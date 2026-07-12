Zaragoza honra a las víctimas del incendio del Corona de Aragón 47 años después

El Ayuntamiento de Zaragoza ha conmemorado este domingo el 47 aniversario del atentado del hotel Corona de Aragón con un acto de homenaje a las casi cien personas fallecidas y al centenar de heridos que causó el 12 de julio de 1979, en el que ha reivindicado la memoria, la verdad y la dignidad de las víctimas del terrorismo.

El homenaje, celebrado junto al antiguo establecimiento hotelero, ha estado presidido por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y ha contado con la asistencia de representantes de la corporación municipal, autoridades civiles y militares, miembros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos, así como familiares de las víctimas y asociaciones.

Durante su intervención, Chueca ha recordado que durante décadas las víctimas y sus familias fueron “el gran olvidado de la memoria colectiva” y ha asegurado que el ayuntamiento mantiene el compromiso de que “el paso del tiempo no desdibuje” su recuerdo ni reduzca “la exigencia de la verdad”.

La alcaldesa también ha aludido al proceso judicial que culminó con el reconocimiento de la naturaleza terrorista del atentado y ha destacado que tuvieron que pasar tres décadas para que el Tribunal Supremo ratificara lo que las familias siempre supieron y defendieron, que lo ocurrido allí fue "un atentado".

Asimismo, ha defendido la responsabilidad de las instituciones en la preservación de la memoria democrática y ha advertido que no se puede permitir que la "manipulación" pretenda ocultar la verdad de lo que sucedió, al tiempo que ha afirmado que “las víctimas lo fueron y lo seguirán siendo, sin matices ni condiciones”.

Chueca ha insistido también en la necesidad de seguir acompañando a las familias, proteger la verdad histórica y trasladar a las nuevas generaciones las consecuencias que tuvo el terrorismo para la sociedad española.

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“La defensa de nuestra libertad y de nuestra democracia exige no ceder ni un milímetro ante quienes buscan blanquear el terrorismo o alterar el relato”, ha manifestado. El acto ha concluido con un recuerdo a la placa conmemorativa instalada junto al antiguo Hotel Corona de Aragón, donde la alcaldesa ha afirmado que Zaragoza renueva con este homenaje “su alianza eterna con la verdad, con la justicia y con la libertad”.