Una empresa zaragozana diseña la cubierta digital del estadio del Mundial donde España se clasificó para semifinales: "Comparte material con la Expo 2008"

Uno de los estadios más grandes del mundial tiene ADN aragonés. El colosal SoFi Stadium de Los Ángeles, que vio a España clasificarse para la semifinal el pasado viernes, cuenta con una espectacular cubierta digital de 90.000 m² diseñada por la empresa Oboria Digital, que dirige el arquitecto zaragozano Miguel Fontgivell. La pantalla de inmensas dimensiones tiene más unión que nunca con Zaragoza, según confirma el también director general de Oboria a este diario: "Comparte material con la Expo 2008 y nos sirvió para investigar y guiarnos".

Gracias a la combinación de arquitectura, ingeniería y tecnología punta, el equipo de Fontgivell ha conseguido sacar adelante este proyecto tras más de 5 años de trabajo para poder llevarlo a cabo. "Siempre hay muchas oportunidades en juntar disciplinas y encontrar la fórmula para unirlas bien, yo creo que hacer eso ha sido el acierto desde el primer día y lo que lo hace especial", comenta el aragonés sobre el nacimiento de la empresa, que cuenta con diez empleados.

La ayuda de una alta tecnificación gracias a la potencia de la Inteligencia Artificial, les ha permitido hacerse con grandes proyectos como este y luchar por ambiciosos proyectos de categoría mundial: "Trabajamos con IA desde hace muchos años y somos muy eficientes en los diseños, lo que es atractivo para las empresas, que evidentemente si reducir los costes en un pequeño porcentaje de un proyecto muy grande les ahorra mucho dinero les interesa".

Además de todo, el proceso de adaptación a las dimensiones americanas ha jugado un importante papel asegura el Fontgivell, sobre todo viniendo de la simplicidad y naturalidad aragonesa: "Como buenos anglosajones lo tienen todo bien definido, el briefing viene muy claro y en el caso de SoFi el diseño nos venía dado. Nosotros lo que hicimos fue el desarrollo técnico de la implementación. En la esfera de Las Vegas participamos más en lo que fue el diseño, pero hay una organización muy bien definida y está todo muy medido y trabajado".

La creación de proyectos de estas magnitudes siempre conlleva riesgos que "tienes que ir depurando según avanza el proyecto aunque confíes en la capacidad de la IA para analizar todos los datos, ya que sin en apoyo de estas herramientas no tienes capacidad de analizarlos", asegura el arquitecto zaragozano.

Por muy lejos que hayan realizado sus grandes obras, siempre han mantenido sus raíces en Zaragoza y formando parte de importantes trabajos a nivel nacional como es el Roig Arena de Valencia: "En la fachada del Roig Arena el diseño no es nuestro, hemos hecho la parte de ejecución técnica". Aun así, también tuvieron entre manos la posibilidad de formar parte de grandes estadios nacionales o elementos representativos de la capital aragonesa como el proyecto de iluminación y de fachada digital de la Torre del Agua.

Además de la unión de ingenio y fabricación, esa no es la única relación que guarda el SoFi Stadium con Zaragoza, ya que el material del que está hecha la cubierta es el mismo que utilizaron para cubrir la Plaza Temática de la Sed de la Expo 2008 de Zaragoza. "Para explicarle a los que no eran arquitectos el tipo de cubierta que era utilizaba como referencia la Plaza Temática de la Sed de la Expo, ya que todos la conocían y el material era el mismo, aunque es muy poco común en los estadios", cuenta el director general de Oboria Digital.

Entre otros de los proyectos internacionales realizados por la empresa zaragozana se encuentran las fachadas digitales del Burj Khalifa, edificio más alto del mundo con 828 metros de altura ubicado en Dubái, del Hard Rock Hotel en Florida o la sede de la bolsa de valores de Arabia Saudí (Tadawul).