplicar su población. Al igual que el resto de ponentes puso el foco en las asociaciones locales y, sobre todo en las vinculadas al deporte que son «una parte integradora dentro de la sociedad». Con todo esto, conviven las tradiciones que forman parte de la identidad del municipio, y la innovación tecnológica para tratar de mejorar los servicios municipales. «Todo el vecindario a través de una plataforma que hemos generado recientemente, que es el Club CdH, están más informados sobre la localidad. Además, dentro del programa de fiestas, ya el año pasado, lanzamos un proyecto de Chatbot que permite tener en tiempo real respuestas a las diferentes dudas que pudieran surgir en torno a las fiestas con el objetivo de crear una sociedad participativa».

Por su parte, al ser el pueblo más pequeño en cuanto a población, Vicente Royo destacó la cercanía de los vecinos como principal característica de El Burgo de Ebro. «Creo que lo primero que hay que hacer cuando llega un nuevo vecino es acogerlo y preocuparse desde el ayuntamiento de qué problemas puede tener y ayudarle. Es muy fácil integrarse en El Burgo. Realmente, el que nos conoce, enseguida lo sabe y lo ve. Lo que queda claro es que son municipios vivos aquellos en los que se vive en la calle y en comunidad».

Vicente Royo, alcalde de El Burgo de Ebro. / Miguel Ángel Gracia

"Lo primero que hay que hacer cuando llega un nuevo vecino es acogerlo. Son municipios vivos aquellos en los que se vive en la calle y en comunidad" Vicente Royo — Alcalde de El Burgo de Ebro

El problema de la vivienda

A pesar de tratar de aumentar los servicios para crear comunidad, los ayuntamientos se encuentran con un obstáculo que les impide atraer a los nuevos vecinos, la vivienda. La dificultad de encontrar un hogar digno y la falta de oferta para satisfacer toda la demanda es uno de los temas que más preocupa a estos municipios.

José Bellido afirmó que este problema es una realidad que afecta tanto a Cadrete como al resto de localidades ya que «lo que hay es mínimo y los precios hoy en día son carísimos» por lo que la mayoría de las familias no pueden permitirse pagar un alquiler o comprar un piso. Desde los ayuntamientos tratan de revertir esta situación a través de diferentes iniciativas.

En María de Huerva, tal y como señaló Joaquín Calleja, en el último año han impulsado 17 nuevas viviendas, un revulsivo para el pueblo que pese a ser una cifra pequeña es un paso hacia delante ya que si echamos la vista atrás, «llevábamos desde 2008 sin construir». Además, añadió que es muy complicado convencer a los constructores para que se animen a construir en el pueblo. «Los constructores no van donde piensan que no van a vender. Tenemos que ir, casi nosotros, a buscarlos y a transmitirles esta cultura del pueblo, de que es interesante construir y convencer a la gente de que en los pueblos van a tener también calidad de vida y servicios». Para ello, el ayuntamiento considera la opción de habilitar un portal dónde todo aquel que esté interesado podrá consultar los precios de la vivienda y su disponibilidad haciendo que el proceso sea un poco más sencillo.

Por su parte, el alcalde de San Mateo centró el problema en satisfacer las necesidades de los jóvenes que deciden hacer su vida en el pueblo. Desde el ayuntamiento están llevando a cabo la rehabilitación de casas antiguas para garantizarles una vivienda digna a precios asequibles. «En cuanto al plan Aragón Más Vivienda, pusimos a disposición del Gobierno de Aragón 10.000 metros de suelo para construir viviendas, no para construir pisos porque tampoco podemos conseguir que se nos imponga un modelo de vivienda, y nosotros en nuestros pueblos creemos que tenemos que ser capaces de ofrecer una vivienda digna a nuestros jóvenes. Esa es la batalla y siempre a un precio asequible; no pueden ser 700 u 800 euros de alquiler porque si no los salarios no dan».

José Manuel González, alcalde de San Mateo de Gállego. / Miguel Ángel Gracia

"Tenemos que ser capaces de ofrecer una vivienda digna a nuestros jóvenes siempre a un precio asequible porque sino los salarios no dan" José Manuel González — Alcalde de San Mateo de Gállego

Mientras, Emilio José Moliner siguió en la misma línea, pero destacó que, en el caso de Cuarte de Huerva, el espacio disponible para poder construir es limitado por lo que el objetivo no es incrementar la vivienda sino mejorar la calidad de las que ya hay. «Nuestro crecimiento está más dedicado a la calidad que a la cantidad. Intentamos atraer gente que se sienta a gusto, buscando un proyecto de vida para las familias con los servicios de los que disponemos. Por tanto, nuestra tarea es acompasar adecuadamente y planificar correctamente las infraestructuras y los servicios para dar cobertura a aquella gente que viene».

Al igual que el resto de ayuntamientos, Cuarte trabaja junto con el ejecutivo autonómico con el plan Aragón Más Vivienda para garantizar un lugar digno dónde vivir a los nuevos vecinos. «Hemos tenido terreno por valor de 3.350 m2 habitables, edificables. Intentamos conseguir que los jóvenes se mantengan en nuestro municipio y no tengan que ir a ningún otro sitio para su proyecto de vida».

En El Burgo de Ebro se encuentran con el mismo problema. La llegada de grandes empresas inversoras hace que aumente el empleo en la localidad y, con ello, la demanda de vivienda, una demanda que supera con creces la oferta actual. «Nosotros somos un municipio industrial, al que vienen a trabajar alrededor de 3.500 personas a diario y nos están pidiendo vivienda, independientemente de nuestros jóvenes», afirmó el alcalde de la localidad, Vicente Royo.

Mantener unos servicios dignos es esencial para asentar población, por eso desde El Burgo hacen todo lo posible para garantizar, por ejemplo la educación pública, con la construcción reciente de un nuevo edificio de Secundaria. A pesar de todos estos esfuerzos, si no se consigue construir vivienda nueva, el problema se encuentra en poder garantizarles una casa o un piso a todos los vecinos, y en este sentido, lo más importantes es atraer a las constructoras. «Es muy posible que de aquí a fin de año empecemos algún tipo de promoción privada, porque, evidentemente, con el tema de la vivienda de protección, el Gobierno de Aragón ha cedido suelos. Tenemos suelos, tenemos ganas, tenemos dinero, pero de momento es imposible construir viviendas. Tenemos muchísimos problemas para garantizar esas viviendas dignas para nuestros jóvenes y familias, independientemente ya de toda la posibilidad de gente que atraigamos. Realmente, es un cuello de botella muy importante que tendríamos que intentar resolver entre todos y a la mayor brevedad posible».

Emilio José Moliner, teniente a alcalde de Cuarte de Huerva. / Miguel Ángel Gracia

"Nuestro crecimiento está más dedicado a la calidad que a la cantidad de vivienda. Intentamos atraer gente que se sienta a gusto con los servicios que disponemos" Emilio José Moliner — Teniente a alcalde de Cuarte de Huerva

Transporte y movilidad

Otro de los temas que se trataron en esta mesa fue el transporte y las conexiones tanto con pueblos vecinos como con Zaragoza. José Bellido, alcalde de Cadrete, afirmó que sigue siendo una tarea pendiente ya que en la actualidad todavía se depende mucho del vehículo privado por la falta de horarios y frecuencias de autobuses. «Lo que hay que hacer es seguir trabajándolo día a día, poniendo más líneas, horarios más acordes a lo que es la predicción del municipio. Se ha mejorado bastante pero sigue habiendo mucha demanda y cada vez hay más gente joven que quiere depender menos del coche. Además, la gente mayor también tiene que ir al médico a comprar, a ver a los hijo a Zaragoza, y la verdad es que ahora mismo dependemos casi un 80% del coche».

Al ser un municipio vecino, Joaquín Calleja coincidió con las afimaciones de Bellido, ya que en la mayoría de casos Maria de Huerva y Cadrete comparten líneas de autobuses y frecuencias horarias. e insistió en la necesidad de prestar atención a este servicio y cubrir la demanda. «Hoy en día la gente va mucho a Zaragoza y también al centro comercial de Puerto Venecia, por eso reivindicamos esa línea, porque es una forma de ocio saludable y así la gente joven puede acercarse sin que los padres cojan el coche 20 veces. El transporte público te da una opción de libertad».

Además, Joaquín Calleja destacó también la posibilidad de moverse de una forma sostenible a través del patinete eléctrico, la bicicleta o incluso el coche eléctrico. «Tenemos ahora el Ciclored, que fomenta el uso de bicicleta. Para los ciclistas es una buena opción, pero para desplazarse en verano es un poco más complicado. Sin embargo, los patinetes eléctricos también se están utilizando para la conexión entre pueblos. Por otro lado, el coche eléctrico, desde la Diputaciónde Zaragoza se nos está favoreciendo la instalación de puntos de carga eléctricos, que son fundamentales».

José Bellido, alcalde de Cadrete. / Miguel Ángel Gracia

"Se ha mejorado bastante el transporte público pero sigue habiendo mucha demanda y cada vez más la gente joven quiere depender menos del coche" José Bellido — Alcalde de Cadrete

Una mejor conexión con Zaragoza

José Manuel González recordó la renovación del mapa concesional que se inició durante el mandato de Javier Lambán en el Gobierno de Aragón. «Fruto de un trabajo de entendimiento en el ámbito del Consorcio de Transportes con todos los alcaldes y alcaldesas de la Comarca Central y de otros pueblos del área metropolitana de Zaragoza, se trabajó durante ocho años para preparar unos pliegos durísimos, muy concienzudos. La nueva etapa de gobierno los ha puesto en marcha y ha supuesto una transformación brutal en cómo nos desplazamos. Nosotros, antes, bajábamos en un autobús de solo 12 plazas, y ahora lo hacemos con autobuses dignos, ecológicos, con frecuencias importantes.

A pesar de todos estos avances, el alcalde de San Mateo de Gállego aprovechó para hacer una pequeña crítica al Ayuntamiento de Zaragoza sobre este asunto. «Queremos trabajar con ellos para seguir ampliando frecuencias con barrios cercanos y seguir trabajando en esa integración de líneas metropolitanas, pero no tenemos respuesta por parte del ayuntamiento. Seguimos siendo ambiciosos y llamaremos a las puertas tantas veces como sea necesario para que mejorar la movilidad urbana, ya que tenemos que conseguir que la unión con Zaragoza siga siendo un motor importante para nosotros. Cada vez queremos bajar más a la ciudad y también queremos que la gente de los barrios venga al pueblo a descubrir nuestro patrimonio, tradiciones, fiestas, y, sobre todo, que lo hagan en transporte público».

Por su parte, Emilio José Moliner señaló que el mapa concesional, al contrario que en San Mateo de Gállego, no tuvo en cuenta las necesidades del municipio y, ahora, se ha tratado de dar solución con una nueva revisión de las líneas y frecuencias. «Se ha mejorado sensiblemente y ahora tenemos la línea 410 con una frecuencia de casi 20 minutos, además de la ampliación de tramos horarios. Luego tenemos una nueva línea adicional, la 700, que nos permite unir Cuarte de Huerva con Plaza y también con el aeropuerto de Zaragoza. Esto integra un poquito más al municipio, sobre todo, por toda la estructura de gente que viene a trabajar a nuestros polígonos, ya que Cuarte tiene un flujo diario alrededor de unas 4.000 a 5.000 personas que se desplazan desde sus localidades hasta Cuarte para trabajar, y ese tráfico se nota constantemente».

Otra de los asuntos que quisó destacar el teniente a alcalde de Cuarte de Huerva fue la reivindicación que han presentado al Ministerio de Fomento para mejorar la rotonda de la carretera N-330 con la avenida Rosario, un avance que permitirá «desahogar todo el tráfico industrial sin la necesidad de tener que pasar por el centro. Es un proyecto que está ahí, se ha presentado y está pendiente de la asignación presupuestaria».

Además, desde el Ayuntamiento de Cuarte apuestan también por la bicicleta con la puesta en marcha de un carril bici que permite unir la localidad con Zaragoza, una opción saludable y sostenible que cada vez es más común, no solo para desplazarse fuera de Cuarte sino también dentro del municipio. Además, el municipio cuenta con varias urbanizaciones situadas lejos del centro y con unas malas conexiones, como es el caso de la Urbanización Amelia, situada en una de las cimas del pueblo. Para garantizar un servicio de transporte para sus vecinos, el ayuntamiento ha sacado dos licencias de taxi. «El servicio de taxi que estamos implementando va a ayudar a que la gente pueda acceder a las diferentes infraestructuras que están lejos, como por ejemplo, los centros deportivos, el nuevo centro de salud que estamos montando o las diferentes instalaciones comerciales que tenemos en la carretera de Valencia».

Frecuencias horarias y el uso del coche eléctrico

Por último, Vicente Royo explicó las dificultades con las que se encuentra El Burgo de Ebro en cuanto a transporte por la falta de opciones en cuanto a líneas y horarios de los autobuses y la mala adecuación de las frecuencias a las necesidades de la población. «Hemos notado un incremento de frecuencias, pero habría que darles una vuelta . Hay veces que se juntan frecuencias en 10 minutos y luego tenemos dos horas sin transporte. Habría que tener en cuenta el tema de las frecuencias sobre todo por la mañana a primera hora cuando los estudiantes van a la universidad, al institutos o la gente que va a trabajar y depende del transporte público. Al final, si la Comarca Central y el área metropolitana está bien cohesionada, es una maneras de vertebrar territorio».

Sin embargo, el vehículo privado sigue siendo la opción más utilizada y la más eficaz para los vecinos de El Burgo de Ebro. Como opción más sostenible, desde el ayuntamiento apuestan por el coche eléctrico con la instalación de nuevos puntos de carga para fomentar cada vez más el uso de este medio de transporte.

Crecimiento industrial

Si hay algo que caracteriza a estos municipios y ha hecho que crezcan exponencialmente en los últimos años es su tejido industrial, un pilar fundamental para asentar población generando nuevos empleos. José Bellido comezó destacando el crecimiento del poligono industrial de Cadrete y afirmó que todavía cuenta con suelo disponible para atraer a nuevas empresas que quieran instalarse. «Parece que no es un pueblo muy industrial pero en este momento tenemos 490 naves y están todas ocupadas. La verdaad es que todavía tenemos suelo disponible para construir más».

En un caso distinto al resto de pueblos del entorno, se encuentra María de Huerva, la localidad con el poligono industrial más pequeño de las cinco que participaron en el debate. «Necesitamos que venga una industria grande para poder dar ese salto. Hasta ahora van viniendo modelos de industria de pequeñas naves pero tenemos mucho suelo disponible y duplicaríamos si fuera necesario, pero esto también tiene que ir parejo a que haya industria que quiera venir a María de Huerva», apuntó Calleja.

Respecto a San Mateo de Gállego, desde el año 2000 la industria se ha consolidado llegando a tener dos polígonos industriales en la actualidad.»San Mateo cuenta con un potente ecosistema empresarial con compañías del sector alimentario, de la biotecnología y también de la industria de la exportación de máquinas de climatización. Tenemos una empresa, que es Schako Iberia, que está generando sistemas de aire acondicionado para el Louvre de París y para aeropuertos internacionales».

A todo esto, se le suma el importante anuncio de la posible llegada de Amazon. «Nos solventa un gran problema urbanístico de aquella España del ladrillo que tanto combatimos en su momento. Hemos sido capaces de revertir esa situación y atraer a nuestro pueblo un proyecto tecnológico de 294 hectáreas. Ahora estamos intentando convencerles para que también terminen de ubicar la planta de los servidores en nuestro pueblo, compitiendo en buena línea con otros ayuntamientos».

Además, José Manuel González avanzó que en los proximos meses habrá otro anuncio importante. «En breve vamos a hacer oficial la llegada de un proyecto que agotará la disponibilidad del suelo industrial de nuestro pueblo. Tenemos un tercer polígono industrial en desarrollo, planificado ,fruto del serio trabajo que ha hecho el equipo de Gobierno de San Mateo. Este impoirtante proyecto agotará todo el suelo, salvo 12.000 o 14.000 m2 que nos acaba de ceder la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria) para fomentar la pequeña y mediana empresa. Tras esto, a partir de la nueva legislatura el ayuntamiento tendrá que definir si decide crecer más o ir reposando y desarrollando tranquilamente esos proyectos».

Mientras, Emilio José Moliner subrayó la importancia de la industria en Cuarte dónde conviven hasta 17 polígonos, cada uno de ellos en diferentes etapas y con empresas de distintos sectores. «Uno de los más recientes es el de Valconsejo, que está arriba en la montaña y que tiene una gran capacidad de crecimiento y de estabilización de la industria».

Desde el ayuntamiento quieren seguir apoyando al tejido empresarial y a las asociaciones con diferentes acuerdos con el resto de municipios cercanos.«Intentamos apoyar la actividad de las empresas y buscar asociaciones con el corredor del Huerva a través de la mejora de movilidad, las infraestructuras y los servicios para que la gente que viene a trabajar aquí tenga cubiertas estas necesidades».

En El Burgo del Ebro, un municipio que tradicionalmente ha dependido sobre todo de la activdad agrícola, se ha producido un desarrollo industrial importante con la llegada de grandes empresas. «Ahora mismo tenemos cuatro polígonos industriales dónde hay empresas de la talla de Saica , por ejemplo. Estas empresas ahora mismo están en una situación envidiable. Todas están invirtiendo y se están ampliando, con lo que los puestos de trabajo se están multiplicando».

La llegada de Amazon Web Services, con su primer centro de datos ya practicamente terminado y con el segundo en construcción, ha sido todo un revulsivo para la industria en el pueblo. Una inversión que generará varios puestos de trabajo en la localidad y que hace que los polígonos actuales se queden pequeños. «El ayuntamiento ya está trabajando en ampliar el suelo industrial con más de 150 hectáreas , porque actualmente tenemos mucha demanda y necesitamos darle salida».

Una vez que las empresas están instaladas en el territorio, lo más importante es que el beneficio se traslade también al resto del municipio. «Cuando las empresas llegan, lo que hay que hacer es que esa inversión se revierta en el territorio, y es donde los ayuntamientos tienen que estar. El Burgo ha estado desde el minuto uno con las empresas para que esa inversión y todos esos beneficios que aportan se queden en el territorio municipal y recaigan en los vecinos. Nosotros con las empresas que hay tenemos casi el pleno empleo, pero también viene muchísima gente a trabajar de comarcas aledañas».

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Joaquín Calleja, alcalde de María de Huerva. / Miguel Ángel Gracia

"Necesitamos que venga una industria grande para poder dar el salto. Tenemos mucho suelo disponible y lo duplicaríamos si fuera necesario" Joaquín Calleja — Alcalde de María de Huerva

Con esta idea se dio por terminada una mesa redonda en la que los representantes de estos cinco municipios dejaron claro que la cercanía a Zaragoza representa una oportunidad para crecer y atrer población, pero a la vez también plantea importantes desafíos para quienes gobiernan en estas localidades. Garantizar vivienda asequible, mejorar la movilidad, reforzar los servicios públicos y consolidar un crecimiento industrial sostenible serán algunas de las claves para afrontar el futuro. Todo ello, sin renunciar a aquello que los diferencia y que hace que sean lugares únicos para vivir: una identidad propia, una fuerte vida comunitaria y la capacidad de ofrecer una calidad de vida que cada vez atraiga a más vecinos. En definitiva, el consenso entre los representantes municipales fue claro: el desarrollo solo tendrá sentido si va acompañado de una planificación que permita que ese progreso económico e industrial se traduzca en bienestar para quienes viven en estos municipios.