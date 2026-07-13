Aragón Existe pide a DGA unirse a la Generalitat para impulsar el Cercanías Monzón-Lleida
La propuesta prevé incrementar las frecuencias entre Lleida, Monzón, Binéfar, Tamarite y Zaragoza para mejorar la movilidad de la zona.
Agencia EFE
Aragón Existe ha pedido este lunes al Gobierno de Aragón que colabore con la Generalitat de Catalunya para reclamar conjuntamente a Renfe la puesta en marcha de la futura línea 5 de Rodalíes de Lleida, incluida en el Plan de Servicios Ferroviarios 2030-2040, al considerar que mejoraría la movilidad entre Lleida, el Cinca Medio, La Litera y Zaragoza.
Según indica la formación, el plan presentado por el Ejecutivo catalán contempla una conexión cada hora entre Lleida y las estaciones aragonesas de Tamarite-Altorricón (La Melusa), Binéfar y Monzón-Río Cinca, además de un servicio cada dos horas hasta Zaragoza, lo que supondría incrementar las frecuencias actuales de los trenes regionales.
El coordinador de Aragón Existe, Valero Aguayos, ha asegurado que esta propuesta permitiría recuperar el tren regional matutino entre Zaragoza y Lleida que fue suprimido y facilitaría los desplazamientos por motivos laborales y educativos de los vecinos de estas comarcas, además de aumentar la oferta ferroviaria.
La formación ha registrado iniciativas en las Cortes de Aragón para preguntar por la posición de la Consejería de Vertebración del Territorio respecto a este proyecto y reclama que el Gobierno aragonés trabaje de forma coordinada con la Generalitat para defender esta nueva línea.
Según Aguayos, una reivindicación conjunta de ambas comunidades tendría mayores posibilidades de prosperar que una petición realizada únicamente desde Aragón.
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