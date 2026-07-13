Directo | Incendio forestal en Peñarroya de Tastavins (Teruel), última hora

Un incendio forestal en Peñarroya de Tastavins (Teruel) se declaró este pasado domingo en una zona "boscosa" muy próxima al casco urbano del municipio, de menos de 500 habitantes y ha afectado ya a unas 350 hectáreas.

El fuego ha obligado a desalojar el hotel Torre del Marqués de Monroyo y dos masías próximas ubicadas en el camino rural que une este municipio con Fuentespalda.

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El fuego ha obligado a cortar la carretera A-1414 entre Fuentespalda y Monroyo y a desalojar varias masías de la zona, una boda en la que participaban 20 italianos y el hotel Torre del Marqués de Monroyo.