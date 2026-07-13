El Estado tiene 47 casas, fincas y solares abandonados en Aragón

El Estado cuenta con un total de 47 inmuebles sin uso repartidos por el territorio aragonés. Son viviendas, fincas y solares distribuidos por pequeños pueblos de la comunidad, muchos de ellos viejas viviendasabandonadas y que forman parte de un patrimonio de más de 800 inmuebles sin uso que la Administración tiene diseminado por todo el Estado.

La lista ha sido remitida por la dirección general de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, a EL PERIÓDICO tras una petición realizada el pasado abril a través del Portal de Transparencia para conocer qué inmuebles propiedad de la Administración se mantienen vacíos en la actualidad. Destacan algunos edificios singulares con bonitas fachadas en Valderrobres y Torrevelilla, así como el castillo de Monzón, cuya propiedad es del Estado.

La provincia de Zaragoza acapara la mayor parte de los inmuebles con 21, repartidos entre los municipios de El Buste, Calatorao, La Muela,_Escatrón, Paniza, Ricla, Tobed, Épila, Torrijo de Cañada , Rueda de Jalón y Castejón de Valdejasa. En esta última localidad, el Estado tiene vacía una casa de 674 metros cuadrados.

El Estado posee este inmueble con fachada en piedra en Valderrobres. / Catastro

Resulta llamativo que las capitales de provincia apenas acaparan este tipo de inmuebles en Aragón. El Estado solo dispone de tres inmuebles en la ciudad de Zaragoza, un local ubicado en los bajos del edificio en la avenida Tenor Fleta 22-30; una casa en San José alto situada en la calle Juan XXII, 26; y una vivienda de tres habitaciones en la avenida de San José, 148.

Sin embargo, también es curioso que la lista, una respuesta oficial enviada desde el ministerio, no incluye el más famoso de los edificios propiedad de la Administración de la ciudad de Zaragoza: el pabellón de España de la Expo, que lleva sin uso la friolera de 18 años, aunque el Gobierno central asegura tener un proyecto de interés para recuperarlo que todavía no ha desvelado.

Un local propiedad de la Administración en Tenor Fleta, Zaragoza. / Miguel Angel Gracia

En la provincia de Huesca, el Estado cuenta con 15 inmuebles sin uso. La mayor parte de ellos son casas abandonadas en Abiego, Arén, Alcolea de Cinca, Azara, Grañén, Monzón, Ontiñena, Peralta de Calasanz y Salas Altas.

Según el listado, el Estado cuenta como inmueble vacío el castillo de Mont-Rodon, es decir, la fortaleza de Monzón, que es de titularidad pública y suele acoger jornadas festivas e históricas homenaje a los templarios. También cabe resaltar una vivienda de 434 metros cuadrados en Ontiñena, así como varios solares en Arén, localidad fronteriza con Cataluña.

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Por último, en la provincia de Teruel hay 11 inmuebles repartidos por distintos municipios como Calamocha, Camarena de la Sierra, Cella, Monreal del Campo, Montalbán, Villel o Teruel. Destaca, por ejemplo, un edificio singular ubicado en Torrevelilla, con una superficie construida de 973 metros cuadrados, o un inmueble con una fachada en piedra ubicado en la calle Santiago Hernandez, de Valderrobres. También una vivienda de 577 metros cuadrados en el municipio de Camarena de la Sierra.