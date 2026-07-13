La escisión Puyalón de Cuchas se reintegra en CHA después de 17 años: "Vamos a cerrar viejas heridas"

El aragonesismo de izquierdas es una opción electoral en auge que está al alza. Los buenos resultado de CHA en las últimas citas electorales han reconfigurado el tablero y, tomando posiciones para próximas convocatorias, se busca aumentar todavía más ese espacio político recuperando viejas escisiones. Así, este lunes Puyalón de Cuchas ha anunciado su integración de nuevo en el partido que preside Jorge Pueyo tras años de discrepancias y enfrentamientos. “El proyecto soberanista sigue siendo una alternativa política vigente en Aragón, pero la realidad actual demanda respuestas colectivas, amplias y estratégicamente articuladas”, ha indicado el secretario general de esta corriente que se separó en 2008, Chabier Mallor.

Chunta Aragonesista y Puyalón de Cuchas han anunciado la firma de un "acuerdo de convergencia estratégica", con el objetivo de “construir un espacio político amplio, inclusivo e intergeneracional, capaz de disputar hegemonía desde el aragonesismo socialista, que organice, empodere y genere poder popular, con capacidad de intervención en lo local, lo nacional y lo global”.

El acuerdo supone una vuelta a los orígenes que busca mantener las posiciones defendidas por la corriente escindida en los últimos años. Así, la nueva relación supone que Puyalón de Cuchas deja de ser un partido político y sus militantes participarán de forma individual en Chunta Aragonesista. De esta forma se busca “reactivar redes, atraer nuevos sectores y fortalecer la base social del aragonesismo de izquierdas, especialmente entre quienes nunca se sintieron identificados con estructuras partidarias tradicionales”.

Ha sido el propio crecimiento de CHA y una nueva naturalización del aragonesismo de izquierdas el que ha restado espacio a las alternativas de cariz más radical. Mallor ha explicado que tras dieciséis años de trayectoria política desde Puyalón de Cuchas ven necesario "un cambio de ciclo organizativo y de estrategia, priorizando su función como motor ideológico y dinamizador de espacios de convergencia, más allá de la forma partidaria tradicional”.

De este modo reconocen que aunque su proyecto soberanista "sigue siendo una alternativa política vigente en Aragón" la reconfiguración de la izquierda aragonesa, junto con el retroceso de su capacidad de movilización ante los retos sociales y políticos "demandan respuestas colectivas, amplias y estratégicamente articuladas”.

Por esa razón el secretario general de la antigua escisión considera que el capital político, social y relacional acumulado por Puyalón de Cuchas en plataformas, candidaturas municipales, redes de activismo y centros sociales "debe ahora ponerse al servicio de un proyecto de mayor alcance" firmando la paz con la organización de la que se separaron hace 17 años. "Reconocemos que las relaciones históricas entre nuestras organizaciones no siempre han sido fluidas, pero el momento actual exige generosidad estratégica, autocrítica compartida y voluntad de convergencia”, destaca.

Por su parte, el presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha destacado la importancia de este acuerdo, y se ha comprometido "a cerrar viejas heridas y reparar decisiones que generaron contradicciones para recuperar el potencial transformador de Chunta Aragonesista como referente de la izquierda aragonesa”.

Pueyo ha celebrado la integración como una herramienta para afrontar "el avance de la extrema derecha" y la fragmentación social. "Solo un proyecto amplio, plural y cohesionado para conseguir una acumulación de fuerzas puede ofrecer una alternativa real”, ha enfatizado.