Roberto Bermúdez de Castro: "Quieren desprestigiar y criminalizar la Nueva Romareda y los que estamos ahí no somos unos chorizos"

¿Cómo analiza el incendio de Almería? ¿Se puede actuar de alguna manera para evitar que ocurran estas desgracias?

Los incendios de los últimos años son super voraces y sobre todo super rápidos. Y con unas altas temperaturas que son incomprensibles, por decirlo de alguna manera. No sé exactamente lo que pasó allí, pero con un incendio de esta categoría sí que puede pasar esto. Por eso cuando el 112 toma una decisión y se transmite a la población la gente debe saber claramente que son medidas de obligado cumplimiento. Y cuando el 112 te dice que te vas a quedar en un lado, pues hay que quedarse en ese lado. Un incendio forestal a esas temperaturas, con ese aire y esa capacidad de propagación, te pilla y se te lleva.

Ha sido un inicio de verano malo en Aragón, ¿qué previsión tienen?

Se ha hecho lo mismo que el año pasado, exactamente lo mismo, y el año pasado no tuvimos prácticamente ninguna hectárea quemada. Y sin embargo este inicio del verano ha sido muy duro. Hay que tener claro la importancia de la prevención y la verdad que nuestra gente de Infoar, si hace algo bien, sobre todo es la rápida reacción. Si Aragón se caracteriza por algo es por la capacidad de reacción y de apagar múltiples fuegos. Porque ahora ya tenemos múltiples incendios, como por ejemplo este viernes, que tuvimos siete y fuimos capaces de apagarlos en muy poco tiempo. Si hay estas altas temperaturas como estamos teniendo, este aire de componente sur y tan poca humedad como tenemos, se espera un verano complicado. Hay que extremar la la la precaución y evitar por todos los medios que haya el menor número posible de incendios provocados por la mano humana de forma involuntaria. Los rayos son inevitables, un pirómano es inevitable, pero que haya un incendio porque tú cojas una radial y te pongas a cortar cuando no toca, pues es evitable.

Ya han tenido que activar la Alerta Roja Plus este verano varias veces, que limita la actividad en el campo y el debate está abierto. Parte del sector de los agricultores no comprenden que se limite su labor en un momento tan importante para ellos. ¿Hay manera de coordinarse y que todo se pueda hacer?

Cuando tomamos la decisión de poner en marcha la Alerta Roja Plus es porque tú crees que hay que preservar el bien general, que son las vidas humanas y que son los bienes patrimoniales de de los ciudadanos. Tomar una medida de Alerta Plus es complicado, pero si no tomo esa medida y pasa lo de Almería, tenemos un problema. Entonces, declararemos la Alerta Roja Plus cuantas veces sea necesario. Sí que es verdad que ya no debe quedar más del 20 o 25% de cosechar o empacar en el secano. Lógicamente se les pide que vayan acompañados de una cuba, que vayan acompañados de un tractor con trilla o con algún tipo de grava y que vayan más de una persona para intentar sofocar una chispa, que es muy complejo, pero hay que buscar alguna solución. Y lógicamente a futuro hay que estudiar algo.

¿En qué están pensando?

Se tienen que repensar todos los temas. Tenemos unas grandes brigadas forestales, pero hay que darles los mejores medios, mejores bases, y mejores sistemas de extinción. Todo. Aragón funciona muy bien. Somos un referente en el ámbito de las emergencias, pero no nos quedamos parados. Hay que hacer un una revisión completa, poner en marcha la agencia de emergencias, el consorcio de bomberos ... Hay un trabajo ímprobo.

Bermúdez de Castro, en la entrevista. / Miguel Angel Gracia

¿Cuándo estará lista la agencia de emergencias?

Esperamos que antes de final de año esté creado.

¿Cómo valora la coordinación con las distintas administraciones?

Nosotros no tenemos ningún problema con nadie. Los alcaldes actúan de una manera bestial, los concejales, los presidentes de las comarcas. En los últimos incendios en Tamarite, Castillonroy... Han actuado de una forma ejemplar. Y llamamos al Ayuntamiento de Zaragoza y nos mandaron bomberos, la Diputación de Huesca, la Diputación de Zaragoza... Al ministerio siempre le pedimos medios aéreos y siempre están a nuestra disposición. Y tenemos la suerte de que la UME está en Zaragoza y las relaciones con sus mandos son de total cordialidad. Nos cuenta más a nosotros pedirla que a ellos salir.

Decretaremos la Alerta Rojo Plus tantas veces como sea necesario

El Ministerio de Hacienda ha trasladado su borrador para el modelo de financiación autonómica, que no incluye cambios respecto a enero. ¿Van a llevar una propuesta alternativa en su reunión del martes?

El martes es un comité técnico donde se reúnen los directores generales y los expertos de cada comunidad. Pero la reunión es un trágala, o lo tomas o lo dejas, no es una negociación. Me parece grave que nos pasaran este viernes un documento que ellos tienen desde hace tres meses. Nos dan una serie de documentos amplísimos muy técnicos... Pero si tú quieres llegar a un acuerdo de financiación, te sientas en un grupo de trabajo y no te levantas de la mesa hasta que lleguemos a un acuerdo. Pero hacer una reunión a las 11 de la mañana, que acaba a las 12 y se acabó, pues se ve que no tienes voluntad. No hay ninguna novedad con respecto a lo que se dijo ya en enero. Y los expertos independientes seguirán diciendo lo mismo, que Aragón es de las peores tratadas. Te das cuenta que todo el trabajo que se ha hecho en Aragón durante los últimos dos años pues no nos hace caso a nadie. Si la despoblación no está incluida dentro de las variables, el envejecimiento no está incluido dentro de las variables... No hay que ver exactamente cuánto recibe Aragón, hay que ver cuánto se reparte al sistema, que son más de 20.000 millones de euros, y cuánto recibe cada comunidad. Todas las comunidades, excepto Cataluña, todas, también Castilla-La Mancha y Asturias, donde dicen que los más ricos se van a llevar más. Yo creo que el sistema no va a salir porque ya ha dicho Junts que no lo va a votar. Y también he dicho muchas veces que el sistema de financiación hay que hacerlo en un momento que haya cierta sosiego y tranquilidad. Y ahora mismo en España no hay ni sosiego ni tranquilidad. A apenas seis o siete meses de las elecciones no puedes abordar el número de la financiación. Sobre todo porque te das cuenta que lo vas a hacer desde un ámbito puramente electoralista y buscando cuatro votos.

Bermúdez de Castro, en la Gran Vía de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

La palabra despoblación no sale en el modelo, pero se recogen otras variables como los costes fijos, que pueden beneficiar a territorios despoblados.

Los costes fijos no tienen que ver nada con la despoblación porque se aplican a todas las comunidades. No son una variable diferenciadora de Aragón, de Castilla-La Mancha. Que no nos tomen el pelo. Que haya costes fijos que afecta a las 11 comunidades, que nos van a permitir llevar a su discurso.

"La rebaja fiscal prevista para 2027 no supondrá más de 40 millones"

¿Hay alguna parte de la reforma que salvaría, que cree que mejora el modelo?

El modelo es complejo, todos son complejísimos y poco transparentes. En este establecen además el fondo de cambio climático, que este año por los incendios nos debería beneficiar pero no nos tiene en cuenta, y el de las pymes, que es para contentar a Cataluña.

Tienen pendiente las entregas a cuenta, que si se cumplen, darán lugar a los presupuestos más altos de la historia. ¿Con qué previsiones trabaja para las cuentas de 2027?

Las entregas a cuenta con los impuestos que pagan los aragoneses que corresponden a la comunidad. Como el ciclo económico en Aragón está siendo bastante positivo, y hay más actividad económica, pues el 50% del IVA va para Aragón. No tenemos exactamente el dato, pero dijo el ministro que iban a subir entre un 6 y un 8%. Si se aplica esa cifra, son 450 o 475 millones de euros más. Y eso está bien, pero el año que viene tenemos que hacer la subida salarial para los funcionarios del 4,5% más otro 0,5%, que es una subida justa y hay que pagarla. Luego tenemos el acuerdo salarial con los docentes que también nos supone un impacto presupuestario muy importante.

"La nueva financiación autonómica es un trágala. Que no nos tomen el pelo"

¿Esas dos subidas salariales se 'comen' los 450 millones extra de financiación?

No, no, no, pero el 85% va a ser para sanidad, educación y servicios sociales, seguro.¿Qi´çe

¿Qué áreas van a subir en el Presupuesto?

Todas. Respecto a la base del 2024 lógicamente habrá mucha diferencia. Las áreas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales subirán cifras de dos dígitos seguro.

¿Por dónde empezará la rebaja fiscal que recoge el pacto PP-Vox en 2027 y qué impacto tendrá en las arcas autonómicas?

La rebaja del IRPF no se notará en 2027, porque irá a liquidación del 2029. Adoptaremos las medidas previstas en el pacto, en los tiempos que marca el pacto. No tendrán un impacto mayor de 40 millones en el presupuesto de 2027. Pero nosotros defendemos que, cuando pones el dinero en las manos de los ciudadanos, acabas recaudando más. Es lo que nos ha pasado al subir el límite a 700.000 euros en el impuesto de Patrimonio, que hemos recaudando más. La primera medida será el grado II de Sucesiones y otras que afectan a la adquisición de vivienda para jóvenes y en el medio rural.

Los que estamos en el Consejo de Administración de la Nueva Romareda no somos unos chorizos

¿Presentará los presupuestos en septiembre, como dijo?

El mes de septiembre vamos a presentar los presupuestos.

Se supone que la tramitación irá rápida porque nacen ya pactados con Vox...

Es que son los presupuestos de un gobierno del PP y Vox.

¿Cómo está siendo este inicio de mandato con Vox y, en concreto, cómo ve la vestión del vicepreisdente de los menores migrantes hablando de fraude en la identificación de la edad de los menores, o cuando puso el foco en un menor que según él estaba 'fugado'?

Cuando la Fiscalía pide las pruebas de edad, porque depende de la Fiscalía, esto se lleva haciendo años. Y es verdad que hay menores que dicen ser menores y no son menores, por lo tanto hay un fraude y hay que hacer esas pruebas. En Aragón, ya desde la anterior legislatura, nos hemos manifestado en contra del reparto de menores por parte del Estado y los tribunales nos están dando la razón en que es un reparto injusto, que el Estado está repartiendo a los chavales por ahí de una manera arbitraria. Es verdad que un chaval donde debería estar es con sus padres y no viviendo por los municipios del país de manera solitaria. Nosotros vamos a aplicar la ley y todos los acuerdos del Gobierno de Aragón que vayan a Consejo de Gobierno como todos van con un informe de intervención, un informe de los servicios jurídicos del gobierno de Aragón.

El consejero, durante la entrevista. / Miguel Ángel Gracia

¿No cree que se está criminalizando desde el Gobierno y desde su vicepresidencia a los menores migrantes al hablar de ellos como "menas" y vincularlos a la delincuencia?

Esto se arreglaría sabiendo los datos si Delegación fuera mucho más transparente y dijera quién lleva a cabo los actos delictivos y saber cuál es el porcentaje de menores que están llevando a cabo actos criminales o delictivos.

¿Usted cree que es un porcentaje representativo del colectivo?

Sin datos concretos es difícil opinar, pero sí que es verdad que tenemos un problema que antes no teníamos en Aragón. Por ejemplo, aquí en Zaragoza ciudad con las bandas latinas, donde hay menores, muchos (españoles) de segunda generación y otros de primera, que hemos visto en medios que están también traficando con fentanilo. Pues yo creo que hay que actuar siendo muy duros, porque no podemos consentir que en comunidades como Aragón, donde las tasas de delincuencia eran muy bajas, se consientan comportamientos así, que no se consienten porque la Policía hace un gran trabajo. Pero igual se tiene que ser un poco más duros para evitar el asentamiento de este tipo de organización criminal. Yo reformaría la ley del menor porque no se puede permitir que cuatro elementos estén desestabilizando la sociedad. Me parece durísimo cuando ves que la Policía hace una labor de 10 detenidos, y 10 más en Zaragoza, que tenemos una brigada de información de la Policía Nacional muy buena, pero claro, no se puede consentir que luego lleguen a un acuerdo y se vayan todos a la calle. Pues hay que modificar la ley: esta gente no puede estar libre.

Hubo discrepancias con el señor Nolasco respecto a la seguridad en los centros de mneores. ¿Van a mejorar esa seguridad?

Nosotros tenemos dos centros de menores de los que están en un régimen más complicado. Allí están dentro los educadores, y luego hay guardia de seguridad y personal de seguridad privada. Cuando se monta un lío gordo, se llama a la Policía para que vaya a actuar. Es decir, la Policía no está dentro, está fuera. Lógicamente lo que hay que hacer es intentar que la parte exterior esté más controlada, y dentro de los centros, si hace falta, aumentar el número de seguridad privada para que la gente que realmente se pueda reformar, se reforme.

¿Las obras de la nueva Romareda van en plazo?

Las obras deberían acabar durante entre el año 2027 y las obras más o menos están en plazo. Hacía falta un campo de fútbol o un gran escenario para llevar a cabo eventos como como la Nueva Romareda. Y solo hay que ver que se está invirtiendo en toda España y solo hay que ver lo que es un Mundial para ver las repercusiones que tiene.

¿La propiedad del club está cumpliendo con sus pagos?

Antes del 31 de diciembre hay un pago por parte de los tres socios y yo creo que se va a hacer sin problemas.

Azcón animó a que hubiera nuevos inversores aragoneses. ¿Hay novedades?

Nosotros encantados si alguien se interesa. La gente habla para intentar desprestigiar o despreciar este proyecto y me han llegado a decir que el IVA no era deducible o que en las zonas comerciales se iba a poner un Primark o un Zara. Se han llegado a decir tantas cosas no ciertas... El IVA es deducible y no lo paga la sociedad. En la zona comercial frente al hospital no se va a poner ningún centro comercial, ni un Primark ni un Zara. La alcaldesa ha hablado de alternativas residenciales. Todo lo que se está diciendo es por desprestigiar este proyecto. Solo tengo ganas de que acabe y, entonces, hablaré.

¿Cuáles van a ser esos usos?

Se determinarán en el Consejo de Administración, hay un estudio y todavía hay que ajustarlos. Pero no van a ser ni centros comerciales, ni cines.

¿Cómo ve el informe de la Cámara de Cuentas?

Estoy en desacuerdo totalmente, porque si a partir de ahora vamos a computar gastos que no pagas en proyectos, tendrá que reformular la Cámara de Cuentas todos los informes que ha hecho hasta ahora. Nosotros tenemos derecho a deducirnos el ICIO. Son 4,5 millones. Tenemos derecho por las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Zaragoza y nos computan como gasto un gasto que no vamos a realizar. O nos computa el arreglo de la zona del Párquin Norte donde luego el Gobierno de Aragón se va a quedar para su uso y disfrute el campo portátil. Y la Nueva Romareda va a tener ingresos anuales.

¿Están estimados?

Para empezar, el canon del Zaragoza, que en la Romareda pagaba un euro. Respeto muchísimo a la Cámara de Cuentas, pero no estoy de acuerdo. Se intenta criminalizar a la Nueva Romareda.

Quedan fases por urbanizar en el entorno.

Esta es otra (dice visiblemente molesto). El Ayuntamiento de Zaragoza urbaniza una calle y también la imputan al proyecto. ¿Pero desde cuándo? ¿Dónde va a estar el límite perimetral para imputarlo a la Romareda? ¿La entrada al Parque Grande, 200 metros más arriba, la plaza de Eduardo Ibarra...? Me parece sorprendente.

¿Cómo se va a gestionar el Ibercaja Estadio? Está el Real Zaragoza descendido a Primera RFEF.

El contrato de alquiler con el Zaragoza para el Ibercaja Estadio era de una duración de dos años para poderlo utilizar y no se contempló el descenso. Porque nadie entendía que el Zaragoza iba a bajar a Primera RFEF. Pues eso les da pie a algunos para decir que el Zaragoza no va a poder jugar en el estadio portátil. Pero se hará una adenda al contrato y el Zaragoza podrá jugar allí. Se dicen muchas cosas con tal de desprestigiar el proyecto. Luego queríamos utilizar el campo para hacer algún concierto y poder rentabilizar, pero la Cámara de Cuentas tampoco habla de rentabilidad cultural de la Nueva Romareda. Ya hemos montado dos conciertos que han costado cero euros. La limpieza, la luz, y la seguridad las paga el promotor. Exactamente como en el Príncipe Felipe. Y cualquier promotor que quiera venir a hacer un concierto a la Nueva Romareda, lo podrá hacer mientras esté montada.

¿Habrá más conciertos?

Mientras esté montado, creo que se ha descubierto como un estadio óptimo para hacer conciertos, aunque también eso le parece mal a los de siempre. El campo, como mucho, estará montado hasta el Mundial si nos obliga la FIFA. Pero lógicamente después se va a quedar una instalación para el disfrute de la gente. En Zaragoza hace falta un segundo campo donde pueda jugar quien lo desee, con un público de 4.000 o 5.000 personas, que es el primer anillo de gradas. Y el resto se desmontará. Todo el mundo sabe que en la Romareda antigua no se podía seguir jugando, aunque haya gente que diga lo contrario.

¿Cree que eso tiene algo que ver con que se vendiera que el proyecto del nuevo campo iba a costar cero euros y que al final no sea así?

Es que iba a costar cero euros. Y hubo un recurso encabezado por Fernando Rivarés, que luego sacó cero concejales y no se ha permitido el lujo ni de pedir perdón. El campo de Málaga va a costar 400 millones. Todo es opinable y criticable, por supuesto. Pero han llegado a decir que el campo iba a costar 350 millones y dos huevos duros. Los que nos sentamos en el Consejo de Administración de la Nueva Romareda no somos unos chorizos. Llega un momento que te harta. Da la sensación de que quieren criminalizar a la gente que estamos allí. No todo puede estar mal. Hemos llegado a una situación de polaridad que si lo hace el uno está mal, y el otro, también.

Faltan meses para las elecciones generales. ¿Qué cree que va a pasar?

Todo son ciclos. Yo pienso que la situación del país no es buena. Soy partidario de un bipartidismo fuerte y entiendo que el PSOE va a perder y se va a rearmar. Veremos que aquellos que cambiaron de bando, volverán a cambiar.

¿Cree que antes habrá una moción de censura del PP?

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