Casi 9.000 empresas aragonesas destinan parte de su Impuesto de Sociedades a fines sociales y elevan la recaudación a 3 millones

Cada vez más empresas aragonesas optan por destinar una parte de sus impuestos a proyectos sociales. Un total de 8.913 sociedades de la comunidad marcaron en la campaña de 2025 la denominada Casilla Empresa Solidaria, una decisión que permitió recaudar cerca de tres millones de euros para financiar iniciativas de interés general, un 27,5% más que el ejercicio anterior.

Los datos, difundidos este lunes por la Plataforma del Tercer Sector de Aragón, reflejan también un aumento de la participación empresarial. El 18,6% de las compañías aragonesas que presentaron el Impuesto de Sociedades marcaron esta opción, frente al 16,5% registrado un año antes.

Sin coste adicional

La Casilla Empresa Solidaria permite a las empresas destinar el 0,7% de la cuota íntegra positiva del Impuesto de Sociedades a programas de interés social sin que ello suponga un coste adicional ni un incremento de la carga fiscal. Se trata de una decisión voluntaria que únicamente modifica el destino de una parte de los impuestos que la empresa ya debe abonar.

Gracias a estos recursos, en Aragón se desarrollaron 433 programas impulsados por 130 entidades del tercer sector, con una financiación global de 10,8 millones de euros. Las iniciativas abarcan ámbitos como la atención a personas con discapacidad, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el apoyo a mayores, infancia y familias vulnerables, así como proyectos destinados a garantizar derechos y reducir las desigualdades.

Campaña abierta hasta el 25 de julio

La presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Aragón, Ana Sancho Egido, ha animado a las empresas a seguir sumándose a esta iniciativa. "Es un gesto que no cuesta nada porque no tiene coste ni gasto adicional, pero hace mucho por la gente y por la sociedad en general a la que beneficia. Es una forma de elegir dónde se quiere que vaya ese 0,7% del Impuesto de Sociedades", ha señalado.

La organización recuerda que el plazo para presentar el Impuesto de Sociedades permanece abierto entre el 1 y el 25 de julio y que cualquier empresa puede marcar la Casilla Empresa Solidaria al cumplimentar su declaración. La opción está disponible en la casilla 00073 del modelo 200 y en la casilla 069 del modelo 220.

La Plataforma del Tercer Sector de Aragón, integrada por las diez principales organizaciones sociales de la comunidad, es la encargada de impulsar la campaña autonómica de difusión de esta herramienta.

Máximo histórico en España

La tendencia al alza también se reproduce en el conjunto del país. Durante la campaña correspondiente a 2025, un total de 373.881 empresas españolas marcaron la Casilla Empresa Solidaria, lo que permitió recaudar 124,6 millones de euros, la cifra más elevada desde la puesta en marcha de esta iniciativa.

La recaudación aumentó un 44,3% respecto al ejercicio anterior, mientras que el número de empresas participantes creció un 20,4%. En conjunto, el 21,8% de las sociedades que presentaron el Impuesto de Sociedades optaron por destinar el 0,7% de su tributación a financiar programas sociales, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido desde la creación de esta posibilidad en 2018.

Las empresas que marquen la casilla durante la campaña de este año podrán solicitar, a partir del 1 de agosto, el distintivo de Empresa Solidaria, un sello con el que se reconoce públicamente el compromiso de las compañías con el desarrollo de proyectos sociales y con el tercer sector.