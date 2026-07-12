Zaragoza Logistics Center: donde se forman los líderes que transformarán la logística del futuro

La logística vive una transformación profunda. La inteligencia artificial, la automatización y el análisis avanzado de datos están redefiniendo la forma en que las empresas operan, toman decisiones y compiten. Sin embargo, la ventaja competitiva no reside solo en la tecnología, sino en el talento capaz de integrarla en la estrategia y convertirla en resultados.

Aragón se ha consolidado como uno de los grandes referentes logísticos de Europa gracias a su ubicación, sus infraestructuras y un ecosistema empresarial dinámico. En este entorno se encuentra Zaragoza Logistics Center (ZLC), un centro referente en formación e investigación especializado en logística y cadena de suministro.

Un centro de excelencia con proyección internacional

ZLC reúne el respaldo académico del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Zaragoza, junto con el apoyo del Gobierno de Aragón. Esta alianza combina una visión global con una estrecha conexión con la realidad empresarial.

Ubicado en uno de los principales corredores logísticos del sur de Europa, el centro ofrece una formación conectada con los retos reales de las organizaciones.

En este contexto, ZLC pone en marcha una nueva edición del Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC): Estrategia y Transformación Inteligente. El próximo 17 de septiembre comenzará la 26ª promoción de un programa consolidado como una referencia del sector. Su formato a tiempo parcial, con clases presenciales tres tardes a la semana, permite compatibilizar los estudios con la actividad profesional.

ZLC pone en marcha una nueva edición del Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC): Estrategia y Transformación Inteligente. / ZLC

Talento para liderar la transformación

El nuevo plan de estudios responde a los desafíos que ya afrontan las empresas. La inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones, la analítica avanzada, la planificación inteligente, el análisis predictivo y la digitalización de operaciones forman parte de un enfoque orientado a mejorar la eficiencia y la capacidad de adaptación de las cadenas de suministro.

El MDSC combina rigor académico y aplicación práctica. Su profesorado está integrado por especialistas de reconocido prestigio, capaces de trasladar al aula los retos y soluciones que marcan la evolución del sector. Directivos y expertos de empresas líderes aportan también una visión actualizada del mercado.

Esta vinculación con el tejido empresarial favorece el desarrollo de competencias cada vez más demandadas: liderazgo, visión estratégica, capacidad analítica, gestión del cambio y toma de decisiones basada en datos. Porque la transformación no consiste solo en incorporar herramientas, sino en conectar estrategia, personas, procesos y tecnología para generar un impacto real.

ZLC dispone de un programa de becas dirigido a recién graduados con alto potencial y a profesionales que desean acelerar su desarrollo. / ZLC

Una oportunidad para impulsar la carrera profesional

La logística es uno de los sectores con mayor proyección y demanda de perfiles cualificados. Para facilitar el acceso a una formación de excelencia, ZLC dispone de un programa de becas dirigido a recién graduados con alto potencial y a profesionales que desean acelerar su desarrollo.

El Máster en Dirección de Supply Chain representa una oportunidad para quienes aspiran a liderar uno de los ámbitos más dinámicos de la economía. Porque el futuro de la logística no se construirá únicamente con tecnología, sino con profesionales capaces de convertirla en innovación, competitividad y crecimiento. Puede encontrar toda la información necesaria en la página web de ZLC.