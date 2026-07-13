El hospital San Juan de Dios de Zaragoza y Fundación Ibercaja impulsan una jornada sobre inteligencia artificial y ciberseguridad en salud

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y Fundación Ibercaja celebrarán el próximo 8 de septiembre, de 9:00 a 13:30 horas, la jornada “IA y ciberseguridad en salud”, un encuentro divulgativo y profesional que tendrá lugar en el Patio de la Infanta de Zaragoza.

El objetivo es reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la atención sanitaria y analizar los principales retos que plantea su incorporación a la práctica asistencial, especialmente en ámbitos como la ciberseguridad, la privacidad del dato sanitario, la seguridad de los entornos asistenciales y la gestión responsable de la información.

La sesión está organizada por el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza e IAON, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Aragón, Microsoft, Ibercaja y Fundación Ibercaja para promover un uso ético, responsable y accesible de la inteligencia artificial. Además, cuenta con la colaboración de 4Elitech, empresa especializada en ciberseguridad, inteligencia artificial y transformación digital.

A través de un enfoque multidisciplinar, la jornada reunirá a profesionales de la salud, la tecnología, la protección de datos y la innovación para analizar cuestiones como la relación entre inteligencia artificial y sociedad, la seguridad en entornos asistenciales, los riesgos asociados al uso del dato en salud, las aplicaciones reales de la IA en medicina y su contribución a la mejora de la gestión y el seguimiento de pacientes.

El programa contará con la participación de destacados especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad, automatización y transformación digital aplicada al ámbito sanitario. Entre ellos, intervendrán Fernando de Santos, coordinador de IAON; Miguel Mur e Inés Aldea, especialistas en seguridad y automatización de procesos; Fernando Andreu, presidente de Aragón Privacidad; así como tres perfiles de referencia en innovación sanitaria: el neurólogo Ignacio H. Medrano, fundador y director médico de Savana y fundador de Mendelian, reconocido con el Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2019; Pedro Mújica, ingeniero superior en Ciencias de la Computación, CEO y fundador de EO Wecolab Network, autor de Superhumanos y divulgador especializado en inteligencia artificial y tecnohumanismo; y Blanca Lafuente, enfermera y especialista en soluciones tecnológicas para el ámbito sanitario, con una amplia trayectoria en la implantación de herramientas de inteligencia artificial conversacional para el seguimiento de pacientes.

La directora gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, Berta Sáez, destaca que «la innovación solo tiene sentido si contribuye a mejorar el cuidado de las personas. La inteligencia artificial representa una gran oportunidad para avanzar hacia una atención más segura, personalizada y eficiente, siempre desde un uso responsable de la tecnología y con la persona como eje de todas las decisiones».

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La jornada está dirigida a profesionales sanitarios, perfiles vinculados a la tecnología, la innovación, la privacidad y la ciberseguridad, así como a personas interesadas en conocer cómo la inteligencia artificial está transformando el presente y el futuro de la asistencia sanitaria.