Sesé y la cadena de suministro como ventaja competitiva

La innovación pragmática es lo que ha marcado desde sus inicios el recorrido de Sesé. La creación de nuevas soluciones y la optimización de los procesos ya existentes para transformar la cadena de suministro del futuro ha sido el pilar sobre el que se ha asentado una historia de crecimiento que dura ya 60 años.

La mentalidad de querer llegar siempre más allá. Detrás de la historia de Sesé, se puede encontrar una actitud de innovación e inconformismo que los ha impulsado permanentemente a buscar y crear nuevas soluciones para mejorar sus servicios y adaptarlos a las necesidades de sus clientes. Este compromiso y flexibilidad ha llevado a una compañía, que inició su actividad con un único camión hace 60 años, a convertirse en un gestor integral de la cadena de suministro que opera de forma global, da empleo a más de 16.000 personas y facturó, en 2025, 1.138 millones de euros.

Este camino de crecimiento, iniciado por Alfonso Sesé Tena en la localidad zaragozana de Urrea de Gaén, fue consolidado y acelerado cuando sus hijos, Ana y Alfonso Sesé Asensio, actual presidente de la compañía, tomaron las riendas de la compañía. Su instinto los llevó a apostar por una estrategia de diversificación de servicios e internacionalización que ha guiado a la compañía a crecer y ampliar sus soluciones mucho más allá del transporte terrestre. Este modelo, sumado a un compromiso máximo con sus clientes y a una focalización en sus necesidades en cada momento, es lo que ha permitido a la compañía consolidar un modelo de negocio robusto y alcanzar sus dimensiones actuales.

Gestor integral de la cadena de suministro

Actualmente, la compañía ofrece soluciones para toda la cadena de suministro basadas en la innovación y la tecnología. Gestiona más de 90 centros logísticos en todo el mundo y cuenta con 9 plantas dedicadas al ensamblaje de módulos para automoción. Además, cuenta con instalaciones propias dedicadas a la logística aeroportuaria en los tres principales aeropuertos de España por volumen de carga: Madrid, Zaragoza y Barcelona.

De hecho, en los últimos años Sesé ha seguido transformándose y creciendo, afrontando un gran esfuerzo inversor para seguir abriendo nuevas oportunidades de negocio e incrementar su competitividad. Ejemplo de ello son proyectos como la adecuación de líneas de producción al vehículo eléctrico, el incremento de su capacidad en el ámbito de la logística aeroportuaria o su planta industrial en Chattanooga (Estados Unidos).

15 países en cuatro continentes

Junto a su diversificación, la compañía también ha extendido su presencia global. En los últimos años, la compañía ha afrontado un gran crecimiento que le ha permitido abrir nuevas oportunidades de negocio en países como México, Brasil o Estados Unidos, llegando a operar actualmente en 15 países en cuatro continentes diferentes y consolidando la obtención de un 40% de sus ingresos de regiones de fuera de Europa.

Generando un impacto positivo

Gracias al crecimiento experimentado en los últimos años, Sesé ha alcanzado un tamaño suficiente como para dejar una huella significativa en el entorno en el que opera. Una responsabilidad que han asumido como propia, tratando de guiar su actividad para generar un impacto positivo en los terrenos económico, laboral, medioambiental y social.

Su compromiso, más allá de la generación de más de 16.000 puestos de trabajo en 15 países diferentes y del fomento de la actividad económica, también busca avanzar hacia una cadena de suministro más sostenible y responsable. Por ello, se han marcado como objetivo convertirse en una compañía neutra en emisiones para el año 2050. Todo ello, manteniendo su modelo de innovación pragmática, apostando por el incremento de la competitividad a la vez que se avanza hacia una mayor sostenibilidad. Por lograrlo, innovan de forma continua para implementar la solución más conveniente a las necesidades presentes y futuras de sus clientes, independientemente de si ello conlleva el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías o la optimización de procesos para ganar eficiencia en los recursos empleados.

Además, en 2013 la compañía puso en marcha la Fundación Sesé, a través de la cual buscan fomentar la formación y capacitación de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad para ayudarles a encontrar un empleo. Desde entonces, sus proyectos han beneficiado directamente a cerca de 20.000 personas e indirectamente a 60.000. En el último año han extendido su actividad a Madrid y Barcelona y México, teniendo como siguiente objetivo dar el salto a Brasil.

Un futuro con la tecnología en el centro

Tras 60 años crecimiento, Sesé mantiene su visión emprendedora y su objetivo de continuar con su ritmo de crecimiento. Para ello, afronta su futuro con las personas y la tecnología en el centro de su propuesta de valor, pero también con los mismos valores que han marcado los pasos que han dado en las últimas décadas: compromiso, flexibilidad, pasión, confianza y responsabilidad.